Мавлиев получил новую награду

Церемония награждения состоялась в Доме Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан, непосредственно перед Форумом «Россия — спортивная держава». Награды присуждаются тем, кто не только способствует развитию спорта, но и активно демонстрирует пример здорового образа жизни.