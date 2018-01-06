11 мнений о событиях в Башкирии-2018: выборы, футбол, санкции и отставка

Медиакорсеть задала вопрос: «Какие важные события в 2018 году вы ожидаете, и как они повлияют на жизнь республики?»

Мы попросили высказать свое мнение журналистов, политологов, писателя-драматурга, блогера, социолога и эксперта по региональному развитию.

Марат Гареев, журналист:

- Не события, а жители Башкирии, как и всей страны, сами повлияют на свою жизнь весной следующего года. Причем, не на ближайшие 6 лет, а на значительно более долгий период. Если говорить о каких-то конкретных событиях, которые так или иначе могут повлиять на жизни людей, то сегодня вряд ли представляется возможным выделить какие-то из них. Потому что какие события, что произойдет и как произойдет, когда, кем и зачем - будет ясно после весны: будут ли реформы в области политики, социальной сферы, налогов и т. д.

Шамиль Валеев, журналист:

- Выборы Президента РФ - это экзамен для местных политэлит на готовность дать «рахимовский» процент, которого традиционно ждут, но без подтасовок и административного принуждения. Да еще в условиях выросшей и крепнущей системной и несистемной оппозиции с ее замотивированными наблюдателями. Продолжится ожидание отставки, сопровождаемое действиями силовиков по выхватыванию коррупционеров. Общественность ждет неожиданных арестов в верхах, силовики все чаще идут ей навстречу, реализуя накопленный материал.

Максим Балобанов, журналист:

- Для меня лично главным событием станет чемпионат мира по футболу в России. Мундиаль должен поднять зрительский интерес к этому виду спорта. Это должно отразиться на повышении посещаемости российского чемпионата. Что "Уфе", безусловно, необходимо. Те 6 тысяч, что сейчас приходят на "Нефтяник", это совсем не "хайп".

Станислав Михайлов, журналист:

- выборы Президента России, после которых может произойти большая рокировка в руководстве республики;

- дело дольщиков: от решения этого вопроса, желательно до дня выборов, зависит политическая стабильность. В следующем году возможны серьезные выступления обманутых дольщиков;

- возможный передел строительного рынка в Уфе: от того, как будут развиваться дела Носкова, Филиппова и др., будет зависеть, кто станет крупными игроками и получит многомиллиардные прибыли на застройке бывших заводских территорий. Впрочем, этот грандиозный проект во многом зависит от политической и экономической ситуации в стране после выборов.

Раис Габитов, блогер:

- Создание туристического бренда Башкортостана, открытие Большой южноуральской тропы позволит привлечь больше туристов в республику.

Аббас Галлямов, политолог:

- Главное - это не отдельное событие, а долгосрочный тренд. Речь о дальнейшем ослаблении контроля республиканской власти над тем, что происходит в регионе. Существенное уменьшение политического веса Хамитова, вызванное его конфликтом с Ялаловым, появлением в республике Роснефти и обострением языковой проблемы будет продолжаться дальше, ведь ни одна из трёх этих проблем не решена. Все большее количество игроков будет действовать самостоятельно - без оглядки на главу региона.

Дмитрий Михайличенко, политолог:

- Прежде всего, это, конечно же, выборы президента страны и выборы в Госсобрание республики. Хотя результат президентских выборов фактически уже предрешен, очень важно, какой будет программа Владимира Путина на его очередной срок. Здесь и ожидаемые акценты в сторону социалки, и проблемы взаимоотношений центра и регионов, а также инфраструктурные проекты и инициативы. Что касается выборов в Госсобрание, то они, конечно же, менее важны, но также будут определять контуры эволюции системы управления непосредственно в республике.

И, все-таки, на мой взгляд, благосостояние жителей будет зависеть все-таки от экономики и очень важно, чтобы федеральный центр смог оптимизировать экономическую политику страны.

Константин Калачев, политолог:

- В Башкортостане знаковым событием станет возможность с 1 января по 31 декабря 2018 года оценить через интернет результаты работы администрации муниципальных образований, а также государственных и муниципальных организаций, осуществляющих оказание услуг населению, в 2018 году. Каждый житель республики сможет поставить оценку местной власти. Опрос населения будет проведен во исполнение указов Президента Российской Федерации и Главы Республики Башкортостан в целях повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления. Главное, чтобы республиканские власти сделали потом из него соответствующие выводы.

Ну а главное общефедеральное событие - выборы президента России. Хамитову есть за что поволноваться. Административные перегибы нынче не приветствуются.

Азамат Галин, общественный деятель:

- Возможное расширение санкций, введение моратория на продажу нефти и газа. Второе - будет исчерпан резервный фонд.

В регионе значимых процессов нет. Все идет в вялотекущем режиме.

Зухра Буракаева, писатель, драматург:

- Безусловно - выборы. Усталость и ожидание уже перерастает в раздражение. Ощущение, что материк рассыпался на тысячи островков, где правят корыстные, циничные вожди племен (чиновники). И последнее положение о грантах в сфере культуры - яркий тому пример.

Рустем Ахмадинуров, социолог, депутат Госсобрания РБ:

- Важнейшими в 2018 считаю три события, два политических и одно - спортивное. Первое – это, конечно, мартовские выборы президента России. От того, как они пройдут, насколько легитимно в глазах избирателей будет избран будущий президент страны в республике, зависят в том числе и перспективы главы Башкортостана.

Второе важное событие - это выборы депутатов Курултая в сентябре. Учитывая определенную независимость мэрии от республиканской власти, ожидаю интриги на выборах, прежде всего в Уфе. При определенных раскладах я также не исключаю и досрочных выборов главы региона.