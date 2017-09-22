mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Картина недели в Башкирии: От дела Филиппова до ареста Амира Туйгунова

22 сентября 2017, 17:33
Медиакорсеть решила напомнить о главных событиях уходящей недели.

В понедельник, 18 сентября, в Уфимском районном суде заслушали показания свидетелей по делу бывшего вице-мэра Уфы Александра Филиппова, его обвиняют в неуплате налогов на сумму 3,7 млн руб. Медиакорсеть на этом процессе решила возродить жанр судебных скетчей.

Во вторник, 19 сентября, мэр Уфы Ирек Ялалов на оперативке в мэрии рассказал, куда в Уфе поступали ложные звонки о заложенных взрывных устройствах. И его перечень был более полным, чем сообщалось ранее. В этот же день уфимский музыкант Булат Аминов завершил свой путь Сантьяго, о котором он рассказывал в течение 10 дней в своих путевых заметках.

Среда, 20 сентября, выдалась богатой на события. Медиакорсети стало известно, что у Фонда жилищного строительства РБ арестовали счета, а в Краснокамском районе республики проверяют заявление депутата Шушнурского сельсовета Зайката Лукманова о двойных приписках в статотчетности в этом районе. А в МВД Башкирии предупредили о последствиях митинга «за отставку Рустэма Хамитова».

Четверг, 21 сентября, начался с пленарного заседания башкирского парламента. Глава регионального управления Росприроднадзора Юрий Дудников дал свое видение экологической ситуации в Башкирии, особенно интересным было его сообщение о множестве неучтенных предприятий в Уфе (в северной промзоне), которые загрязняют воздух и их невозможно закрыть.

Во второй половине дня руководители Общественной палаты, Всемирного курултая башкир и Ассамблеи народов Башкортостана рассказали журналистам, как они помогут разрешить проблемы в языковой сфере. Напомним, этот вопрос вызвал большую дискуссию и дело дошло до митинга в защиту башкирского языка. Председатель ВКБ Амир Ишемгулов призвал отказаться от митингов и начать работать за круглым столом. Но митинги все-таки состоялись, причем не один – а два. Один провели «Патриоты России», другой – Конгресс башкирского народа. Медиакорсеть вела трансляцию с двух митингов. Второй митинг завершился задержанием семи его участников.

В пятницу, 21 сентября, суд в Уфе решил арестовать двух участников митинга за отставку Рустэма Хамитова, в том числе ведущего митинга, основателя группы «Караван-Сарай» Амира Туйгунова.

И страшная новость стала известна в пятницу – о том, что накануне в бетономешалке погиб 17-летний парень в деревне Федоровка.

Мы следим за развитием событий.

Материалы по теме
Картина недели Башкирии: от массовых эвакуаций к акциям протеста
#Новости#Разиф Абдуллин#Общество
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии получить меры поддержки могут только официальные жены мобилизованных
Сегодня, 09:23
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48