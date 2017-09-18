По делу бывшего вице-мэра Филиппова в Уфе допросили свидетелей

Как сообщил представитель прокуратуры, в 2009 году Филиппов купил 100% компании "Автореал" у некоего Юрия Старухина за 10 тысяч рублей. В дальнейшем он "с целью получения прибыли, а также личного обогащения" решил продать фирму с находившимся у нее в аренде земельным участком другому господину по фамилии Смышляев. Однако договор купли-продажи он заключил не лично сам, а через номинального учредителя, которым согласился стать некий господин Ивушкин. Вознаграждение за подпись в сделке, по словам гособвинителя, составило 7 тысяч рублей. Все это Филиппов, по словам представителя прокуратуры, делал, так как у него "возник умысел, направленный на уклонение от уплаты налогов". В октябре 2011 года сделка была совершена. Ивушкин продал компанию Смышляеву за 29 миллионов рублей. При этом фактическим собственником остался Филиппов. То есть он получил доход от сделки почти в 29 миллионов.