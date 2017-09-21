Раздвоение митингов: как в Уфе агитировали за и против Хамитова

Валиахмет Бадретдинов говорит: "Аллах нас одарил даром речи. Всяк язык - родной для кого-нибудь. Мы любим поэтов и писателей, которые пишут на русском языке. В республике идет бессмысленная политика давления на родные языки. Изучая языки, человек развивает свой мозг. Ни одной речи не произнес Хамитов на своем как будто бы родном языке. Не уважает башкирский язык, значит - не уважает башкирский народ. Хамитов должен уйти со своего поста, потому что он не справляется."