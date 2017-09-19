Куда в Уфе поступали ложные звонки о заложенных бомбах

В Уфе из-за ложных сообщений о заложенных бомбах было эвакуировано 4460 человек. Об этом сообщил сегодня на оперативке глава администрации Уфы Ирек Ялалов. В течение недели звонки поступили в общей сложности на 20 объектов.
12 сообщений, по словам Ялалова, касалось объектов торговли и развлекательных заведений. Также поступали звонки на железнодорожный вокзал, южный автовокзал и аэропорт. Также неизвестные люди сообщали о бомбах на остановке ""Спортивной и в трех жилых домах.
- К счастью, нигде не подтвердилось, - отметил глава администрации. - Данная ситуация показала слаженность работы экстренных служб города.