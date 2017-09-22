Картина недели в Башкирии: От дела Филиппова до ареста Амира Туйгунова

Во второй половине дня руководители Общественной палаты, Всемирного курултая башкир и Ассамблеи народов Башкортостана рассказали журналистам, как они помогут разрешить проблемы в языковой сфере. Напомним, этот вопрос вызвал большую дискуссию и дело дошло до митинга в защиту башкирского языка. Председатель ВКБ Амир Ишемгулов призвал отказаться от митингов и начать работать за круглым столом. Но митинги все-таки состоялись, причем не один – а два. Один провели «Патриоты России», другой – Конгресс башкирского народа. Медиакорсеть вела трансляцию с двух митингов. Второй митинг завершился задержанием семи его участников.