Скандинавы снова выручают. «Юлаевцы» одолели «Куньлунь» перед паузой в КХЛ

Итоги 25-й игры регулярного чемпионата: неудобный «Куньлунь», опальный Амиров, прогресс в большинстве.

Алексей Ковалев может быть доволен «Куньлунем» «Ред Стар» стали неудобным противником для уфимцев. Именно с «Салаватом» пекинско-мытищинские «драконы» набрали первые результативные баллы в чемпионате, именно над «юлаевцами» одержали первую победу. И вот еще одно очко в копилку. Кто-то скажет, мол, негоже «Юлаеву» так выступать против последнего коллектива Востока и такая тяжелая победа — плод, в основном, уфимских проблем. Не совсем так. Photo: «Салават Юлаев» Команда из Поднебесной действительно прибавила в последние недели, когда они, наконец, обрели более или менее полный состав и вошли в сезон — ведь у них не было «предсезонки», а игроков набирали практически по остаточному принципу. Да и еще с прежним тренерским штабом расстались - едва ли Ковалев планировал брать все в свои руки. СЮ КРС Δ Corsi for (CF) 81 44 37 CF, % 64,80% 35,20% 29,60% Голы 5 на 5 1 0 1 Броски в створ 5 на 5 (БВ) 32 22 10 PDO, % 103,13% 96,88% 6,25% Броски мимо створа 44 17 27 БВ вообще 49 28 21 Доля БВ в общем числе бросков 52,69% 62,22% -9,53% БВ за минуту в атаке 2,67 2,75 -0,09 Блокшоты за минуту в защите 0,69 1,14 -0,45 БВ после ВВбр 5 на 5 1 0 1 БВ со входа в зону 5 на 5 4 5 -1 БВ первой тройки 24 4 20 БВ защитников 9 8 1 Пробросы 5 на 5 3 4 -1 ВВбр после пробросов 3 4 -1 Вход 5 на 5 27 22 5 Брак при входе 5 на 5 19 26 -7 Эффективные попытки входа, % 58,70% 45,83% 12,86% Вброс 5 на 5 7 6 1 Брак при вбросе 5 на 5 22 16 6 Эффективные попытки вброса, % 24,14% 27,27% -3,13% Использование входа 5 на 5, % 61,33% 68,57% -7,24% Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5 41 33 8 Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5 99 84 15 Эффективные смены в атаке, % 41,41% 39,29% 2,13% Вход 5 на 5 с БВ 12 13 -1 Вход 5 на 5 с БВ, % 26,09% 27,08% -1,00% Вброс 5 на 5 с БВ 1 2 -1 Вброс 5 на 5 с БВ, % 3,45% 9,09% -5,64% Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ 15 16 -1 Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, % 10,71% 13,68% -2,96% «Куньлунь» во многом подвела дисциплина, однако здравое зерно в игре гостей есть. Присмотритесь к тем, кто уже бил в этом сезоне не только Уфу, но и СКА с «Магниткой». Да, им отчаянно не хватает техники, они часто сваливаются на один борт, страдает прием паса. Но: они могут сыграть гибко: "юлаевцы" уверенно перебрасывали китайский клуб и ответом стало больше бросков сразу после пересечения синей линии (4 из пяти - в третьем периоде),

лучше сыграли на вбрасываниях и реализовали большинство: ударили по слабым местам "СЮ", передачи назад позволили сохранить шайбу в третьем периоде: уфимцы осторожничали и гости этим воспользовались,

