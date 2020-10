«Салават Юлаев» был беспомощен против «Локомотива». Уже 5 поражений за 7 игр

«Юлаевцам» не хватает структуры игры.

¯\_(ツ)_/¯ Я минуты три размышлял, как начать материал. Лучше, чем смайликом, не получилось бы. Спустя 22 матча можно смело сказать, что Томи Ламса пополнил список наставников, которым не удалось привить «Салавату Юлавеву» стабильность. Мы еще коснемся конкретных моментов игры, но тренер снова приковывает внимание к своей персоне. Каждую пресс-конференцию он все больше напоминает поведением Игоря Захаркина в сезоне 16/17, когда тот начал терять контроль над происходящим (если вообще имел). Потому что в речи финского наставника мало сути. Официальная стенограмма пресс-конференции ведется с перевода, который иногда оказывается сокращенным и упрощенным (суть доносится всегда). Но даже в таком варианте Ламса вещает долго, но несодержательно. Выделим конкретное обсуждение поражения в ответах на вопросы: " Во втором периоде могли забить, но стоит отметить голкипера ярославцев, который провёл сегодня очень хороший матч "

" " Самое главное изменение у нас после первого периода – это то, что мы, наконец, начали играть, кататься, прессинговать "

" " Что касается первого звена, то оно сегодня сыграло плохо, как и звено Кадейкина, они достаточно медленно действовали, поэтому 3-е сочетание сыграло больше них " Это все. Вратарь соперника, не двигались в первом (косвенно), плохая игра топ-6. Ладно, Томи не будет публично ругать собственного кипера или Павла Коледова, но он не говорит ничего о наложениях звеньев, прохождении средней зоны, пассивном откате. По крайней мере, Ламса перестал без конца говорить о восстановлении после коронавируса. Еще он взял на себя ответственность за состав звеньев. В сочетании с Кадейкиным и Жарковым совсем закис Сошников. Получается, что Томи гнет свою линию от упрямости. Никому от этого не лучше. Photo: «Салават Юлаев» После 0:3 логично было упростить игру — понятно, что план на матч реализовать не вышло. Но даже при долгом владении шайбой (была пара таких смен) уфимцы хотели разыграть до верного и измотать оппонента. Могу понять, но не при 0:3 и не когда Эдуард Паскуале «в огне». Не сомневайтесь, мы еще не раз в следующие несколько месяцев пожурим Уфу за упрямство и не раз игроки сами скажут, что надо действовать без изысков. Всегда, когда переживаешь проблемы, надо вспоминать основы. Скрин, наброс, добивание — тупо, но работает без отказов. Метсола в порядке, а сменщика у него нет На днях «Салават» расстался с Владиславом Сухачевым, за которого в свое время отдал в «Трактор» собственного воспитанника — защитника Станислава Гареева. По задумке Сухачев должен был стать бэкапом Метсолы. Успешно играющему в ВХЛ воспитаннику Дмитрию Брагинскому клуб решил не доверять. Как известно, Сухачев полностью провалился, вариантов для обмена не нашлось и с вратарем расстались. Спортдиректор Василий Чижов сказал, что «у нас сформировалась вратарская линия» и «чтобы он не потерял свою игровую квалификацию, мы решили расторгнуть контракт по обоюдному согласию». Прямо жест доброй воли, а не попытка сбросить собственноручно набранный балласт. В итоге ни пользы в игре, Гареева, ни бэкапа, еще и потратили вхолостую деньги на зарплату и компенсацию при расторжении контракта. Менеджер не сказал, кто второй вратарь, а кто третий. Допустим, Александр Скрынник третий, потому что до этого сезона у него было всего 9 матчей в КХЛ к 29 годам. Первые три встречи в «СЮ» получились в целом добротными, однако, после быстро стал виден недостаток опыта и слабость к дальним броскам. Тогда второй — Даниил Тарасов, который помог уфимцам одолеть «Витязь» в домашней перестрелке (6:5, 15 сэйвов на 17 бросков в створ), а неделю назад безупречно