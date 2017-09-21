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На Уфу приходится треть всех выбросов. Почему с этим сложно бороться

21 сентября 2017, 12:07
Руководитель республиканского управления Росприроднадзора Юрий Дудников выступил перед депутатами башкирского парламента.

Сегодня в Уфе проходит пленарное заседание Госсобрания Башкирии. На нем перед депутатами выступил руководитель республиканского управления Росприроднадзора Юрий Дудников. Он в частности рассказал и об источниках загрязнения воздуха в Уфе.

- В 2016 году в Башкирии в воздух было выброшено 918,6 тысяч тонн загрязняющих веществ, в том числе 50% - это выбросы автотранспорта, - сказал Юрий Дудников. – Наиболее остро проблема загрязнения воздуха стоит в Уфе и Южной промзоне.

По словам Дудникова, на Уфу приходится треть всех выбросов в регионе.

При этом чиновник признал, что эффективно бороться с загрязнением воздуха сейчас мешает ряд нерешенных проблем.

- Мы с 2012 года проводим проверки по этой теме, и выявили в Уфе множество неустановленных предприятий (более 100 – прим.), которые занимаются химией, нефтехимией, сливом отходов и т.д., - поделился Юрий Дудников. – У некоторых из них нет никаких разрешительных документов. Когда мы через суд попытались приостановить деятельность таких предприятий, то там почему-то ограничились только штрафами в 40 тысяч рублей.

Также, по словам Дудникова, сейчас установить конкретного загрязнителя воздуха пока невозможно. Нет методики оценки ущерба от загрязнения воздуха. Нет оснований для проведений внеплановых проверок без согласования с прокуратурой.

- Реальных механизмов у нас нет, - подвел итог он.

- Кто виноват в этом и что делать? – после доклада спросила руководителя Росприроднадзора РБ депутат от Орджоникидзевского района Уфы Руфина Шагапова, имея в виду загрязнение воздуха в Черниковке.

- Я не смогу ответить на первый вопрос, - честно признался чиновник. И задал несколько риторических вопросов:

- Почему бы не провести инвентаризацию, ведь некоторые предприятия даже в ЕГРЮЛ (единый госреестр юр.лиц – прим.) не состоят? Почему бы за такие нарушения после проверки не завести уголовные дела?

Эмоциональнее всех на эту тему высказался депутат Рамиль Бигнов.

- Плохо, что за семь лет такая встреча впервые, - начал он. – Предлагаю распечатать и раздать депутатам этот доклад (Дудникова – прим.). И информировать широкую общественность. Потому что, то, что творится и происходит с нашей природой - это преступление. И мы только общими усилиями можем выйти из этой ситуации.

Спикер башкирского парламента Константин Толкачев оперативно отреагировал на слова депутата.

- Мы можем стенограмму оперативно сделать? - обратился он к главе своего аппарата. – Как быстро?

- В течение суток, - получил он ответ.

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