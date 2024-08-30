Уфимка похудела на 30 кг на двух секретах

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Уфимка Диана Гараева — обычная женщина, которая столкнулась с проблемами лишнего веса. Однако её путь к здоровью был не простым. Всё началось с тревожных визитов к врачам: кардиологу и эндокринологу. Постоянные боли в ногах, одышка и высокое давление стали сигналами тревоги для 37-летней женщины весом в 105 кг.
— Если вы не измените образ жизни, то рискуете заболеть сахарным диабетом, — предупреждали врачи.
С решимостью изменить свою судьбу, она начала с самого важного — пересмотра рациона питания. Мучное и сладкое ушли в прошлое, а на их место пришли строгие рекомендации от мануального терапевта.
— Я исключила молочные продукты, картошку и рис, — рассказывает Диана. — Также ограничила употребление мяса.
Вместо пятиразового питания с перекусами она перешла на три основных приема пищи в день. Следуя рекомендациям специалиста, она не только контролировала своё питание, но и поддерживала регулярный контакт с ним.
— Каждую неделю я посещаю своего врача, который помогает мне сохранять правильное пищевое поведение, — делится она.
Рацион Дианы стал разнообразным: теперь она ест тушеную и печеную пищу — мясо, рыбу, овощи и фрукты. Сладости остались под запретом, а макароны разрешены только из гречневой муки. Она даже нашла время для физической активности: много гуляет на свежем воздухе и плавает в водоемах города. А осенью планирует начать занятия в бассейне.