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Ноябрь
«Салават Юлаев» против «Лады»: где смотреть и кто победит
11 ноября, 06:28
«Салават Юлаев» обыграл «Торпедо»
10 ноября, 06:11
«Салават Юлаев» против «Торпедо»: где смотреть и кто победит
8 ноября, 17:37
«Салават Юлаев» против «Динамо» Мн: где смотреть и кто победит
7 ноября, 09:44
«Салават Юлаев» против СКА: где смотреть и прогнозы на победу
2 ноября, 10:37
Сегодня в Уфе: первый снег, новый налог, атака беспилотников
31 октября, 19:18
Октябрь
«Салават Юлаев» против «Адмирала»: где смотреть и прогнозы на победу
31 октября, 11:32
«Салават Юлаев» одержал победу над «Адмиралом»
29 октября, 16:25
Матч «Торпедо» и «Салавата Юлаева»: где смотреть и прогнозы на победу
24 октября, 11:20
Матч «Сочи» и «Салавата Юлаева»: где смотреть хоккей и какие прогнозы на победу
22 октября, 09:07
Уфимские хоккеисты играли за еду
19 октября, 14:29
Матч «Барыс» и «Салавата Юлаева»: где смотреть и прогнозы на победу
16 октября, 09:56
Сентябрь
Женской сборной пришлось отдуваться за «Салавата Юлаева»
15 сентября, 14:12
«Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс» в первом «зелёном дерби» сезона
5 сентября, 20:03
В ХК «Салават Юлаев» — неожиданное пополнение
5 сентября, 17:30
Куда сходить в Уфе
3 сентября, 15:40
Август
В «Салават Юлаев» вернулся легендарный нападающий
22 августа, 10:25
«Салават Юлаев» задолжал ₽1,2 млрд
20 августа, 11:52
Уфимский «Салават Юлаев» может потерять нападающего
20 августа, 09:40
Июль
Кадровые перестановки в «Салавате Юлаеве» продолжаются
«Салават Юлаев» прощается с форвардом Сергеем Шмелёвым, сообщает пресс-служба хоккейного клуба.
30 июля, 04:38

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