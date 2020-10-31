Хартикайнен сокрушил «Магнитку». Как «юлаевцы» победили в Магнитогорске

— Конечно, мы пытались сыграть так агрессивно, как можем. В целом нам надо было лучше меняться. Иногда мы оставались на льду слишком надолго. К моменту, когда мы выходили из своей зоны, наши защитники могли провести на площадке почти минуту. Трудно играть агрессивно. Что касается нас, нападающих, мы должны выполнять свою работу лучше, держать шайбу в зоне атаки, чтобы защитники могли смениться, — так говорил о форчеке Уфы Нестрашил.