В Уфе общественники рассказали, как разрешить языковые проблемы

- Такая ситуация рано или поздно возникла бы, и не только в нашей республике, но и во многих национальных республиках России. Дело в том, что нет разработанных, доступных учебников для изучения башкирского языка, как, например, мы изучаем английский язык. Те, что есть, готовили профессоры, академики. Это академические учебники. Потом – возникла ситуация, когда все гос.языки изучались в обязательном порядке. А тут разрешили родителям самим решать, изучать или нет башкирский. И получается, что они теперь решают – за ребенка. И родители стали объектом давления, атак. Кое-кто увидел, вот они, наши избиратели, их можно взбаламутить.