Уфимка похудела на 30 кг на двух секретах

Рацион Дианы стал разнообразным: теперь она ест тушеную и печеную пищу — мясо, рыбу, овощи и фрукты. Сладости остались под запретом, а макароны разрешены только из гречневой муки. Она даже нашла время для физической активности: много гуляет на свежем воздухе и плавает в водоемах города. А осенью планирует начать занятия в бассейне.