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Суд арестовал двух участников митинга за отставку Рустэма Хамитова

22 сентября 2017, 08:37
Фото: Артур Салимов / Mkset.ru
Лидер Конгресса башкирского народа считает, что это может привести к народному сопротивлению.

Буквально несколько минут назад в Ленинском районном суде вынесли приговор режиссеру Амиру Туйгунову, ведущему митинга Конгресса башкирского народа, режиссеру, основателю группы «Караван-сарай». Его задержали на 5 суток административного ареста за неподчинение требованиям полицейских при задержании.

В отношении всех остальных задержанных, в том числе и организаторов митинга — журналиста Рамиля Рахматова и юриста Рамили Саитовой — были составлены протоколы, решения по которым рассмотрят на следующей неделе.

По словам исполнительного директора Конгресса башкирского народа Валиахмета Бадретдинова, арест их не пугает.

- Мы защищаем свои права и у нас есть право на свободу собраний и митингов. Подобные задержания говорят о том, что власть боится своего народа. Нам хотят показать такой акт устрашения. Понимаете, под арестом сейчас заслуженный деятель культуры РБ, его уважают миллионы башкир по всему миру, не только у нас в республике. Я думаю, все это может привести к народному сопротивлению, - рассказал Валиахмет Бадретдинов.

Буквально через час после суда над Амиром Туйгуновым в том же Ленинском районном суде Уфы было вынесено решение и о наказании второго задержанного участника вчерашнего митинга – Камиля Мухамедьянова. Суд решил арестовать его на семь суток.

Как пояснила Рамиля Саитова, Камиль является по профессии юристом, он приехал на митинг из Хайбуллинского района. Его задержали после того, как к нему обратился во время задержания Амир Туйгунов и позвал его на помощь, как адвоката.

Напомним, ранее в МВД предупреждали о возможных последствиях противоправных действий на несанкционированном митинге.

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