12 лучших лонгридов МКСЕТ 2017: дача Хамитова, митинги и письма Ельцину

О чем мы писали, размышляли и спорили в минувшем году.

2017-й во многом стал знаковым для нашего информагентства: мы попробовали и освоили новые для себя жанры, «освежили» коллектив и первыми в башкирском сегменте медиа ввели новые форматы. Поэтому мы решили вспомнить для вас, дорогие читатели, главные большие материалы минувшего года.

«Раз, два, три, Хамитов, уходи!»

Под таким бодрым лозунгом 20 июля на одной из самых главных протестных площадок Уфы – территории близ Дворца спорта, начался первый митинг Конгресса башкирского народа. Медиакорсеть во главе с главным редактором Разифом Абдуллиным вела прямую текстовую трансляцию событий. В период с 18.00 до 21.00 (столько шло мероприятие) его посетили около 1000 человек. Это, пожалуй, первый митинг, который сумел выразить копившееся несколько лет недовольство этнической оппозиции главой республики.

Протестующие, среди которых были известные общественники, кочующие с одной митинговой площадки на другую, артисты, публицисты, обсудили практически все сферы жизни, приведшие к запущению из-за бездействия республиканских властей и лично самого Хамитова: медицину, образование, экономику, культуру. Июльский митинг положил начало целой серии протестных акций, одна из последних завершилась ранней осенью в Уфе задержанием двух активистов. Трансляцию вели трое человек и этот материал стал не только самым обсуждаемым, но и самым просматриваемым за год.

В интернете появилось видео с итогами семи лет правления Рустэма Хамитова

Продолжая тему, связанную с главой республики. 14 июля мы опубликовали материал, в котором рассказали об итогах семи лет правления Рустэма Хамитова. Сатирический и критикующий ролик в нем тогда наделал много шума в Сети и вновь дал почву для размышлений и слухов о даче Хамитова в Подмосковье и не только. Любопытно, что после этого анонимного видео (то ли благодаря, то ли вопреки) Рустэм Закиевич дал большое интервью для двух главных телеканалов республики, в котором новости о крупной подмосковной недвижимости не подтвердил, но и не опроверг. Хотя заявил, что все материальное для него большого значения не имеет.

Subaru Outback в Чекмагуше: по жирной «сметане» на зеленые холмы

Материал вышел на сайте 9 июня и да, он единственный рекламный лонгрид из нашего списка. Наши корреспонденты добрались по грязи до "места силы" своего директора и составили мультимедийный отчёт о японской машине на фоне татаро-башкирской сакуры.

Тест-драйв во главе с Шамилем Валеевым, Кристиной Дейнеко и Константином Климовым (псевдоним Касыма Еникеева) прошел на ура.

Большое интервью с мэром Уфы Иреком Ялаловым

Откровенное и действительное внушительное по размерам интервью вышло на нашем сайте 18 апреля 2017-го года, как раз после шумихи, связанной со «снежным апокалипсисом». Публицисту Шамилю Валееву глава муниципалитета рассказал о причинах коммунальных городских проблем (возникают они из-за нерешенного законодательства), проблемах дорог (используем опыт Москвы и Астаны), внутригородском климате (жители за последние 17 лет стали куда требовательнее), идеальном гражданском обществе (оно всегда там, где благополучие), сохранении исторических памятников («все уже итак было снесено, а сейчас сносим, чтобы строить новое») и т.д.

Отметим, что это первое интервью Ирека Ишмухаметовича для независимого СМИ. Тем любопытнее нам, как журналистам, отмечать для себя важные детали беседы с главой столицы спустя год – когда конфликт двух глав вроде бы и поугас, а политический вес самого Ялалова стал куда очевиднее.

Будни «вертухая»: один день в карауле уфимской колонии строгого режима

Наш корреспондент Константин Климов решил взять на себя популярный журналистский формат «испытано на себе» и отправился в исправительную колонию №9.

Мы узнали о том, как построен рабочий день у сотрудников колонии, какими привилегиями могут похвастаться служащие отделов охраны, что включает в себя дневной караул и что делается для того, чтобы в исправительном учреждении не было побегов.

Глас народа: о чем мечтали и за что переживали жители Башкирии в 1990 году

10 октября в канун 27-ой годовщины суверенитета мы опубликовали вопросы жителей Башкирии, адресованные Борису Ельцину во время его визита в 1990 году. Наш корреспондент Татьяна Майорова нашла их в виртуальном архиве Ельцинского центра Екатеринбурга.

В этих трогательных записках – история целого поколения, прочувствованная, пропущенная людьми через себя, как тогдашние фенольная водопроводная вода Уфы и загазованный воздух Стерлитамака.

