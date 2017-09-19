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Куда в Уфе поступали ложные звонки о заложенных бомбах

19 сентября 2017, 09:51
Глава администрации города Ирек Ялалов озвучил полный список объектов и число эвакуированных.

В Уфе из-за ложных сообщений о заложенных бомбах было эвакуировано 4460 человек. Об этом сообщил сегодня на оперативке глава администрации Уфы Ирек Ялалов. В течение недели звонки поступили в общей сложности на 20 объектов.

12 сообщений, по словам Ялалова, касалось объектов торговли и развлекательных заведений. Также поступали звонки на железнодорожный вокзал, южный автовокзал и аэропорт. Также неизвестные люди сообщали о бомбах на остановке ""Спортивной и в трех жилых домах.

- К счастью, нигде не подтвердилось, - отметил глава администрации. - Данная ситуация показала слаженность работы экстренных служб города.

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