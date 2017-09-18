По делу бывшего вице-мэра Филиппова в Уфе допросили свидетелей

В Уфимском районном суде сегодня продолжился процесс по делу Александра Филиппова, обвиняемого по ч. 1 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в крупном размере). Он начался с представления позиции гособвинения.
Как сообщил представитель прокуратуры, в 2009 году Филиппов купил 100% компании "Автореал" у некоего Юрия Старухина за 10 тысяч рублей. В дальнейшем он "с целью получения прибыли, а также личного обогащения" решил продать фирму с находившимся у нее в аренде земельным участком другому господину по фамилии Смышляев. Однако договор купли-продажи он заключил не лично сам, а через номинального учредителя, которым согласился стать некий господин Ивушкин. Вознаграждение за подпись в сделке, по словам гособвинителя, составило 7 тысяч рублей. Все это Филиппов, по словам представителя прокуратуры, делал, так как у него "возник умысел, направленный на уклонение от уплаты налогов". В октябре 2011 года сделка была совершена. Ивушкин продал компанию Смышляеву за 29 миллионов рублей. При этом фактическим собственником остался Филиппов. То есть он получил доход от сделки почти в 29 миллионов.
В последующем, в 2012 году, Филиппов в нарушение налогового законодательства не представил в декларации доходы от продажи "Автореала". Вместе с тем, он должен был уплатить налог более чем в 3,7 миллиона рублей.
- Таким образом Филиппов совершил уклонение от уплаты налогов, то есть преступление, предусмотренное ч. 1 статьи 198 УК РФ, - завершил гособвинитель.
Филиппов в ответ на это уверенным голосом заявил, что предъявленное обвинение не признает.
- То, что было озвучено, не соответствует действительности, - заявил он в зале суда. - Согласно материалам дела и тем показаниям свидетелей, которые я читал, всё, что было озвучено, сделано на показании двух лиц, которые неоднократно мне угрожали. Кто-то требовал деньги, кто-то требовал определенные действия произвести.
Бывший вице-мэр попросил провести экспертизу на полиграфе – детекторе лжи.
- Чтобы он подтвердил честность и правдивость ответов о том, что никаких денег я не получал, - заявил он.
Далее судебное заседание продолжилось опросом свитедетелей. Первым в зал суда зашел 59-летний Алексей Тимофеев, родной брат Старухина. Именно он проводил всю необходимую работу по совершению сделки по продаже "Автореала". Он подтвердил, что его брат был учредителем компании, но при этом дал понять, что его брат в самой сделке участия не принимал, а лишь поставил свою подпись в договоре. С Филипповым, как признался Тимофеев, он знаком, однако не как с фактическим владельцем "Автореала".
В ходе допроса он сообщил, что по вопросам сделки общался с "товарищем" Филиппова по имени Линар Арсланов. Филиппов тоже был с ним однажды, и его Арсланов представил Тимофееву "как партнера по многим проектам". На участке, который был в аренде у "Автореала", Тимофеев, занимавшийся различными инвестиционными проектами, планировал, по его словамЮ построить автоцентр Porshe.
Далее в зал суда был приглашен 69-летний Алекандр Захаров. Как выяснилось, именно он нашел господина Ивушкина, который выступил номинальным учредителем. Мужчина был немногословен, и логика в его ответах часто терялась. Он пояснил это тем, что месяц назад перенес инсульт.
Во второй половине судебного заседания Филиппов поинтересовался, сколько оно еще продлится. Пояснил он это необходимостью ухода за маленьким сыном, у которого "режутся зубы".
Свидетель Юрий Старухин, который также был приглашен в суд в качестве свидетеля, заявил, что ничего не знает об "Автореале", а Филиппова "воочию первый раз увидел сегодня". При этом он подтвердил, что поставил свою роспись в договоре.
Последним свидетелем стал 29-летний Станислав Терегулов, зам. начальника отдела муниципального контроля управления земельных и имущественных отношений мэрии Уфы. Он пояснил подробности относительно участка, который был в аренде у "Автореала". По словам Терегулова, ранее этот участок был предоставлен компании "Газпромстрой" на основании акта выбора. Впоследствии права на участок перешли к "Автореалу" по договору уступки прав и обязанностей. Однако впоследствии "Автореалу" было отказано в пролонгации договора, так как в течение трех лет на нем не велось никакое строительство. Представители компании, по словам Терегулова, приходили на личный прием к Филиппову, и там состоялся разговор "в грубой форме". Компания пыталась обжаловать отказ в суде, однако её иск башкирский арбитраж не удовлетворил.
- А насколько часто после приема у меня в кабинете зам. руководителя управления рассказывал вам, что происходят какие-то крики,угрозы? - поинтересовался у Терегулова сам Филиппов.
- Данный вопрос довольно скандальный, и мне об этом рассказали, что я также вызывался к следователю на допрос, - невозмутимо ответил представитель мэрии. - По сути я не знаю. Это происходит очень редко (в целом), и только если касается непосредственно самого исполнителя.
На этом заседание завершилось. Следующее назначено на 9 октября на 14.00.