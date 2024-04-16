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Posted Сегодня, 12:39

Published Сегодня, 12:39

Modified Сегодня, 12:41

Updated Сегодня, 12:41

Телефон и Сон

Почему не стоит оставлять телефон на подушке: безопасные места для хранения ночью

16 апреля 2024, 12:39
Фото: 1MI
Телефон и Сон
Многие люди не знают, что спать рядом с телефоном может быть вредно для здоровья, так как излучение, оказываемое гаджетом, значительно влияет на сон. Куда класть телефон, чтобы жить долго, в нашем материале

Тенденция спать рядом с телефоном растет, особенно среди молодежи. Да, большинстве случаев держать мобильник под подушкой кажется лучшим вариантом, потому что до него легко дотянуться, когда он позвонит. Однако было доказано, что смартфоны производят вредное излучение, которое нарушает систему некоторых процессов саморегуляции, таких как наши биологические часы или сердечный ритм. В результате сон рядом с гаджетом может вызвать кошмары и трудности с засыпанием.

Влияние телефона на режим дня

У света на смартфоне есть особый цветовой фон — синий. Когда вы подвергаете себя воздействию синего света незадолго до сна, ваш циркадный ритм, скорее всего, будет нарушен. По сути, синий свет сбивает ваши биологические часы, задерживая выработку мелатонина перед сном.

Эксперты лучшей психиатрической больницы Мумбаи объяснили, что наши циркадные циклы раньше синхронизировались с рассветом и закатом. Но теперь, когда в мире в целом стало больше света из-за электричества, мы испытываем много стресса. Наш организм больше не знает когда пора вставать, а когда спать. Воздействие синим светом от гаджетов усугубляет эту проблему. Существует значительная вероятность того, что после пробуждения вы почувствуете себя вялым или лишенным сна.

Влияние телефона на здоровье

Мобильные телефоны, как правило, излучают сигнала с частотой около 900 МГц. В результате хранение мобильных телефонов близко к голове в течение длительного времени может вызвать головные и мышечные боли, серьезные проблемы со здоровьем. Когда ваш гаджет работает, он производит небольшое количество неионизирующего излучения, то есть телефон нагревается. Когда вы подносите его к голове, чтобы позвонить, ткани тела также могут нагреваться.

Как правильно спать с телефономКак правильно спать с телефоном
Как правильно спать с телефоном
Фото: 1MI

На каком расстоянии от мобильного телефона безопасно спать?

Эксперты советуют держать телефон на расстоянии как минимум вытянутой руки от туловища. Это связано с тем, что интенсивность излучения быстро уменьшается с увеличением расстояния, а это означает, что чем дальше вы находитесь от телефона, тем лучше.

Куда положить телефон, когда спишь?

Идеальным вариантом было бы — в другой комнате, но мы понимаем, что в текущих реалиях это может быть сложно. Поэтому хотя бы на прикроватной тумбочке или на столе, подальше от кровати.

Режим полета останавливает радиацию?

Да, режим полета может помочь снизить уровень излучения. Отключив сотовую связь, Wi-Fi и Bluetooth в режиме полета, ваш телефон становиться значительно безопаснее.

На каком расстоянии телефон должен находиться от вашего лица во время работы с ним?

Не менее 30 сантиметров, чтобы уменьшить воздействие синего света. Более близкое расстояние может привести к перенапряжению глаз, головным болям и болям в шее.

Изменения, которые помогут вам лучше спать сегодня вечером

Эти простые рекомендации составленные экспертами реабилитационного центра Джагрути и центра по борьбе с зависимостью в Пуне, которые могут помочь, если вы страдаете бессонницей или просто не высыпаетесь.

  1. Уберите телефон из спальни: поставьте телефон на кухню, чтобы он зарядился. Позвольте себе спать, не проверяя телефон.
  2. Купите будильник: самый обычный. Можно как на батарейках, так и механический.
  3. Улучшите среду для сна: подумайте, что еще можно сделать в вашей спальне, чтобы она стала идеальным раем для сна.
  4. Установите буферную зону: уменьшайте постепенно освещение в течении двух часов перед сном, отложите телефон, не включайте телевизор.
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#Ольга Харина#Общество#Здоровье#Телефон#Гаджеты#Психологическое здоровье#Правила#Здоровый образ жизни
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