Глава Всемирного курултая башкир Ишемгулов: Призываю отказаться от митингов

Сегодня, 21 сентября, руководитель исполкома ВКБ Амир Ишемгулов встретился с журналистами. Он сообщил, что выступил с обращением к башкирскому народу. В нем он высказал свое отношение к тому, что происходит в языковой сфере в Башкирии и призвал граждан остановиться и не участвовать в митингах.
- Сегодня нам нужны конкретные дела, и работать мы должны в правовом поле. Продолжать митинговать - не актуально. Всемирный курултай башкир будет вести работу, направленную на решение языкового вопроса на основании Конституции и законов РФ и РБ, - говорится в обращении.
- Если башкирская семья написала заявление об обучении не на родном языке, разве тут митингом поможешь? - пояснил Амир Ишемгулов. - Тут надо работать с семьей, со школой.
Напомним, что сегодня, 21 сентября в Уфе планируется проведение митинга за отставку Рустэма Хамитова. В МВД по РБ уже вынесли предупреждение по этому поводу и предупредили о возможных последствиях противоправных действий на несанкционированном властями митинге. При этом сами организаторы свой митинг несогласованным не называют.
Медиакорсеть будет вести прямую текстовую трансляцию мероприятия.