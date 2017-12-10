Федеральные СМИ обнаружили пропажу 200 млн на вертолётном кластере Хамитова

Спецрепортаж телеканала «Россия» вскрыл пропажу денег, выделенных по распоряжению Владимира Путина.

На телеканале «Россия24» вышел спецрепортаж, основной темой которого стали проблемы бизнесменов, и название он получил говорящее «Кошмарный бизнес». Башкирии место в сюжете тоже нашлось, внушительная часть программы посвящена вертолётному кластеру, который в 2011 году получил одобрение Владимира Путина, и федеральный бюджет даже выделили деньги на его развитие. Однако, как выяснили журналисты, деньги до проекта, который рекламировал лично глава Башкирии Рустэм Хамитов, так и не дошли.

«Пролетели, как фанера над Парижем», - пришли к неутешительному выводу авторы телесюжета. Бывший премьер-министр Башкирии Азамат Илимбетов, подписавший документ о выделении средств, в недоумении по этому поводу. А больше ни у кого ответа на свои вопросы журналисты не получили. Только предположения. Найдутся ли средства после вмешательства федерального телеканала, покажет время. Журналисты провели свое расследование и готовы предоставить свои материалы юристам.