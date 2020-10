Дельта-функция Дирака. «СЮ» выиграл у «Амура» за счет одного мощного отрезка

Уфимцы справились с «тиграми», снова вызвав немало вопросов своей игрой.

Сошникова пора спасать Главный тренер «зелено-белых» Томи Ламса изменил состав сочетаний после разгрома от «Локомотива» (0:5): Башкиров вместо Хохрякова во второй тройке с Сошниковым и Кадейкиным,

Бирюков вместо Коледова во второй паре с Мухамадуллиным,

третье звено: Хохряков - Картаев - Баранов,

Лисовец вместо Бирюкова в третьей паре с Картаевым,

Пименов вместо Картаева в центре четвертой тройки с Солодухиным и Жарковым,

Метсола в старте вместо Тарасова (он - бэкапом). Не сыграли: Кугрышев, Воробьев (оба из второй линии), Семенов (четвертая пара). Амиров — тринадцатый нападающий (третье сочетание), Коробов — седьмой защитник (четвертая пара). Это помогло? Нет. Лишь четвертый гол был комбинационным. Первый — Баранов совершил подбор у борта, где Коробов воевал за шайбу и сам разобрался с Лангхаммером. Второй — Хартикайнен продемонстрировал наглость и фирменное катание, вылез на пятак и пробил. Третий — Башкиров подобрал шайбу после хита Сошникова и сам переиграл кипера гостей. Показателем служат не только голы. Сочетание Сошникова и Кадейкина на данный момент просто не работает. По отдельности они классные игроки, пусть и по-разному: первый — снайпер, второй — универсальный разрушитель. Они даже не ищут друг друга передачами, начиная атаку. Кадейкин часто пробрасывает шайбу себе на ход, входя в зону, либо вбрасывает (один из немногих нападающих, кто так делает, почти всегда это дело защитников), Сошников чаще заходит с контролем. Летом я думал, что будет трудно найти место в составе для двух нападающих: Воробьева и Сошникова. Если с Михаилом так или иначе определились, то Никиту тренерский штаб упорно пытается использовать не так, как ему удобно. Возможно, это как-то вяжется со слухами о нездоровой атмосфере в тренерском штабе. Photo: «Салават Юлаев» Сошникову уже не 20 лет, чтобы переучивать. Это состоявшийся форвард со своими сильными (бросок, катание, видение поля) и слабыми (иногда дисциплина, возврат в зону защиты) сторонами. На данный момент лучшие качества номера 90 не использованы. Он не забивает 8 матчей. До этого был дубль, а перед этим — еще 5 безголевых игр. Хотя речь об одном из лучших снайперов прошлой «регулярки» (27 шайб). При этом последние три встречи номер 90 наносит всего по 2 броска в створ, а обычно у него порядка 4-5, а то и больше. В звене с Кадейкиным и Жарковым Сошников провел 10 матчей. Один раз вместо Жаркова был Маннинен (дубль «Трактору»), еще раз — Амиров. Один раз играл в сочетании с Амировым и Манниненом. Один раз с Хартикайненом и Манниненом. Почему бы не попробовать вариант Кугрышев — Воробьев — Сошников? Михаил как раз распасовщик, теперь у него будет целых два варианта. Photo: «Салават Юлаев» Клуб не ценит Илью Баранова Нападающий находился с главной командой весь сезон и постепенно набирался уверенности, не имея «железного» места в составе и ассистентской поддержки от легионеров. Недавно его не увидели в заявке и отправили обратно в ВХЛ. Пока «Салават» страдал в матче с «Локомотивом», «Торос» разгромил ЦСК ВВС 8:2, а сам Баранов сделал два голевых паса. Повлияло ли это или нет, но во вторник номер 10 все же вернулся из Нефтекамска на «Уфа-Арену». Илье дали в партнеры Петра Хохрякова и Владислава Картаева и определили в третью тройку. Он не получил ни секунды в большинстве и вся тройка вместе взятая провела в атаке меньше времени, чем Филип Ларсен. Они почти не входили в чужую зону и получили не сильно больше айстайма, чем четвертое сочетание. Но Баранов примечателен тем, что он ценит даже крошечные шансы. Кто-то относится к своим возможностям как барин или сытый кот. Не забил? Ну ладно, ничего, в следующий раз. А вот и большинство подоспело, пойду сделаю еще десять передач за смену. А вот, что делает «десятка» уфимского клуба — самостоятельно, без поддержки по флангу или центру, зашел в зону, схватил шайбу у борта (Коробов получил бал за голевой пас «на халяву», он едва ли видел Илью), увидел, что Хохряков далеко, что Турбин не успеет заблокировать, прижал клюшку ко льду и исполнил снэпшот. То, что он взял в помощники гибкость клюшки и потенциальную энергию, говорит о скорости мышления нападающего и его понимании ситуации: Щелчок? Да пока он выполнит замах, защитник отнимет или встанет на линии броска, киперу Хабаровска, возможно, даже не придется исполнять трудовые обязанности.

