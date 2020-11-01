Скандинавы снова выручают. «Юлаевцы» одолели «Куньлунь» перед паузой в КХЛ

— Конечно, хотелось бы играть. Мое дело стараться, работать больше без каких-то обсуждений. Это тренерское решение, я не вправе его обсуждать. Не могу сказать, что я доволен [собой в сезоне], сами видите, что время сократилось. Где-то, может, сбавил, надо добавлять. Надо больше думать об обороне, сейчас работаю как раз над этим. Конечно, тяжело, сидишь пол-матча, ждешь, когда большинство заработают ребята. Психологически и физически тяжеловато. Стараюсь поприседать, поотжиматься в перерыве, чтобы быть более или менее в тонусе. Но все равно, когда выходишь на лед, нужно время, чтобы войти в игру.