В Башкирии проверяют заявление о двойных приписках в статотчетности на селе

- Я ездил сам в хозяйство в деревне Кузгово, которое якобы с большими надоями, а там ни одной коровы нет, поля не вспаханы, бурьян по шею растет, - рассказал Ильгам Галин. – А куда зерно то же сдавать в районе, у нас элеватора нет? Элеватор продали, матрасы сейчас там шьют. Зерно сдавать некуда. Молоко куда сдается, если молокозавода нет? В министерстве сельского хозяйства я обращался, там открестились. У них есть ревизионный отдел, но, по их словам, все районы они проверить не могут. А надо бы проверить. Ведь теперь по этим данным будут выделяться субсидии.