сыграл с «Сочи» (2:0, 28 сэйвов). Photo: «Салават Юлаев» Вчера арендованный у «Коламбуса» вратарь отразил всего три броска из шести и получил двухминутный штраф на ровном месте, уложившись в 11 минут и 43 секунды. Скауты «Блу Джекетс» явно не будут настаивать на его скором возвращении. Нельзя сказать, что он один виноват. Первый гол — фиаско «Салавата» на обоих концах площадки. Проиграно вбрасывание в чужой зоне. «Локомотив» сделал пас на дальний борт, а затем на вывод шайбы из зоны и развилась контратака, плоды которой вы наблюдаете на видео. В момент паса Егор Коршков был практически один на один с Коледовым. Справа должен был страховать Петр Хохряков. Однако его обогнал Антон Ландер и сумел принять пас. Возможно, дальше мы наблюдали результат домашних заготовок — швед сразу оставил шайбу партнеру и выкатил открываться на дальнюю штангу. После своего паса Коршков воспользовался замешательством Коледова на синей линии и сместился в центр под прием. Хохряков пытался дотянуться клюшкой, но 96-й номер Локомотива убрал шайбу направо и после уже ассистировал центральному на пустой угол. Второй гол почти как первый, только из своей зоны ярославцы вышли вообще за одну передачу, а при броске шайба слегка срикошетила от защитника Евгения Бирюкова. Неясно, насколько сильно изменился угол. Тарасов все равно собирался играть ловушкой, расстояние не было маленьким. Положим, тут он виноват только частично. Но третий гол — только его. Просто пас под синюю, просто бросок сходу. Это лишь третья игра голкипера и первая с мощным соперником. Ламса говорил, что Даниил пережил коронавирус и надо было дать ему практику. Но ему не давали играть, когда он был здоров. С одной стороны ставить 21-летнего вратаря на топ-клуб Запада — вызов, с другой — бросить под танки. Если номер 40 не извлечет правильных уроков из поражения, то до Нового года в «рамке» появятся и другие вратари системы. Гигантской проблемы в том, что у Метсолы отсутствует надежный второй номер, нет, однако никто не застрахован от травм и болезней. У «Локомотива» не было глубокой тактики — достаточно нескольких приемов Два первых гола — два быстрых выхода из обороны в атаку. Как и в предыдущих матчах, «железнодорожники» несколько раз использовали длинные передачи для скорого преодоления нейтральной территории. В целом это удавалось. Общая статистика входов тоже достойная. СЮ Локомотив Δ Corsi for (CF) 62 53 9 CF, % 53,91% 46,09% 7,83% Голы 5 на 5 0 4 -4 Броски в створ 5 на 5 (БВ) 33 18 15 PDO, % 77,78% 122,22% -44,44% Броски мимо створа 23 26 -3 БВ вообще 35 25 10 Доля БВ в общем числе бросков 60,34% 49,02% 11,33% БВ за минуту в атаке 1,95 1,60 0,35 Блокшоты за минуту в защите 0,90 0,39 0,51 БВ после ВВбр 5 на 5 4 3 1 БВ со входа в зону 5 на 5 3 6 -3 БВ первой тройки 8 5 3 БВ защитников 10 11 -1 Пробросы 5 на 5 2 7 -5 ВВбр после пробросов 7 2 5 Вход 5 на 5 19 25 -6 Брак при входе 5 на 5 26 16 10 Эффективные попытки входа, % 42,22% 60,98% -18,75% Вброс 5 на 5 5 7 -2 Брак при вбросе 5 на 5 13 8 5 Эффективные попытки вброса, % 27,78% 46,67% -18,89% Использование входа 5 на 5, % 71,43% 73,21% -1,79% Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5 37 38 -1 Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5 97 75 22 Эффективные смены в атаке, % 38,14% 50,67% -12,52% Вход 5 на 5 с БВ 11 11 0 Вход 5 на 5 с БВ, % 24,44% 26,83% -2,38% Вброс 5 на 5 с БВ 2 3 -1 Вброс 5 на 5 с БВ, % 11,11% 20,00% -8,89% Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ 19 18 1 Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, % 14,18% 15,93% -1,75% Тренеры Уфы то ли не обратили на это внимания (хотя это видно просто в хайлайтах игр «Локомотива»), то ли не подготовили достойный ответ. Photo: «Салават Юлаев» Гости в целом проявили большую цепкость и лучший подбор. Нейтральные шайбы часто оставались за командой