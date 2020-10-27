«Салават Юлаев» был беспомощен против «Локомотива». Уже 5 поражений за 7 игр

Тот случай, когда «Салават» выиграл вбрасывания в целом и в атаке тоже, однако все не так просто. Дело в том, что у «юлаевцев» сохранялась строгая очередность выхода троек на вбрасывания почти весь матч. Это не современный хоккей. У вас была долгая пауза, «точка» в своей зоне и вы ставите четвертого центра против первого? Серьезно?