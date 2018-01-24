Как президент России Владимир Путин общается с сотрудниками УМПО

Как президент России Владимир Путин общается с сотрудниками УМПОВидео
Вчера, 20:36Разиф Абдуллин
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Глава государства прибыл с рабочим визитом в Уфу.
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Видео: Life Новости
Владимир Путин в Уфе ознакомился с продукцией УМПО, в том числе гражданского назначения, осмотрел экспозицию деталей и узлов перспективных вертолётных двигателей, передает пресс-служба Кремля.
Кроме того, Президент встретился с сотрудниками «ОДК-УМПО» и ответил на их вопросы. Видео общения транслировалось на странице Life Новости в Facebook. Как видно на видео, атмосфера в ходе разговора была дружественная и открытая. Были заданы вопросы по снижению ипотечной ставки, дальнейшей судьбе предприятий оборонного комплекса. В конце общения была сделана коллективная фотография.
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