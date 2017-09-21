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В Уфе общественники рассказали, как разрешить языковые проблемы

21 сентября 2017, 17:34
Перед митингом за отставку Рустэма Хамитова руководители Общественной палаты и Ассамблеи народов Башкортостана объяснили свою позицию по языковым вопросам.

Сегодня в агентстве «Башинформ» журналистам рассказали об организации общественного контроля реализации законодательства РФ и РБ в сфере языковой политики в рамках реализации Указа Главы РБ «О мерах по развитию государственных языков Республики Башкортостан и языков народов Республики Башкортостан» (от 14 сентября 2017 г).

Председатель Общественной палаты РБ Ольга Панчихина сказала, что уже создаются рабочие группы по семи направлениям, чтобы досконально изучить ситуацию в языковой сфере. Руководить рабочими группами будет бывший министр образования РБ, заместитель председателя Общественной палаты РБ Галия Мухамедьянова. Работает «горячая линия» по языковым вопросам: 8-(347)-280-82-36, куда могут обращаться все желающие рассказать о своих проблемах в языковой сфере.

Специалисты, участники рабочих групп будут изучать ситуацию в школах, в городах и районах с выездом на места, и предварительную информацию о ситуации в языковой сфере предоставят к 4 ноября, Дню народного единства.

Сопредседатель совета Ассамблеи народов РБ, председатель Исполкома МСОО «Всемирный курултай (конгресс) башкир» Амир Ишемгулов сообщил, что вчера в Академии наук РБ состоялось совещание по разработке госпрограммы, о которой шла речь в Указе главы Башкирии от 14 сентября. Всемирному курултаю башкир поручено подготовить подпрограмму «Башкирский язык».

- В её разработке может принять участие любой желающий, не равнодушный к судьбе башкирского языка, - подчеркнул Амир Ишемгулов.

Также Амир Ишемгулов сказал, что общественная организация подготовила проект программы, 100 пунктов оттуда легли в основу проекта госпрограммы по сохранению и развитию государственных языков в Башкирии. Для того чтобы оперативно консультировать граждан по вопросам изучения башкирского языка как государственного и как родного, создан правовой ситуационный центр при Всемирном курултае башкир. Центр находится по адресу: г. Уфа, ул. К. Маркса, 3, 101 кабинет, телефон: 8 (347) – 246-30-42.

Но главной его мыслью на встрече с журналистами была такая - пора работать над проблемами и перестать митинговать. Обращение с таким посылом к башкирскому народу было опубликовано вчера, 20 сентября, на официальном сайте общественной организации.

Председатель комиссии по образованию, культуре, спорту, молодежной политике, развитию благотворительности и добровольчества Общественной палаты РБ Лида Исаргакова высказалась в том же ключе:

- Никакого антагонистического настроя в языковых вопросах не должно быть. В Башкирии живут представители 160 национальностей. Эти вопросы надо конструктивно обсуждать за круглым столом, но не на митингах. Сесть, подумать, обсудить, предложить пути решения проблем – это требует определенной работы. Дело в том, что имеющиеся проблемы не носят системообразующего характера. Не хватает разъяснительной работы, есть определенные нарушения. Но я думаю, что мы их устраним.

Исполнительный директор Ассамблеи народов Республики Башкортостан Азат Ибрагимов считает, что проблемы в изучении языков зрели давно:

- Такая ситуация рано или поздно возникла бы, и не только в нашей республике, но и во многих национальных республиках России. Дело в том, что нет разработанных, доступных учебников для изучения башкирского языка, как, например, мы изучаем английский язык. Те, что есть, готовили профессоры, академики. Это академические учебники. Потом – возникла ситуация, когда все гос.языки изучались в обязательном порядке. А тут разрешили родителям самим решать, изучать или нет башкирский. И получается, что они теперь решают – за ребенка. И родители стали объектом давления, атак. Кое-кто увидел, вот они, наши избиратели, их можно взбаламутить.

На вопрос, почему всё же, несмотря на те меры государственной поддержки развития языков, которые были намечены в указе главы Башкирии 14 сентября, в Уфе 16 сентября прошел митинг в защиту башкирского языка, но на нем на этот указ практически не обратили внимания, Азат Ибрагимов ответил:

- Организаторам митинга, возможно, это было не надо. Но если бы кто-то из Курултая (Всемирного курултая башкир – прим.) вышел бы и сказал об этом, кому от этого было бы хуже? Надо общаться с людьми и на улицах.

Добавим, что скорее всего лидера Всемирного курултая башкир Амира Ишемгулова на сегодняшнем митинге у Дома профсоюзов не будет. В ходе пресс-конференции он вскользь заметил, что торопится на какой-то форум в Турции. И ушел, не дождавшись её окончания.

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