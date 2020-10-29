Дельта-функция Дирака. «СЮ» выиграл у «Амура» за счет одного мощного отрезка

Это пятый гол нападающего. Больше только у Хартикайнена (11, на 3 матча больше, игровое время на 4:53 больше) и Гранлунда (7, на матч больше, айстайм больше на 5:30). И у финнов безлимитное доверие тренеров и постоянное участие в розыгрыше «лишнего». Еще по 5 у Кадейкина и Кугрышева, которые тоже играют больше и чаще, включая смены 5 на 4.