В Уфе полиция задержала 7 человек сразу после митинга за отставку Хамитова

- Когда митинг закончился, я пошла к своей машине. Отошла от толпы митингующих, было темно и тут же ко мне подошли сотрудники полиции с требованием проехать в отделение. Я решила сразу пойти в сторону людей и заявила, что меня пытались только что задержать. В итоге на нас составили протокол, - рассказала Медиакорсети Рамиля Саитова.