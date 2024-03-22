Убирайтесь дома и худейте — топ самых эффективных тренировок без усилий

Британские специалисты даже подсчитали, что на ежедневные хлопоты по дому тратится 140 тысяч калорий в год. А это, между прочим, 280 шоколадок! Домохозяйка из Техаса даже провела эксперимент и сбросила 35 килограмм, просто выполняя привычные обязанности. Итак, какое же занятие самое эффективное и как сделать рутину еще полезнее?