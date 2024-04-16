Почему не стоит оставлять телефон на подушке: безопасные места для хранения ночью

Эксперты лучшей психиатрической больницы Мумбаи объяснили, что наши циркадные циклы раньше синхронизировались с рассветом и закатом. Но теперь, когда в мире в целом стало больше света из-за электричества, мы испытываем много стресса. Наш организм больше не знает когда пора вставать, а когда спать. Воздействие синим светом от гаджетов усугубляет эту проблему. Существует значительная вероятность того, что после пробуждения вы почувствуете себя вялым или лишенным сна.