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Posted 5 января 2018, 13:13

Published 5 января 2018, 13:13

Modified 3 февраля, 06:56

Updated 3 февраля, 06:56

ТОП-12 самых читаемых материалов Медиакорсети в 2017 году по месяцам

5 января 2018, 13:13
Мы решили вспомнить, какие статьи в прошлом году читали больше всего — в каждом месяце.

В январе самой читаемой статьей была заметка «Какие новые законы вступают в силу с 1 января». Ее прочитали более 15 тысяч человек.

В феврале больше всего внимания привлекло мнение экономиста Рустема Шайахметова о решении правительства Башкирии выплачивать 300 тысяч рублей за рождение первенца. С ним познакомились около 11 тысяч человек.

В марте самой популярной была статья с разъяснениями о том, каким семьям Башкирии решили выплачивать 300 тысяч рублей за рождение первого ребенка. Ее прочитали более 20 тысяч человек.

В апреле самой читаемой была статья «Проверка слуха: Нагорный возглавит Уфу, Ялалов уйдёт „на гору“?» (почти 13,5 тысяч читателей).

В мае аудитория Медиакорсети больше 17 тысяч раз прочитала статью «В уфимской гимназии разгорается скандал из-за изучения башкирского языка».

В июне 13 тысяч читателей привлекла новость о том, что в Башкирии могут штрафовать за приготовление шашлыков на даче.

В июле больше всего читали прямую трансляцию с судебного слушания по иску «Роснефти» и «Башнефти» к АФК «Система». Пятая трансляция набрала более 30 тысяч просмотров.

В августе такая же большая аудитория была у дайджеста проекта «Уфалогия-2017», в котором в течение суток мы рассказывали о жизни столицы Башкирии.

Сентябрь удивил многих своей природной стихией, возможно, поэтому статья «На Уфу обрушился ливень с градом, из земли забили фонтаны» и стала самой читаемой.

В октябре более 100 тысяч человек заинтересовались материалом «Жизнь в кредит: прежде чем брать в долг, изучите все возможности».

В ноябре больше 24 тысяч человек прочитали интервью со спортивным комментатором Геннадием Орловым, который приезжал тогда в Уфу.

В декабре более 21 тысячи человек прочитали новость о репортаже телеканала «Россия 24» про Башкирию и 200 млн руб на проект уникального вертолета.

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