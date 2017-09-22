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В Башкирии 17-летний подросток погиб, попав в бетономешалку

22 сентября 2017, 15:59
Подросток подрабатывал в одном из предприятий Башкирии. Однако рабочий день закончился трагедией.

Прокуратура Башкирии проводит проверку, по факту смерти подростка в бетономешалке. Как оказалось, 17-летний парень неофициально подрабатывал в ООО «Первая бетонная компания» в деревне Федоровка.

Происшествие произошло вчера, около 7 часов вечера. Парень дробил бетон в бетоносмесительном узле. Во время работ подросток упал в резервуар бетоносмесительной машины и погиб.

Сотрудникам прокуратуры предстоит проверить, соблюдена ли техника безопасности на предприятии, а также законность привлечения несовершеннолетнего к работам с опасными условиями труда.

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