Владимир Путин посетит Уфу и Казань

В Уфе он проведет совещание по вопросам диверсификации производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения организациями оборонно-промышленного комплекса.

Сегодня президент России Владимир Путин совершит рабочую поездку в Башкирию, сообщается на официальном сайте kremlin.ru. Он посетит Уфимское моторостроительное производственное объединение, где и проведёт совещание. В программе поездки Владимира Путина запланирована и встреча с главой Башкирии Рустэмом Хамитовым.

Сегодня же Владимир Путин посетит Казань, там запланирована встреча с представителями мусульманских религиозных организаций и руководителями Болгарской исламской академии.

- На встрече планируется затронуть вопросы формирования целостной системы религиозного образования и развития отечественной богословской школы, а также подвести первые итоги работы академии, - пояснили в пресс-службе главы государства.

Завтра, 25 января, Владимир Путин продолжит работу в Казани. В его программе -посещение Казанского авиазавода имени С.П.Горбунова, участие во Всероссийском форуме студенческих клубов «Вместе вперёд!», визит в