они заблокировали 21 бросок - это достойно само по себе,

не испытывали проблем с "физикой" и весьма регулярно прессинговали 1-2 игроками. В мытищинских играх такого не было. Складывается впечатление, что уфимцев легко изучить при должном желании. Был проигрыш «Сочи», практически без шансов прошли матчи с «Ак Барсом», унижение от «Локомотива» — все ведь это протекало из тактики. Так что одна из задач команды на европаузу — эксперименты с рисунком игры. Первая спецбригада улучшила игру в большинстве На самом деле, этот пункт был бы написан даже без шайбы Теему Хартикайнена. В двух последних встречах «юлаевцы» стали вести розыгрыш более динамично. Раньше они могли возить шайбу буквально по полминуты перед тем, как, наконец, подобрать позицию для броска. Скорость дала и разнообразие. В первой попытке (штраф Тревора Мерфи) Филипп Ларсен дважды «заряжал» примерно от синей линии, Маркус Гранлунд получал перевод на пятак с фланга, и Дмитрий Кугрышев прикладывался с левого борта. Для «СЮ» 4 броска в створ за большинство — это много. Плюс два выстрела мимо. Photo: «Салават Юлаев» Вторая попытка была расколота первым перерывом. Она включила лишь три попадания в створ и одно мимо ворот, но зато стала голевой. И здесь не было каких-то хитрых комбинаций и витиеватого катания по половине зоны — бросок, отскок, добивание. — Мы пытались сыграть просто, пытались найти отскок, — говорил Хартикайнен после матча. Всё так. Конечно, есть куда расти. Следующая попытка тоже вышла насыщенной (4 броска в створ, 3 блокшота гостей), но в двух оставшихся соперник уже приноровился: 2 в створ, 1 мимо в третьей попытке, 1 в створ, 2 мимо в четвертой, по блокшоту в каждой. Photo: «Салават Юлаев» Амиров оказался заложником ситуации 7:18 против «Амура», 4:11 с «Магниткой» и 5:41 воскресным вечером — игровое время Родиона резко уменьшилось. Во всех этих матчах номер 27 был заявлен тринадцатым нападающим и не имел постоянной тройки. До этого была игра в «родном» сочетании с Михаилом Воробьевым и Дмитрием Кугрышевым, матч в четвертом звене и дважды пришлось полировать лавку. Против «Ред Стар» его выпускали сначала вообще только в большинстве, в третьем периоде добавились смены 5 на 5 с Ильей Барановым и Владиславом Картаевым. После матча 19-летнего нападающего вывели на Зум-общение с журналистами: — Конечно, хотелось бы играть. Мое дело стараться, работать больше без каких-то обсуждений. Это тренерское решение, я не вправе его обсуждать. Не могу сказать, что я доволен [собой в сезоне], сами видите, что время сократилось. Где-то, может, сбавил, надо добавлять. Надо больше думать об обороне, сейчас работаю как раз над этим. Конечно, тяжело, сидишь пол-матча, ждешь, когда большинство заработают ребята. Психологически и физически тяжеловато. Стараюсь поприседать, поотжиматься в перерыве, чтобы быть более или менее в тонусе. Но все равно, когда выходишь на лед, нужно время, чтобы войти в игру. Я бы понял, если бы с Амировым так поступал в прошлом сезоне Николай Цулыгин. Тогда (да и в начале этого сезона) Родион почти ничем не впечатлял, мало бросал, терял моменты и слишком много выдумывал в атаке. Но сейчас он стал гораздо злее идти в форчек, забил пару «трудовых» шайб и стал чаще брать игру на себя. Допустим, у него проблемы с обороной, хотя грубейших ошибок в последних матчах не было. Да и были бы — ничего страшного, это же не Павел Коледов или Евгений Лисовец, уже взрослые защитники. Но как он прибавит в обороне, если будет 13-м форвардом, выходящим во второй спецбригаде и на пять минут в остальное время? Ставьте его тогда в меньшинство. — Конечно, мы стараемся помогать ему каждый день по мере возможностей. Это тоже часть нашей работы. Но, считаю, моя основная работа — помогать «Салавату Юлаеву» побеждать, — говорил о ситуации с номером 27 главный тренер Томи Ламса. Классическая ситуация. Или дать сыграть юниору, или выиграть. В российском хоккее до сих пор многие клубы не могут найти баланс. И Томи понимает, что руководство ждет от него в первую очередь результата — тут не до помощи воспитанникам. Но это вредная идеология. Photo: «Салават Юлаев» Говорят, после сезона 19/20 клубный менеджмент ставил Николаю Цулыгину в вину недостаточное использование юниоров. Но тут Ламса поступает так же, хотя в его случае Шакир Мухамадуллин и Родион Амиров уже успели стать более зрелыми и готовыми игроками. Контракт Амирова рассчитан до 30 апреля 2021 года. Если ему и дальше не будут давать играть и не будет видно никаких перспектив, то будет логично отправиться в систему «Торонто». «Салават» рискует сгнобить воспитанника. Сам Ламса добавляет к себе вопросов. Если легионеры вдруг перестанут его спасать, то СМИ легко начнут обсуждение его отставки. Потому что почти за половину «регулярки» команда не обрела стабильности и внутреннего стержня. Даже с учетом ковида развитие происходит очень медленно. Андрей Скабелка и Билл Питерс с нуля начали в «Локомотиве» и «Автомобилисте» соответственно, Андрей Разин добывает в «Северстали» результат из огромного трудолюбия, Анвар Гатиятулин вернулся в Челябинск и постепенно лепит боевую команду. Что есть у них, чего нет у «СЮ»? Противоречивый — лучшее слово, описывающее «Салават Юлаев» к перерыву на Кубок Карьяла. Короткой строкой Такое чувство, будто Ламса выбирает состав на матч после общения с прессой. Сошников действительно не сыграл с Кадейкиным (и подобные изменения не в первый раз). Сошникова вообще посадили в запас. И до сих пор ждет своего шанса Михаил Воробьев — сейчас этих нападающих просто не видят в заявке. Жаль, нет статистики по попаданиям в штангу. Маркус Гранлунд точно не Линус Умарк - тот был эффективнее.. Возможно, номер 60 еще прибавит, но сейчас он не выглядит заменой даже Йоонасу Кемппайнену. И ведь большая часть успеха Маркуса заработана за счет Хартикайнена. Ценность Теему только растет - партнеры зависимы от него. Будет некорректно по отношению к Вячеславу Солодухину проигнорировать этот гол. Эффектная контратака: перехват Жаркова, подключение Бирюкова по центру и точное завершение справа. Красиво и своевременно. Вторая шайба Солодухина за три матча. Панин удаляется 4 игры подряд, фолы в 6 из 7 последних встреч. Не удалялся лишь в 5 играх сезона 20/21. Хартикайнен в пятый раз в текущем «гладком» первенстве набрал 2+ очка за игру. Лишь в трех играх не набирал очки вовсе. Первое звено нанесло 24 броска по воротам «Куньлуня». Это сезонный рекорд тройки Маннинена. Ранее они отметились 18 попаданиями по воротам «Авангарда» 13 сентября. Ларсен стал новым лидером клуба по победным шайбам защитников в «регулярках» — 10 против 9 у Кирилла Кольцова. Следующий матч: 12 ноября, 21:30. ЦСКА — «Салават Юлаев». Каналы прямого эфира еще неизвестны

