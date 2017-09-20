Дневник паломника из Уфы-10: "Горячий пиксель" погашен

День начался с того, что в 9 утра после завтрака я отправился в последние 12 км пути Сантьяго с рюкзаком, обвешанным сохнущими на нем носками и нижним бельем. Я не учел тот факт, оставив вчера на улице все это сохнуть, что с утра здесь обильно выпадает роса.