12 событий года в Башкирии в картинках и видео

Медиакорсеть решила собрать в одном месте резонансные события года, проиллюстрировав их картинками или видео.

В каждом месяце мы выбрали по одному событию для иллюстрации. В конце января глава администрации Белорецкого района Владислав Миронов выступил с достаточно неожиданным заявлением о том, что к 2020 году в Белорецке должно быть создано 108 миллионов рабочих мест.

- Я не ошибся, именно 108 миллионов, – сказал Миронов и пояснил. – У нас должны работать 108 миллионов пчел. Вот видео этого заявления.

В феврале в уфимском микрорайоне Сипайлово на улице Бикбая у дома №41 очевидцы сняли, как автомобиль «Hyundai Sonata» вмерз в лед. Снимки тут же попали в соцсети.

Фото: Вконтакте

В марте одним из громких событий был спор между народным артистом Татарстана, заслуженным артистом Башкортостана Салаватом Фатхетдиновым и молодым популярным певцом Радиком Юльякшиным, известным больше как Elvin Grey. Тот бросил Салавату Фатхетдинову вызов, предложив организовать по два концерта, в «Татнефть-Арене» и «Уфа-Арене», и посмотреть, кто из них соберет полный зал. Это была реакция на слова Салавата Фатхетдинова, который так отозвался о юном артисте:

- Я осуждать его не буду. Если бы он ко мне пришел учиться, я бы его не взял. По-татарски так петь нельзя. Но если он собирает залы, значит он кому-то нужен.

Полностью его высказывание вы можете посмотреть прямо сейчас.

В апреле по инициативе администрации главы Башкирии в администрации Уфы провели проверку наличия конфликта интересов в отношении первого вице-мэра Александра Филиппова. После чего было принято решение об его увольнении в связи с утратой доверия. Карикатурист Камиль Бузыкаев так увидел это событие.

Фото: Камиль Бузыкаев, Instagram

В мае еще один городской глава, на этот раз - Благовещенска, стал популярным благодаря видео в Youtube. Фарит Фазылов снялся в пародии на песню «Тает лед» и таким оригинальным образом призвал горожан выйти на субботник.

В июне корреспондент Медиакорсети сделал репортаж из деревни Сарва в Нуримановском районе Башкирии, жители которой уже устали от бездорожья. И это при том, что на ремонт дороги до деревни было выделено 40 млн руб. Вот видео одного участка этой дороги.

Но теперь там все по-другому. Власти, видимо, поняли, что надо отреагировать на недовольство местных жителей, которые даже перекрывали эту дорогу (а по ней возили сырье для уфимского деревообрабатывающего завода «Кроношпан»). И впоследствии дорогу отремонтировали.

Фото: пресс-служба госкомтранса РБ

В июле в Уфе напали на общественника, редактора газеты «Личное мнение» Анвера Юмагулова. Ему сломали нос, челюсть и ребро. Вот как он выглядел после нападения, находясь в больнице.

Насколько известно, окончательных результатов расследования этого случая нет.

28 августа, днем, возле Торгового центра «Южный полюс» в Уфе, прозвучал взрыв в одной из машин. 30-летний помощник адвоката Чимчука Сергей Кожевников в результате практически лишился обеих ног. Видео первых минут после взрыва дает понять, какой это был взрыв.

21 сентября в Уфе прошли сразу два митинга: один – в поддержку действующего главы Башкирии Рустэма Хамитова, второй – за его отставку. Медиакорсеть вела прямую трансляцию с обоих митингов. Самым запомнившимся моментом акции протеста стало задержание семерых его участников, среди которых впервые силы правопорядка взяли известного артиста Амира Туйгунова, участника известной в 90-е годы фольк-группы «Каравансарай». Фотография с его задержанием весьма наглядно передает атмосферу по завершении митинга.

Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

В начале октября стало известно об обнаружении вируса ящура в Туймазинском и Буздякском районах Башкирии. Это событие было, скажем прямо, одним из самых неожиданных, но, как оказалось впоследствии, вполне могло случиться и раньше. 20 октября пресс-служба правительства Башкирии оперативно организовала интернет-брифинг «Ящур в Башкортостане: слухи и факты». И хотя некоторые участники этого брифинга впоследствии были лишены своих постов, такую оперативную реакцию со стороны правительства – с целью оперативного и достоверного информирования граждан - можно только приветствовать. Напомним, тогда пришлось уничтожить более 1000 голов скота.

Гибель телят в СПК "1мая" Краснокамского района.

Другой случай с гибелью скота - в Краснокамском районе – возможно, из-за плохой кормежки, так и не стал поводом для оперативного реагирования власти. Хотя, по данным Медиакорсети, ситуация в СПК «1 мая» сильно не изменилась.

14 ноября журналист районной газеты «Боскон» («Искра») Абзелиловского района Гадель Ишмуратов по телефонному звонку члена семьи Ильгамовых, которых приставы пришли выселять из дома, прибыл на место событий и через какое-то время получил от одного из судебных приставов удар электрошокером. Все происходящее было снято на камеру. Медиакорсеть была первым СМИ, опубликовавшим это видео.

9 декабря в Уфе перед Дворцом Спорта прошел митинг обманутых дольщиков ЖК «Миловский парк». Общее число участников составило около 400 человек. Но самих обманутых дольщиков на этом проекте, конечно, куда больше – их насчитывается около 3,5 тысяч человек. Медиакорсеть сделала фоторепортаж с митинга, один из снимков откуда и завершает наш рассказ о резонансных событиях года в видео и картинках.