Кистевой? Лангхаммер успеет поехать на Проспект октября, встать в пробку, выехать из пробки, обматерить 51-ый за то, что перестроился без поворотника, вернуться в ворота и выставить ловушку. Это пятый гол нападающего. Больше только у Хартикайнена (11, на 3 матча больше, игровое время на 4:53 больше) и Гранлунда (7, на матч больше, айстайм больше на 5:30). И у финнов безлимитное доверие тренеров и постоянное участие в розыгрыше «лишнего». Еще по 5 у Кадейкина и Кугрышева, которые тоже играют больше и чаще, включая смены 5 на 4. Но после игры Ламса скажет, что Баранов нестабилен, хотя его гол стал еще и переломным. Что он переломил — в следующем абзаце. Photo: «Салават Юлаев» Дельта-распределение Дирака 0:0 почти 36 минут, потом 5 шайб на двоих за три с половиной минуты, дальше до конца опять пустота. У магистра математики может быть только одна ассоциация от четырех «юлаевских» шайб за 2 минуты и 37 секунд и оперативно добавленного к ним ответа хабаровчан. Рекорд скорострельности КХЛ, между прочим. Все это выглядит как оперативный ход по горячим следам, потому что 35 минут «юлаевцы», похоже, вообще не понимали, что от них хотят тренеры — три броска в створ за половину матча это слишком мало, причем дважды атаковали защитники. Даже с ЦСКА было четыре за первый период. Послематчевые интервью не стыкуются. Ламса говорит о недостатке уверенности на старте и излишней осторожности. Дальше Вячеслав Солодухин говорит, что они нарочно терпели весь матч и ждали ошибку, но не хотели играть от обороны. Наконец, Данил Башкиров сообщает, что надо было сыграть все-таки от обороны. У уфимцев не было доминирования ни в чем, кроме вбрасываний (сезонный рекорд — 31-15 или 67,39% успеха). За исключением безумных 157 секунд «Амур» действовал до гола не хуже, а если говорить о расположении о периметру, попыткам наброса и контролю шайбы — вообще-то, лучше. Не умаляю заслуг уфимцев. Лангхаммер слегка «поплыл» — его проблемы. Поймали момент — достижение, могли бы и дальше мучаться, особенно, в большинстве. 2 шайбы за 22 попытки в 7 играх — поразительно мало. Окей, кто-то тяжело переживает коронавирусные последствия и начинает быстро чувствовать усталость или боль в мышцах. Но ведь тогда бы «зелено-белые» играли 5 на 4 по-простому, а не катали шайбу перед броском по 30 секунд. Photo: «Салават Юлаев» Впечатление от матча противоречивое. Смотришь статистику — тоже хочется пожать плечами. Да, 21 блокшот это самоотверженно. Но 20 бросков за игру — третий минимум сезона. Да, лучше преодолевали нейтральную зону. Но часто проводили атаки неэффективно. Отличные вбрасывания и куча промахов по воротам — есть хорошее, есть плохое. СЮ Амур Δ Corsi for (CF) 50 67 -17 CF, % 42,74% 57,26% -14,53% Голы 5 на 5 4 1 3 Броски в створ 5 на 5 (БВ) 11 13 -2 PDO, % 128,67% 71,33% 57,34% Броски мимо створа 36 38 -2 БВ вообще 20 16 4 Доля БВ в общем числе бросков 35,71% 29,63% 6,08% БВ за минуту в атаке 1,29 1,47 -0,19 Блокшоты за минуту в защите 1,94 0,84 1,10 БВ после ВВбр 5 на 5 0 2 -2 БВ со входа в зону 5 на 5 1 4 -3 БВ первой тройки 6 3 3 БВ защитников 6 7 -1 Пробросы 5 на 5 1 1 0 ВВбр после пробросов 1 1 0 Вход 5 на 5 23 16 7 Брак при входе 5 на 5 17 14 3 Эффективные попытки входа, % 57,50% 