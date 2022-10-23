Болеем за наших

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Октябрь
Справедливый реванш в «Зеленом дерби». «Салават» сыграл увереннее, чем «Ак Барс»
Несмотря на сложную концовку, «юлаевцам» хватило своих стандартных методов.
23 октября, 11:29
Рекордные первые периоды, уверенный Сучков. Победы «СЮ» в Москве и Череповце
Уфимцы выиграли 7 из 9 последних матчей. Накануне «Зеленого дерби» рассказываем про плотную игру в своей зоне и вклад новой молодой надежды во втором звене.
21 октября, 09:43
«Салават Юлаев» разбил «Нефтехимик» в на самом деле тяжелом матче
Вклад молодежи, самоотверженность, активная игра Кузьмина и сухарь Ежова. Обсуждаем победу уфимцев вместе с нападающим Алексеем Пустозеровым.
15 октября, 22:56
Новая роль защитников, нервный овертайм. «СЮ» проиграл «Торпедо» Ларионова
14 октября, 09:33
Голы защитников и шатаут Кареева в прагматичной победе «Салавата» над «Трактором»
1 октября, 09:21
Сентябрь
Новый маркетинг, ненужная грубость Мерфи. «СЮ» оступился в первом дерби с «Ак Барсом»
28 сентября, 08:44
Правильные смены, цепкость соперника и красивые голы. «Салават Юлаев» обыграл Минск
25 сентября, 12:57
Ежов и новое первое звено выручили «Салават Юлаев» в гостевых играх с «Амуром»
22 сентября, 15:16
«Салават Юлаев» взял лишь одно очко во Владивостоке, «Адмирал» впечатлил обороной
17 сентября, 17:24
Тренерская дуэль бывших энхаэловцев. Как «Салават Юлаев» не справился со «Спартаком»
13 сентября, 09:54
Победы только волевые. «Салават Юлаев» превзошел «Трактор» в движении и дисциплине
10 сентября, 10:58
Универсал Хмелевский, новое начало атак. Как перестраивается «Салават Юлаев»
8 сентября, 10:24
Команда-аттракцион. «Салават Юлаев» заново обретает себя
4 сентября, 09:28
Август
Связка Алалыкин — Хо-Сэнг и потасовка Хмелевского. «СЮ» выиграл Кубок Республики
14 августа, 09:14
Март
Всего мало. «СЮ» был на пределе против «Трактора», но вновь в серии решает тактика
28 марта, 09:31
«Салават Юлаев» на грани вылета из плей-офф. Команда достигла своего максимума?
26 марта, 09:23
Месть ситхов. «СЮ» разгромлен дома «Трактором» 1:7, счет в серии сравнялся
24 марта, 09:19
Прессинг и поддержка арены помогли «Салавату» повести в серии с «Трактором» 2-1
22 марта, 07:51
«Трактор» новой модели. «Салават Юлаев» оказался бессилен спасти второй матч серии
19 марта, 20:42
Челябинские флэшбеки и снова победный гол Санникова. «СЮ» повел в серии с «Трактором»
18 марта, 00:09