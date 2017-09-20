В Башкирии проверяют заявление о двойных приписках в статотчетности на селе

В Краснокамском районе Башкирии сотрудники МВД проверяют обращение депутата Шушнурского сельсовета Зайката Лукманова. В нем он просит организовать проверку статотчетности района по показателям в животноводстве и по посевам культур и сравнить их с фактическими. Он считает официальные статданные завышенными минимум в два раза. И поясняет, что по данным статотчетов предприятия района получают субсидии из бюджета. Лукманов считает, что «идет умышленное искажение отчетности с целью незаконного получения денежных средств».
Как пояснил Медиакорсети Зайкат Лукманов, он ранее работал заместителем главы районной администрации и знаком с ситуацией на селе.
- Я реальную обстановку знаю, работал в администрации района в 2003-2004 годах, ситуация стала хуже, - сказал он. – Говорят про надои в 45 тонн молока, а на самом деле – 20 тонн максимум может быть. В те годы было по 15-17 тонн – в летнее время, когда были самые большие надои. Отчитываются про урожайность – 30 центнеров с гектара, но мы же не Кубань и Краснодар, у нас такой урожайности нет. Это нереальная цифра. И насчет поголовья тоже. Очень большие цифры показывают.
По словам Лукманова, в районе больше половины полей не засевается, хотя по отчетам Краснокамский район числится в передовиках.
Сейчас сотрудники МВД проводят в районе проверку, сообщил депутат Госсобрания Башкирии Ильгам Галин, к которому первоначально и обратился Зайкат Лукманов.
- Я ездил сам в хозяйство в деревне Кузгово, которое якобы с большими надоями, а там ни одной коровы нет, поля не вспаханы, бурьян по шею растет, - рассказал Ильгам Галин. – А куда зерно то же сдавать в районе, у нас элеватора нет? Элеватор продали, матрасы сейчас там шьют. Зерно сдавать некуда. Молоко куда сдается, если молокозавода нет? В министерстве сельского хозяйства я обращался, там открестились. У них есть ревизионный отдел, но, по их словам, все районы они проверить не могут. А надо бы проверить. Ведь теперь по этим данным будут выделяться субсидии.
- Даже если сверят количество КРС, и оно не совпадет со статистикой, могут задним число сделать справки, что скотина умерла, - высказался депутат Госсобрания.
С главой администрации района связаться не удалось.
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