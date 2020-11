Хартикайнен сокрушил «Магнитку». Как «юлаевцы» победили в Магнитогорске

«Салават Юлаев» выиграл принципиальное противостояние с «Металлургом» за счетом качественного отбора и мощной игры скандинавов.

«Got beat by one line» Так форвард «Металлурга» Андрей Нестрашил начинал свой послематчевый комментарий. Выразил всю суть. В самом деле, игру для уфимцев сделали финны: дубль Гранлунда и по шайбе у Маннинена и Хартикайнена. Все же можно выразиться точнее. Царь горы — именно Теему Хартикайнен (гол и две передачи). Первая передача — точно одна из лучших у команды не только в текущем сезоне, но и за несколько лет вообще. Номер 70 не заметил, что Сергей Мозякин обозначает против борьбу у левого борта, развернулся и из своей зоны выполнил подкидку Маркусу Гранлунду, дежурившему за красной линией. Маркус забросил «в домик». По протоколу кажется, что Харти не участвовал во втором взятии ворот Глеба Носова, но это только потому, что у шайбы может быть лишь два ассистента. А ведь именно Big Boss (хотя в команде его зовут Большим тунцом) разогнал атаку из зоны защиты, перехватив пас Николая Прохоркина, с которым когда-то играл в одной тройке. 20-летний Носов пропустил второй гол с 8 бросков в створ и был заменен. Третью шайбу финский бомбардир оформил уже сам всего через 6 секунд после начала третьей двадцатиминутки. Сакари Маннинен проиграл вбрасывание, но прессинг в исполнении Гранлунда против Артема Минулина привел к тому, что шайба вскочила в воздух аккурат перед воротами. Теему сыграл в теннис (или бейсбол). Маннинен не мог забросить 9 матчей. И тут тоже помог Хартикайнен. После того, как Сакари вбросил по борту, голкипер Артем Загидуллин выкатил за ворота и приостановил движение шайбы, чтобы ее принял опять-таки Минулин. Однако Теему оказался на подборе быстрее, сделал пару шагов подальше от защитника, увидел накатывающего на ворота Сакари и выдал поперечный пас. Так что все голы имени Хартикайнена. Тем не менее, эффективность была достигнута не только за счет игрового интеллекта 70-го номера. Легко видеть, какую важную роль играл отбор в чужой зоне. Он сказывался в целом по матчу: целых шесть отборов в атаке с последовавшим броском. Обычно у «СЮ» 2-3 за встречу. — Конечно, мы пытались сыграть так агрессивно, как можем. В целом нам надо было лучше меняться. Иногда мы оставались на льду слишком надолго. К моменту, когда мы выходили из своей зоны, наши защитники могли провести на площадке почти минуту. Трудно играть агрессивно. Что касается нас, нападающих, мы должны выполнять свою работу лучше, держать шайбу в зоне атаки, чтобы защитники могли смениться, — так говорил о форчеке Уфы Нестрашил. — Соглашусь [c тем, что форчекинг был сильной стороной]. Все четыре звена усердно трудились, чтобы оказать давление на их защитников. Я думаю, это одна из хороших вещей этого матча, — подтвердил тезис Гранлунд. «Юлаевцы» сыграли в чужой зоне всего 8 минут и 36 секунд, что является третьим сезонным минимумом (7:34 с «Ак Барсом» 5 октября, 8:27 против ЦСКА). Однако за минуту в чужой зоне уфимцы наносили в среднем на 1,11 броска в створ больше, чем «Металлург». Конечно, и тут отличились финны. Тройка Маннинена потревожила голкиперов хозяев 11 раз. У топ-сочетания «юлаевцев» восьмой в сезоне матч с 10+ бросками. «Салават» наконец-то начал качественно проходить среднюю зону и эффективно проводить там время. Чуть более половины бросков были именно по воротам для «бело-зеленых» - тоже мини-успех, это достигается нечасто. СЮ Металлург Δ Corsi for (CF) 68 66 2 CF, % 50,75% 49,25% 1,49% Голы 5 на 5 4 1 3 Броски в створ 5 на 5 (БВ) 30 26 4 PDO, % 109,49% 90,51% 18,97% Броски мимо створа 29 27 2 БВ вообще 30 29 1 Доля БВ в общем числе бросков 50,85% 51,79% -0,94% БВ за минуту в атаке 3,49 2,38 1,11 Блокшоты за минуту в защите 1,48 1,40 0,08 БВ после ВВбр 5 на 5 2 1 1 БВ со входа в зону 5 на 5 5 3 2 БВ первой тройки 11 4 7 БВ защитников 8 12 -4 Пробросы 5 на 5 4 6 -2 ВВбр после пробросов 2 8 -6 Вход 5 на 5 31 19 12 Брак при входе 5 на 5 21 29 -8 Эффективные попытки входа, % 59,62% 39,58% 20,03% Вброс 5 на 5 3 9 -6 Брак при вбросе 5 на 5 16 22 -6 Эффективные попытки вброса, % 15,79% 29,03% -13,24% Использование входа 5 на 5, % 73,24% 60,76% 12,48% Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5 44 38 6 Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5 104 102 2 Эффективные смены в атаке, % 42,31% 37,25% 5,05% Вход 5 на 5 с БВ 20 10 10 Вход 5 на 5 с БВ, % 38,46% 20,83% 17,63% Вброс 5 на 5 с БВ 3 4 -1 Вброс 5 на 5 с БВ, % 15,79% 12,90% 2,89% Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ 26 16 10 Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, % 17,57% 11,43% 6,14% Ламса верит в связку Кадейкин — Сошников. Никита не забрасывает 9 игр Обратная сторона медали — кроме первой тройки, не смог отличиться никто. Можно вспомнить, скажем, прострел Артема Пименова Вячеславу Солодухину на 9-й минуте. Если старательно поискать (потому что тяжело назвать что-то еще сходу) — будут еще моменты, только на табло они не отобразились. И снова шарманка про Никиту Сошникову. В прошлый раз мы рассуждали о том, что у него нет никакой химии с Александром Кадейкиным и пора их «расцеплять». Естественно, за два дня ничего принципиально не изменилось, Никита снова не был заметен на площадке. У него стало 9 (!) матчей без шайб. Томи Ламса предпочитает гнуть свою линию: — Мы пытаемся найти устойчивые сочетания. Конечно, мы пытаемся найти решение [проблемы его голевой засухи]. Но поменять звено легко. Мое мнение — сначала нам нужно поработать с ребятами и ребята должны работать вместе. На льду и вне льда. В ближайшие несколько игр тогда нет смысла спрашивать о звене — Томи надеется, что плотину прорвет. Как бы только не закончилось тем, что форвард попросит обмена — ему незачем находиться в коллективе, в котором трудно реализовать себя. Photo: «Металлург» Неуверенная «Магнитка» «Металлург» был неэффективен: в Магнитогорске уфимцы сыграли одни из самых легких смен в меньшинстве за сезон. Хозяева нанесли всего три броска в створ за четыре минуты, шайба совсем не задерживалась в зоне Юхи Метсолы.

