mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:56

Published Сегодня, 10:56

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

Уфимка похудела на 30 кг на двух секретах

Уфимка похудела на 30 кг на двух секретах

30 августа 2024, 10:56
Фото: FreePik
Женщина по совету терапевта отказалась от употребления популярных продуктов питания и ограничила в своем рационе всего один, рассказывает о своем опыте Диана Гараева.

Уфимка Диана Гараева — обычная женщина, которая столкнулась с проблемами лишнего веса. Однако её путь к здоровью был не простым. Всё началось с тревожных визитов к врачам: кардиологу и эндокринологу. Постоянные боли в ногах, одышка и высокое давление стали сигналами тревоги для 37-летней женщины весом в 105 кг.

— Если вы не измените образ жизни, то рискуете заболеть сахарным диабетом, — предупреждали врачи.

С решимостью изменить свою судьбу, она начала с самого важного — пересмотра рациона питания. Мучное и сладкое ушли в прошлое, а на их место пришли строгие рекомендации от мануального терапевта.

— Я исключила молочные продукты, картошку и рис, — рассказывает Диана. — Также ограничила употребление мяса.
Уфимка похудела на 20 кг из-за «турецкого седла»
Узнать подробнее

Вместо пятиразового питания с перекусами она перешла на три основных приема пищи в день. Следуя рекомендациям специалиста, она не только контролировала своё питание, но и поддерживала регулярный контакт с ним.

— Каждую неделю я посещаю своего врача, который помогает мне сохранять правильное пищевое поведение, — делится она.

Рацион Дианы стал разнообразным: теперь она ест тушеную и печеную пищу — мясо, рыбу, овощи и фрукты. Сладости остались под запретом, а макароны разрешены только из гречневой муки. Она даже нашла время для физической активности: много гуляет на свежем воздухе и плавает в водоемах города. А осенью планирует начать занятия в бассейне.

Читайте также:
Сентябрь в Башкирии начнется с ночных сюрпризов«Салават Юлаев» откроет сезон принципиальным дерби домаДень города в Уфе — как будет работать транспорт
#Анжелика Барабаш#Общество#Уфа#Стерлитамак#Медицина#Башкортостан#Россия#Украина#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Здоровье#Москва#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Туймазы#Татарстан#Здоровый образ жизни#Похудение#Диета#Медицинские рекомендации#Курск#Курская область#Вес#Опыт#Рацион питания#Физическая активность#Контроль питания#Терапевт
Подпишитесь
Дворец борьбы в Уфе откроют в День города
Сегодня, 10:46
Охота в Башкирии обошлась в ₽100 000
Сегодня, 07:01
Башкирская семья подарила «буханку» бойцам СВО
Сегодня, 10:22
Видео. Дети застряли на вершине аттракциона в Стерлитамаке
Сегодня, 10:49
Восстание машин: из Уфы колонизируют Марс
Сегодня, 06:35