53,33% 4,17% Вброс 5 на 5 7 2 5 Брак при вбросе 5 на 5 18 10 8 Эффективные попытки вброса, % 28,00% 16,67% 11,33% Использование входа 5 на 5, % 61,54% 71,43% -9,89% Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5 34 23 11 Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5 76 55 21 Эффективные смены в атаке, % 44,74% 41,82% 2,92% Вход 5 на 5 с БВ 5 8 -3 Вход 5 на 5 с БВ, % 12,50% 26,67% -14,17% Вброс 5 на 5 с БВ 4 1 3 Вброс 5 на 5 с БВ, % 16,00% 8,33% 7,67% Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ 10 12 -2 Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, % 9,09% 15,38% -6,29% До паузы на Евротур осталось два матча. Клуб их проведет в режиме «лишь бы продержаться». Никакой системности и постоянных троек до перерыва не появится, а после 11 дней паузы надо будет еще разогнаться плюс ничто не мешает по пути кому-нибудь заболеть. И тогда встает более глобальная проблема — если достижение уверенности затянется, то организация начнет искать виноватых в первую очередь среди тренеров, что автоматически ставит команду в неустойчивое положение. И тогда очередной сезон может вылететь в трубу. Потому что каждый матч либо «ну вот сейчас начнется белая полоса», либо опять поиск причин слабого результата. Может, хватит уповать на то, что легионеры и Кадейкин проведут элитный плей-офф? Даже сейчас ЦСКА, «Локомотив», «Йокерит», «Трактор», «Металлург» и «Автомобилист» потихоньку строят команды. Это тяжело, но не невозможно. Да и провалы СКА, «Ак Барса», «Авангарда» и «Динамо» пока не катастрофичны. За «Салават» тревожно на фоне перечисленных коллективов. И ведь нельзя переставать ждать от «зелено-белых» большего. Во-первых, потенциал у команды есть — отличный голкипер, достойная молодежь, есть интересный резерв, мощная атака. Во-вторых, из-за клуба сейчас недополучают деньги другие виды спорта в Башкирии. И получается неэффективное использование средств (сейчас будет фото Картаева). Photo: «Салават Юлаев» Короткой строкой 106 минут и 43 секунд — продолжительность безголевого отрезка «СЮ» перед первым голом. До антирекорда (177:54) далеко. В кого превращается Сакари Маннинен? Мы ругали его и в прошлом сезоне. Да, без Линуса Умарка в качестве невероятного щедрого распасовщика номер 65 стал чаще играть с шайбой и входить в зону атаки, как в «Йокерите», но при этом сам создавать голевые шансы он снова не начал. 9 игр без шайб и 6 без очков — точно ли речь о первом центре? Пресс-конференция Андрея Василевского во вторник не состоялась. Как нам стало известно, Дэн Мильштейн, агент уфимского вратаря чемпионской «Тампы» договорился с Adidas (чьим представителем является Андрей), что Big cat и Никита Кучеров сперва дадут большое интервью в одежде бренда какому-то глянцу и только потом, возможно, диалог состоится в ноябре. Вместе с тем сам вратарь по каким-то причинам отказал клубу в записи короткого ролика для болельщиков. Возможно, здесь тоже сказывается влияние Мильштейна, желающего максимально заработать на образе своих клиентов. Либо сам номер 88 не настолько уважает болельщиков. Некрасивая история в то время, когда уфимским трибунам нужен позитив. Следующий матч: 30 октября, 19:00. «Металлург» — «Салават Юлаев». Прямой эфир Матч ТВ, БСТ

