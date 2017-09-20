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Дневник паломника из Уфы-10: "Горячий пиксель" погашен

20 сентября 2017, 11:40
Медиакорсеть завершает публикацию путевых заметок уфимского музыканта Булата Аминова. Он повторил пешком путь Сантьяго, ставшим известным благодаря книгам Паоло Коэльо.

19.09.2017, день десятый, последний, Сантьяго Де Компостелла.

Сидя в комфортабельном вагоне поезда "Сантьяго Де Компостелла - Мадрид" в окружении красиво одетых людей, обдуваемый кондиционером, я со своим огромным рюкзаком и в мощных ботинках кажусь себе кем-то с другой планеты.

Всего лишь несколько часов назад была горная дорога, усталые пилигримы вокруг, и одна цель - дойти до Собора Святого Иакова.

Но теперь скоростной поезд уносит меня от этого всего. Я чувствую внезапно навалившуюся усталость.

Десять дней пути позади, "горячий пиксель" погашен.

Теория о нем взята на примере светодиодного экрана, когда один из светодиодов выходит из строя и начинает очень ярко светить, что отвлекает внимание от общей картины.

В жизни такие "пиксели" нужно обязательно гасить, чтобы двигаться дальше.

День начался с того, что в 9 утра после завтрака я отправился в последние 12 км пути Сантьяго с рюкзаком, обвешанным сохнущими на нем носками и нижним бельем. Я не учел тот факт, оставив вчера на улице все это сохнуть, что с утра здесь обильно выпадает роса.

В прямом смысле этого слова - толпы пилигримов передвигались по дороге в направлении Сантьяго Де Компостелла.

Три часа пути прошли незаметно, и вот я уже шагаю по оживлённым улицам города.

Я дохожу до Собора святого Иакова, он на ремонте, потому сделать хорошие фотографии не получилось.

Интересуюсь у прохожего, где поставить последнюю печать и получить Компостеллу - сертификат о прохождении пути.

Очередь из пилигримов оказывается гораздо больше, чем я мог себе предположить, она начинается на улице и тянется по коридорам.

Около часа стояния и вот бумага у меня в руках.

Пока стоял в очереди, купил билет на поезд до Мадрида (52 евро). Оставаться в Сантьяго достаточно дорого, город заполнен туристами, и поэтому цены здесь соответствующие.

У меня есть всего два часа, а мне нужно посетить собор, снять видео и обязательно съесть порцию осьминога на гриле.

Внутри храм невероятно красивый, сделать хорошие фотографии на мой телефон не получается, но если набрать в поисковике "Собор святого Иакова", вы увидите сотни прекрасных видов.

По легенде здесь хранятся мощи святого Иакова, одного из апостолов Иисуса.

Как и планировал, снимаю очередное streetlive видео.

И отправляюсь есть осьминогов (15 евро).

Затем уже в ускоренном режиме двигаюсь по сувенирным магазинчикам (35 евро), по дороге встречаю немку Саскиа, с которой познакомились во время одного из привалов, ещё в Португалии.

Прыгаю в такси (5,5 евро) и еду на ЖД вокзал.

Вода и кока-кола - 5 евро. Итого 103 евро потрачено в Сантьяго Де Компостелла. Пройдено сегодня 15 км.

Подведу общие итоги. Пройдено всего за 10 дней - 286 км. Потрачено 416 евро.

На карту зачислено читателями 13 тыс руб (около 185 евро) и 20 долларов США. В этот момент в остатке есть 4300 руб на карте и 17 евро наличными и 20 долларов на PayPal.

Могу ли я выразить то чувство благодарности, которое испытываю к вам, дорогие мои читатели, за ту поддержку, которую вы оказали!

У меня есть две ночи и целый день в Мадриде, в течение которых меня согласилась приютить встреченная на пути моя родственница - Зиля.

Вылететь из Мадрида планирую 21 сентября через Прагу и рано утром 22 сентября быть в Уфе.

Напоминаю, что 24 сентября в Центре Современного искусства "Облака" состоится концерт-вечеринка "Пешком по Европам", куда приглашаю всех желающих. Вино с меня, а тортилью и кофе можно будет купить в Pianocafe8.

Для того чтобы понимать сколько тортильи готовить, прошу вас заполнить форму по этой ссылке (только в случае если точно собираетесь придти)

На этом серию публикаций "Пешком по Европам" завершаю, ещё раз благодарю всех, кто читал и поддерживал меня на этом пути. Задавайте в Facebook свои вопросы, на которые с удовольствием отвечу.

Если кого-то я вдохновил на подобное путешествие, то с удовольствием проконсультирую и даже могу стать проводником, при необходимости.

С уважением и благодарностью, Булат Аминов.

Поезд Сантьяго Де Компостелла - Мадрид. 19 сентября 2017 года. Время 19.22

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