Андрея Скабелки и, опять же, быстро переводились вперед. Тот случай, когда «Салават» выиграл вбрасывания в целом и в атаке тоже, однако все не так просто. Дело в том, что у «юлаевцев» сохранялась строгая очередность выхода троек на вбрасывания почти весь матч. Это не современный хоккей. У вас была долгая пауза, «точка» в своей зоне и вы ставите четвертого центра против первого? Серьезно? Практически все время 5 на 5 Владиславу Картаеву противостояли либо Ландер, либо Владимир Ткачев. И они же были основными соперниками Сакари Маннинена. Благо для Уфы, в целом центры справлялись. Но это неоправданный риск — не использовать наложения звеньев даже дома. Я далеко не фанат хоккея Николая Цулыгина, там было немало бардака, но при нем Александр Кадейкин начинал кучу смен из своей зоны. У Ламсы на вбрасывание в защите без проблем могут поставить Маннинена, а овертайме на «точке» у своей синей линии окажется Вячеслав Солодухин. Наконец — фактор Андрея Скабелки. На мой взгляд, наряду с Игорем Никитиным из ЦСКА, Скабелка — лучший тренер последних полутора сезонов. Его «Барыс» был грозной силой благодаря системности, то есть, команда всегда, при любом счете, действовала по заданию. Кто-то скажет, что тогда Скабелка недостаточно гибок, ведь план на игру (откуда и куда бросать, как и откуда заходить в зону, кто под кого открывается, как располагаться без шайбы и т. д.) надо иногда менять. Но это работало — значит, планы чаще были хорошими и у игроков было доверие. Перед сезоном были мысли, что тренер в «Локомотиве» не потянет — как говорят, тамошнее руководство любит влезать в чужую работу и излишне авторитарно и консервативно (никого не напоминает?). Плюс это новый состав. Что ж, пока у Ярославля в целом все ровно — 9 побед подряд и всего ничего до лидерства на Западе. Photo: «Салават Юлаев» Двоичный код А «Салавату» все искать и искать структуру, по которой лучше играется. На ковид уже не сослаться, пусть восстановление и не закончено. Что тут сделаешь, если Маркус Гранлунд не попадает по пустым из выгодной ситуации, а Коледов отъезжает с линии броска? Это уже не «физика» и не тактика. Проигрыш «железнодорожникам» стал уже пятым за семь матчей. Это спад. Пока кажется, что у «СЮ» два возможных состояния: либо все не так уж и плохо (это когда побеждают у «Авангарда» или обходятся без явных провалов весь матч) или непонятно, что происходит (все остальное время). Была информация, что Николая Цулыгина сместили с поста главного тренера за нестабильность. Но и при Ламсе ее нет. Говорят, Цулыгин не заигрывал молодых. Но при Томи два матча без объяснения пропустил Амиров, совсем забыт Данил Алалыкин. Что будет дальше? ¯\_(ツ)_/¯ Это же «Салават». Болельщики печально шутят про непредсказуемость и остаются в состоянии вечной надежды. За уфимскую команду болеют не благодаря, а вопреки. Photo: «Салават Юлаев» Короткой строкой В 8 из 12 пятиминутных отрезков встречи «зелено-белые» перебрасывали гостей. Защитник Ярославля Максим Осипов сыграл на полезность +3, у Павла Коледова -3. В свое время уфимцы обменяли первого на второго. Матч с «Локо» — второй самый силовой в сезоне (18-10). 5 из 7 пробросов «Локомотива» произошли после 35-й минуты игры. «Салават» был разгромлен в 5 и более шайб в 12-й раз в «регулярках» КХЛ. Четвертый разгром дома. 17-е сухое поражение в 3+ гола. В Уфе такое в четвертый раз. «Локомотив» остается неудобным соперником. Пятое подряд поражение, 8 проигрышей в 9 последних противостояниях, 5 из 6 последних домашних. После 10 декабря 2017 (3:2 в день Мишкопада) «СЮ» пока никак не справится с Ярославлем. Сегодня новоиспеченный обладатель Кубка Стэнли Андрей Василевский прилетит в Уфу на один день, чтобы дать на хоккейной родине пресс-конференцию и посетить оба ледовых дворца. Следующий матч: 28 октября, 19:00. «СЮ» — «Амур». Прямой эфир БСТ

