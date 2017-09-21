В Уфе полиция задержала 7 человек сразу после митинга за отставку Хамитова

В Уфе полиция задержала 7 человек после митинга за отставку Рустэма Хамитова. Напомним, митинг, организованный членами Конгресса башкирского народа, завершился примерно в 20.00 по уфимскому времени. Медиакорсеть вела прямую трансляцию с места событий. По некоторым данным, мероприятие собрало около 700-800 человек. В конце митинга, который, кстати, обошелся не без эксцессов, на его организаторов, – журналиста Рамиля Рахматова и юриста Рамилю Саитову, составили административный протокол.
- Когда митинг закончился, я пошла к своей машине. Отошла от толпы митингующих, было темно и тут же ко мне подошли сотрудники полиции с требованием проехать в отделение. Я решила сразу пойти в сторону людей и заявила, что меня пытались только что задержать. В итоге на нас составили протокол, - рассказала Медиакорсети Рамиля Саитова.
По ее словам, в Ленинском РУВД оказались 7 участников митинга, среди которых режиссер, ведущий митинга Амир Туйгунов. Полиция задержала его, а остальные пришли в полицию на выручку своему единомышленнику. Только ближе к полуночи, как сообщил в соцсетях один из очевидцев, участники митинга стали по одному выходить из здания районного управления полиции.
- Отмечу, что задержание проходило очень грубо и некрасиво – тогда, когда люди стали расходиться, - добавила Рамиля Саитова.
Напомним, что накануне митинга МВД по РБ объявило официальное предупреждение всем его участникам о последствиях возможных противоправных действий.
Медиакорсеть следит за развитием событий.