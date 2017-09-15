Картина недели Башкирии: от массовых эвакуаций к акциям протеста

Неделя началась с сообщений о том, что в Уфе экстренно эвакуировали посетителей сразу пяти торговых центров – «Гостиный двор», «Центральный рынок», «Мега», ТЦ «Башкирия», ТЦ "Звездный". Примерно в 14.10 по громкоговорителю в торговых центрах сообщили об угрозе теракта и попросили людей выйти на улицу. Неизвестный сообщил о том, что в торговых комплексах города заложено взрывное устройство По данному факту возбуждено уголовное дело. Аналогичные массовые эвакуации, как оказалось, прошли во многих крупных городах страны, включая Москву и Санкт-Петербург.
В понедельник мы начали рассказ о том, как уфимский музыкант Булат Аминов начал свой пеший поход по Европе. В течение 10 дней он планирует пройти «путь святого Иакова» или путь Сантьяго, ставший известным многим по книгам Паоло Коэльо. Каждый день мы публикуем его путевые заметки в сюжете «Пешком по Европе».
На неделе продолжилась история с предстоящим показом фильма «Матильда». После того как федеральные сети кинотеатров «Синема-парк» и «Формула кино» отказались от его показа из-за угрозы безопасности зрителям, уфимские кинотеатры стали раздумывать, что будут делать они. Пока только три кинотеатра в Уфе определенно дали понять, что не против проката скандальной киноленты режиссера Алексея Учителя. Премьера фильма намечена на октябрь 2017 года.
Но запомнится эта неделя, пожалуй, обилием митингов и акций протеста по самым разным поводам. Так, 14 сентября, по всей Уфе стартовала массовая акция обманутых дольщиков «Лица лишних людей». Дольщики Уфы и Стерлитамака, так и не дождавшиеся долгожданных ключей от новых квартир, вышли на улицы Уфы с плакатами на одиночные пикеты. Потому что 16 сентября, в день Всероссийской акции обманутых дольщиков, власти им не разрешили провести мероприятие.
В этот же день, вечером, в Благовещенске прошел экологический митинг. Его участники выразили протест против планов построить недалеко от города полигон ТБО высотой 20 этажей. По словам организаторов митинга и общественников-экологов, этот проект не прошел экологическую экспертизу, а деревья на месте строительства новой свалки уже начали вырубать. Участники митинга потребовали остановить строительство полигона ТБО и обратились в главе Башкирии Рустэму Хамитову с требованием объявить мораторий на размещение и строительство на территории Благовещенского района и города Благовещенски экологически опасных объектов. Также они выразили недоверие действующему главе администрации Благовещенского района Фариту Фазылову, в том числе и из-за того, что он «с молчаливого согласия допустил в отсутствие достаточных разрешительных документов (свидетельство о прохождении экологической экспертизы) вырубку леса под строительство полигона.
Но больше всего обсуждался на этой неделе митинг в защиту изучения башкирского языка. Его решила провести организация «Башкорт» 16 сентября. Хотя в мэрии Уфы его вроде не согласовали, письмо об этом организаторы, по их словам, получили позже установленного срока, и митинг, скорее всего, состоится. Глава Башкирии Рустэм Хамитов на эту ситуацию отреагировал Указом. 14 сентября он подписал Указ о мерах по развитию государственных языков Республики Башкортостан и языков народов Республики Башкортостан. Также он встретился с четырьмя общественниками, правда, не с теми, кто заявил митинг. На встрече он попросил их:
- Обращаюсь к вам как к общественникам сделать всё возможное и даже невозможное в части поддержки языков и неконфликтного, разумного, мудрого решения этих сложнейших общественных, политических явлений, касающихся изучения и развития родных языков.
Мы следим за развитием событий.