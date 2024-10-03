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Posted 3 октября, 11:52

Published 3 октября, 11:52

Modified 3 октября, 17:37

Updated 3 октября, 17:37

Мавлиев получил новую награду

Мавлиев получил новую награду

3 октября 2024, 11:52
Фото: Мэрия Уфы
Мэр Уфы был признан лучшим спортивным управленцем Башкортостана среди глав муниципалитетов, сообщает в четверг, 3 октября, администрация города.

Церемония награждения состоялась в Доме Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан, непосредственно перед Форумом «Россия — спортивная держава». Награды присуждаются тем, кто не только способствует развитию спорта, но и активно демонстрирует пример здорового образа жизни.

Как известно, Ратмир Мавлиев активно занимается спортом в своей жизни. Градоначальник активно участвует в спортивных мероприятиях.

Среди лауреатов также оказался Владимир Горбунов, председатель Уфимской городской организации инвалидов «Мир», который уже много лет организует традиционные физкультурно-массовые мероприятия для людей с ограниченными возможностями.

Ратмир Мавлиев сделал заявление на всю Россию
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