тотальный перевес команды Ильи Воробьева по вбрасываниям (40-27) ни во что не воплотился, уральцы совершали невразумительные потери в своей зоне,

нападающие не получали друг от друга достаточно поддержки при развертывании атак, « Салават » немало блокировал (18 для КХЛ много), навязывал борьбу у бортов, в результате игра сбивалась на периметр (целых 12 бросков защитников) и с "пятака" Метсолу никто не напрягал. В каком-то смысле «СЮ» сделал для «Магнитки» то же, что «Локомотив» для самого «Юлаева» — спокойно вскрыл проблемы и подарил тренерскому штабу целый холодильник пищи для ума. О пробелах «Металлурга» надо говорить еще и в качестве фона уфимской «виктории». «Бело-зеленые» все еще остаются командой-нервотрепкой. 5 бросков за период, никакое большинство (хоть и всего одно), защитники могут начудить на ровном месте. Неожиданно интересным становится воскресное противостояние с «Куньлунем». Находясь в непростом положении, «юлаевцам» надо будет постараться взять реванш и уйти на перерыв с хотя бы частично решенными проблемами. Короткой строкой Теему Хартикайнен в четвертый раз в «регулярках» КХЛ набрал на выезде не менее 3 очков за игру. Всего таких игр стало 14. После карантина Кадейкин (вбрасывания 8/18, 44,44%) в третий раз за 8 игр выиграл менее 50% вбрасываний, в Сочи было 50%. После выздоровления у него 54,24% побед. До болезни было 61,66% выигранных «точек» за 10 игр. «Юлаевцы» забросили только 2 шайбы в большинстве за 23 попытки в 8 матчах. 9 из 10 последних противостояний «СЮ» и «Магнитки» в регулярных чемпионатах закончились гостевыми победами. Следующий матч: 1 ноября, 16:30. «СЮ» — «Куньлунь Ред Стар». Прямой эфир КХЛ ТВ, БСТ

