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В Уфе полиция задержала 7 человек сразу после митинга за отставку Хамитова

21 сентября 2017, 21:46
Все они оказались в Ленинском РУВД Уфы.

В Уфе полиция задержала 7 человек после митинга за отставку Рустэма Хамитова. Напомним, митинг, организованный членами Конгресса башкирского народа, завершился примерно в 20.00 по уфимскому времени. Медиакорсеть вела прямую трансляцию с места событий. По некоторым данным, мероприятие собрало около 700-800 человек. В конце митинга, который, кстати, обошелся не без эксцессов, на его организаторов, – журналиста Рамиля Рахматова и юриста Рамилю Саитову, составили административный протокол.

- Когда митинг закончился, я пошла к своей машине. Отошла от толпы митингующих, было темно и тут же ко мне подошли сотрудники полиции с требованием проехать в отделение. Я решила сразу пойти в сторону людей и заявила, что меня пытались только что задержать. В итоге на нас составили протокол, - рассказала Медиакорсети Рамиля Саитова.

По ее словам, в Ленинском РУВД оказались 7 участников митинга, среди которых режиссер, ведущий митинга Амир Туйгунов. Полиция задержала его, а остальные пришли в полицию на выручку своему единомышленнику. Только ближе к полуночи, как сообщил в соцсетях один из очевидцев, участники митинга стали по одному выходить из здания районного управления полиции.

- Отмечу, что задержание проходило очень грубо и некрасиво – тогда, когда люди стали расходиться, - добавила Рамиля Саитова.

Напомним, что накануне митинга МВД по РБ объявило официальное предупреждение всем его участникам о последствиях возможных противоправных действий.

Медиакорсеть следит за развитием событий.

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