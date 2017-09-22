Картина недели в Башкирии: От дела Филиппова до ареста Амира Туйгунова

В понедельник, 18 сентября, в Уфимском районном суде заслушали показания свидетелей по делу бывшего вице-мэра Уфы Александра Филиппова, его обвиняют в неуплате налогов на сумму 3,7 млн руб. Медиакорсеть на этом процессе решила возродить жанр судебных скетчей.
Во вторник, 19 сентября, мэр Уфы Ирек Ялалов на оперативке в мэрии рассказал, куда в Уфе поступали ложные звонки о заложенных взрывных устройствах. И его перечень был более полным, чем сообщалось ранее. В этот же день уфимский музыкант Булат Аминов завершил свой путь Сантьяго, о котором он рассказывал в течение 10 дней в своих путевых заметках.
Среда, 20 сентября, выдалась богатой на события. Медиакорсети стало известно, что у Фонда жилищного строительства РБ арестовали счета, а в Краснокамском районе республики проверяют заявление депутата Шушнурского сельсовета Зайката Лукманова о двойных приписках в статотчетности в этом районе. А в МВД Башкирии предупредили о последствиях митинга «за отставку Рустэма Хамитова».
Четверг, 21 сентября, начался с пленарного заседания башкирского парламента. Глава регионального управления Росприроднадзора Юрий Дудников дал свое видение экологической ситуации в Башкирии, особенно интересным было его сообщение о множестве неучтенных предприятий в Уфе (в северной промзоне), которые загрязняют воздух и их невозможно закрыть.
Во второй половине дня руководители Общественной палаты, Всемирного курултая башкир и Ассамблеи народов Башкортостана рассказали журналистам, как они помогут разрешить проблемы в языковой сфере. Напомним, этот вопрос вызвал большую дискуссию и дело дошло до митинга в защиту башкирского языка. Председатель ВКБ Амир Ишемгулов призвал отказаться от митингов и начать работать за круглым столом. Но митинги все-таки состоялись, причем не один – а два. Один провели «Патриоты России», другой – Конгресс башкирского народа. Медиакорсеть вела трансляцию с двух митингов. Второй митинг завершился задержанием семи его участников.
В пятницу, 21 сентября, суд в Уфе решил арестовать двух участников митинга за отставку Рустэма Хамитова, в том числе ведущего митинга, основателя группы «Караван-Сарай» Амира Туйгунова.
И страшная новость стала известна в пятницу – о том, что накануне в бетономешалке погиб 17-летний парень в деревне Федоровка.
Мы следим за развитием событий.