Получилось познавательно, хотя бы потому, что у нынешних 27-летних появилась реальная и ощутимая возможность лучше понять своих родителей и прочувствовать, в какое трудное время для страны и республики они появились.

По делу бывшего вице-мэра Филиппова в Уфе допросили свидетелей

Как мы писали ранее, в минувшем году Медиакорсеть открыла для аудитории позабытый или неопробованный ранее в региональной журналистике жанр судебных скетчей. Первый репортаж по делу бывшего вице-мэра Уфы Александра Филиппова из зала суда 18 сентября вместе с художницей Натальей Якуниной провела Ольга Корзик. Мы следим и за процессом по делу бывшего вице-мэра Уфы Владислава Никитина. И теперь эти скетчи постепенно набирают популярность. Еще бы – теперь у каждого желающего понаблюдать за судебными разбирательствами в отношении крупных чиновников появилась такая возможность!

«Роснефть» vs АФК «Система»

К слову о судах. «Процессом года» многие эксперты и сами журналисты называли противостояние двух этих крупных корпораций. Настоящая борьба разворачивалась в арбитражном суде в Уфе. Наш корреспондент Наталья Кузнецова была на 11 судебных заседаниях и вела с каждого из них судебные трансляции: с 6 июня по 23 августа. Материалы о процессе прочитали более 200 тысяч человек, его цитировали в том числе и федеральные СМИ.

Конфликт двух корпораций продолжается до сих пор, информация об этом то и дело появляется в СМИ и мы продолжаем за этим внимательно следить.

Сюжет о суде «Роснефти» и «АФК Система» можно посмотреть тут.

Верховный суд Башкирии признал право «Дуслык-строя» на «неопознанные сараи»

Еще один весьма показательный суд (для наглядного примера всей несправедливости судебной системы) состоялся 28 ноября в Верховном суде Башкирии – по делу ЖСК «Дуслык-строй». Застройщик долгостроя на ул. Пархоменко, 71 пытался оспорить решение суда первой инстанции, который признал право собственности на объект за пайщиками ЖСК. Заседание длилось до позднего вечера, наш корреспондент Наталья Кузнецова все это время находилась в суде, несмотря ни на что, и наглядно показала в материале все отношение судебной системы к все обостряющейся проблеме обманутых дольщиков.

260 метров под землей: как устроена крупнейшая в России шахта в Учалах

Жанр производственного репортажа, считаем, незаслуженно забыт сегодняшними медиа. Тем увлекательнее нам было отправиться первыми среди интернет-СМИ в самую, что ни на есть, башкирскую глубинку. О том, как устроена шахта в Учалах, где добывают до 70% меди в стране, каково работать 12 часов на глубине в 260 метров над землей (а есть и до 740), чем живут простые шахтеры, - в большом репортаже Надежды Валитовой. Отдельно здесь можно отметить работу фотокорреспондента Артура Салимова, чьи снимки очень точно передали характер работяг, их быт и мощь самой производственной системы. Подобный формат лонгрида мы будем пробовать и совершенствовать для вас и в этом году.

Прогулка по набережной Белой в Уфе: Заявленные цели и реальность

Современному интернет-СМИ формат видео в эпоху клипового мышления необходим как воздух. Именно поэтому в прошлом году на нашем сайте мы открыли новую рубрику «видео», в котором публикуем теперь разные записи интервью, прямых трансляций, съемок задержаний и т.д.

Отметим, что сам материал, возможно, и не подходит для списка лонгридов, однако мы посчитали, что без него все-таки нам тут точно не обойтись.

20 ноября публицист Шамиль Валеев отправился запечатлеть так называемый «памятник хамитовскому безвременью» - так в народе называют набережную реки Белой в Уфе. В 14-минутном ролике Медиакорсеть мы наглядно показали, куда и на что были потрачены миллиарды бюджетных денег. Честно, но грустно. Если не смотрели, - посмотрите.

Самолет с именем Мустая Карима впервые приземлился в Уфе

Этот лонгрид Шамиля Валеева мы также не смогли обойти вниманием, во многом благодаря талантливым снимкам фотокорреспондента Артура Салимова.

Корреспонденты ИА «Медиакорсеть» и случайно оказавшаяся на борту первого рейса "Sukhoi Superjet 100" М.Карим съемочная группа ВГТРК сняли репортаж из первого полета и церемонии торжественной встречи воздушного судна в МАП «Уфа».

Михаил Косарев: «Наши бортевые пчелы похожи на бурзянских башкир»

Формат «Беседа» на нашем сайте – это длительное, глубокое чтиво-интервью для неторопливого и вдумчивого чтения. Первым его опробовал публицист Шамиль Валеев, справедливо назвав его plus-size интервью – с башкирскими общественными деятелями, восточными красавицами Алией Айсиной, Александрой Хисаметдиновой и Эльвирой Ишмуратовой.