В МВД Башкирии предупредили о последствиях митингов 21 сентября

В 16:26 уфимского времени на официальном сайте МВД Башкирии появилось такое сообщение:
«В средствах массовой информации распространены сообщения, что 21 сентября в г. Уфе на площади перед Дворцом спорта (ул. Р.Зорге, 41) и на площади перед Домом профсоюзов (ул. Кирова, 1) заявлено проведение публичных мероприятий в форме митингов. Данные мероприятия не согласованы с органами исполнительной власти.
Управлением МВД России по г. Уфе организаторы лично предупреждены о недопустимости нарушения федерального законодательства. В случае совершения противоправных действий органами внутренних дел будет рассмотрен вопрос о привлечении организаторов и активных участников к установленной законом ответственности».
Как стало известно Медиакорсети, речь идет о митингах, организаторы которых заявили его как протестный и «за отставку главы Башкирии Рустэма Хамитова». Напомним, 6 сентября его организаторы отправили уведомление о проведении митинга на Дворце спорта 21 сентября, и, по их словам, не получили ответной реакции от правительства в установленный законом 3-дневный срок. В пресс-службе правительства сообщили, что ответ от Белого дома был, и отправили его по почте 8 сентября. В нем заявителям протестного митинга предложили поменять место митинга.
Сегодня, 20 сентября, исполнительный директор Конгресса башкирского народа Валиахмет Бадретдинов сообщил, что митинг состоится в любом случае.
Отметим, что данная площадка ранее была исключена правительством из перечня мест для проведения публичных мероприятий в Уфе. Валиахмет Бадретдинов в разговоре с корреспондентом Медиакорсети прокомментировал, что в данном случае «закон обратной силы не имеет» и митинг будет проведен на новом месте.
Также сегодня стало известно, что 21 сентября на площади перед Дворцом спорта в Уфе пройдет другой митинг, заявленный партией «Патриоты России».
- Наш митинг в сообщении МВД не имеется в виду, - пояснил Медиакорсети лидер регионального отделения партии «Патриоты России» Загир Хакимов. – Речь идет о тех, кто участвует в «горячей политической осени», скорее всего о тех, кто заявлял о митингах за отставку Хамитова. Нам звонили из МВД, но по другому поводу, чтобы уточнить порядок проведения нашего митинга, количество его участников и другие детали.
В Конгрессе башкирского народа сообщили, что не считают свой митинг «несанкционированным». Один из организаторов митинга говорил и с чиновниками, и с правоохранителями, они договорились, что он проведет митинг как организатор, и полностью несет ответственность за то, что происходит на митинге.
- Народ оповещен, народ будет, - сказал Медиакорсети исполнительный директор Конгресса башкирского народа Валиахмет Бадретдинов. - Мы просто выскажем публично свои взгляды, мнения. А административный протокол организатор митинга подпишет, но потом обжалует в суде.
Горячая осень?
Как пояснил Медиакорсети общественный деятель Азамат Галин, ситуация с протестными акциями «выходит из-под контроля».
- 16 сентября ( в этот день прошел митинг в защиту башкирского языка - прим.) черта была пройдена, - считает эксперт. - Любое действие власти воспринимается как негатив.
- Есть определенные законы развития подобных протестов, - пояснил Азамат Галин. - Эти протесты отличаются тем, что они имеют ярко выраженный национальный характер. Я открыто говорил об этом в эфире «Эха Москвы», это конфигурация уже неуправляемая. На митинг придет эмоциональная масса, которой надо дать высказаться. В данной ситуации нужно принять компромисс, взвешенное решение. Народ и полиция не должны становиться заложниками политиков. Нужно сохранять хладнокровие, его можно сохранить в случае, если отстраниться от подстрекательств и провокаций.
Что грозит за противоправные действия
Отметим, что нарушение установленного порядка либо организации публичных мероприятий регламентируется статьей 20.2 КоАПП РФ.
В частности там есть пункт 6.1.: «Участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей, или обязательные работы на срок до ста часов, или административный арест на срок до пятнадцати суток».
На организаторов митинга, проведенного с нарушениями закона, могут быть наложены штрафы в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или обязательные работы на срок до сорока часов; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
Если будут созданы «помехи функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры либо превышение норм предельной заполняемости территории (помещения)», то за это полагаются штрафы в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, или обязательные работы на срок до ста часов, или административный арест на срок до пятнадцати суток.
Мы будем следим за развитием событий.