Геннадий Орлов в Уфе: Футбол – игра непознаваемая

Президент Российской ассоциации спортивных комментаторов дал интервью Медиакорсети.

- Расскажите про идею Ассоциации спортивных комментаторов, которую вы создали. Для чего вы это сделали?

- Поводом для этого был уход из жизни Володи Перетурина. Выяснилось, что комментаторы не вечные и конечно – нужна благотворительность, коллегам. Мы решили объединиться. А когда профессионалы объединяются, это еще и повышение профессионального уровня. Для этого мы будем проводить премию ежегодно. Отмечать будем лучших комментаторов именно своим кругом. Мы все входим в Ассоциацию спортивной прессы, но создали Ассоциацию спортивных комментаторов. Соучредители: Алексей Ефимов, Виктор Гусев, Владимир Стогниенко, Константин Выборнов, я и еще два человека. Мы зарегистрировались. Сейчас мы открываем сайт (raskrussia.ru). У нас пять направлений.

В Уфе мы стартовали по одному из этих направлений – поднять уровень, собрать коллег, послушать и чем-то помочь. И в принципе мы будем делать это постоянно, именно в регионах. Создадим школу для обучения, какого-то высшего уровня, не начальную школу. В каждом городе есть люди, которые занимаются спортивной журналистикой. Им поможем. Это самое главное для улучшения качества репортажей в регионах и по всей России. Убежден, что это даст возможность подняться талантливым ребятам.

На встрече с главой Башкирии 16ноября 2017. Фото: glavarb.ru

- Вы общались в Уфе со студентами вузов и с главой региона. Какие впечатления?

- Вопросов было много, там же на встречах были и журналисты, и одной из целей было, чтобы посмотрев на нас, послушав нас, кто-то из них переориентировался и стал спортивным журналистом. Потому что спортивная журналистика – это уникальная профессия. Самое главное – ты должен любить спорт.

- Можно из истории вопрос? 1967-1968 год, Динамо (Ленинград) вы помните эту команду?

- Ну как же, я же играл за неё. «Сантос» её называли, потому что мы были очень техничная команда и играли в желтых футболках и синих трусах. А бразильцы играли в желтых футболках и черных трусах. И бывает, подходит какой-то человек и говорит: «Гена, я же помню, как «Сантос» играл». Это были хорошие годы.

- А помните Олега Сахарова?

- Я ему угловые подавал на голову. Конечно, помню. Он из Уфы. Я специализировался на подаче угловых и должен был подавать в ту зону, где он находился. И он немало голов забил. Олег Сахаров был замечательный футболист, мощный, высокий. У нас в нападении были три человека, Говорунов, Сахаров и Воинов, а я играл под 11-ым номером или под седьмым. И я играл в оттяжке под ними. Я же бывший нападающий, у меня была травма – надрыв мышц, и я немножко скорость потерял и стал играть из глубины, но забивал тоже мячей достаточно. Я когда играл, тут был «Строитель» (Уфа).

- А как вы оцениваете футбольный клуб «Уфа»?

- Мне кажется, очень перспективный. Во-первых, очень менеджмент хороший, Газизов, Тыртышный, все, кто в клубе работают – это очень современные люди. Когда мы были у Хамитова, он произвел на нас очень хорошее впечатление. Он знает все о спорте, о республике. Я порадовался. Я же многих губернаторов видел, и работников ЦК, и партийных деятелей. Но он на меня произвел сильное впечатление. Я убежден, что у вас есть перспективы, по тому, сколько у вас будет строиться не только спортивных сооружении, но и вообще, как всё это двигается. А республике никакой Запад не нужен. Какие санкции? Она сама себя кормит и проживет. Дай бог, чтобы такие были республики. И мы договорились, что будем сотрудничать.

На мастер-классе в Уфе. Фото: vk.com/sportbst

- А это правда, что вы Семака посоветовали в Уфу пригласить? И как это было?

- Правда. Шамиль (Газизов – прим.) – он умный, настоящий бизнесмен. И когда стало ясно, что Ганчаренко уходит, а мы общались с Шамилем и с Сергеем Тыртышным, и я сказал им, а почему бы им Семака не взять и назвал все критерии. Во-первых, это высококультурный человек, нравственно устойчивый. Он один из двух самых популярных в футболе людей. Семак и Тихонов. И школу тренерскую он заканчивает. Ему начинать надо. «Зенит» ему не дадут, я это понимал. Они послушали и, судя по всему, доложили руководству. Руководство сказало: «Интересно, давайте». И тогда мне надо было уговорить Семака, он ведь даже об этом не знал. Сначала он как-то вяло это воспринял, но потом начал разгораться во время разговора. Я ему говорю: «Ну тебе же надо когда-то начинать». И вот – хороший результат, я очень доволен. Он хорошо работает.

- В продолжение темы. Как вы оцениваете работу Семака?

- Хорошо работает. Вы понимаете, Ганчаренко начинал, он вселил в футболистов дух. Я видел ваших ребят, Засеев, Никитин, Аликин – они звезд с неба не хватают, а как они играют дисциплинированно. Это вот Ганчаренко, он главное – вдохнул в них уверенность. А Сергей Богданович перестроил игру, я вижу, команда стала больше создавать голевых моментов. Импровизация появилась. Но надо постепенно. Я виделся с Семаком и сказал ему, что мне нравятся, как у вас иностранцы прогрессируют. Йокич, Ванек. И Пауревич тоже. Ну про Слая я уже не говорю. Только Фатаи что-то сейчас засбоил. И потом у вас результат: Зинченко в «Манчестер Сити» ушел, Лунев – в «Зенит». И я так понимаю, что когда они их продали, все-таки заработали. И им немного здесь смету уменьшили. Надо было добавить! Ну что ж сделаешь. Но во всяком случае Хамитов сказал, что будут развивать футбол.

На встрече со студентами УГНТУ. Фото: fcufa.pro

- За что вы любите футбол?

- За то, что это игра непознаваемая.

- Непредсказуемая?