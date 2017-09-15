Картина недели Башкирии: от массовых эвакуаций к акциям протеста

В этот же день, вечером, в Благовещенске прошел экологический митинг. Его участники выразили протест против планов построить недалеко от города полигон ТБО высотой 20 этажей. По словам организаторов митинга и общественников-экологов, этот проект не прошел экологическую экспертизу, а деревья на месте строительства новой свалки уже начали вырубать. Участники митинга потребовали остановить строительство полигона ТБО и обратились в главе Башкирии Рустэму Хамитову с требованием объявить мораторий на размещение и строительство на территории Благовещенского района и города Благовещенски экологически опасных объектов. Также они выразили недоверие действующему главе администрации Благовещенского района Фариту Фазылову, в том числе и из-за того, что он «с молчаливого согласия допустил в отсутствие достаточных разрешительных документов (свидетельство о прохождении экологической экспертизы) вырубку леса под строительство полигона.