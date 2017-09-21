На Уфу приходится треть всех выбросов. Почему с этим сложно бороться

- Мы с 2012 года проводим проверки по этой теме, и выявили в Уфе множество неустановленных предприятий (более 100 – прим.), которые занимаются химией, нефтехимией, сливом отходов и т.д., - поделился Юрий Дудников. – У некоторых из них нет никаких разрешительных документов. Когда мы через суд попытались приостановить деятельность таких предприятий, то там почему-то ограничились только штрафами в 40 тысяч рублей.