Мавлиев получил новую награду

Posted 3 октября, 11:52
Published 3 октября, 11:52
Modified 3 октября, 17:37
Updated 3 октября, 17:37
Церемония награждения состоялась в Доме Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан, непосредственно перед Форумом «Россия — спортивная держава». Награды присуждаются тем, кто не только способствует развитию спорта, но и активно демонстрирует пример здорового образа жизни.
Как известно, Ратмир Мавлиев активно занимается спортом в своей жизни. Градоначальник активно участвует в спортивных мероприятиях.
Среди лауреатов также оказался Владимир Горбунов, председатель Уфимской городской организации инвалидов «Мир», который уже много лет организует традиционные физкультурно-массовые мероприятия для людей с ограниченными возможностями.