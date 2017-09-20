В МВД Башкирии предупредили о последствиях митингов 21 сентября

- Есть определенные законы развития подобных протестов, - пояснил Азамат Галин. - Эти протесты отличаются тем, что они имеют ярко выраженный национальный характер. Я открыто говорил об этом в эфире «Эха Москвы», это конфигурация уже неуправляемая. На митинг придет эмоциональная масса, которой надо дать высказаться. В данной ситуации нужно принять компромисс, взвешенное решение. Народ и полиция не должны становиться заложниками политиков. Нужно сохранять хладнокровие, его можно сохранить в случае, если отстраниться от подстрекательств и провокаций.