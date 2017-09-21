Глава Всемирного курултая башкир Ишемгулов: Призываю отказаться от митингов

Сегодня, 21 сентября, руководитель исполкома ВКБ Амир Ишемгулов встретился с журналистами. Он сообщил, что выступил с обращением к башкирскому народу. В нем он высказал свое отношение к тому, что происходит в языковой сфере в Башкирии и призвал граждан остановиться и не участвовать в митингах.