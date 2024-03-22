mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 марта, 16:12

Published 22 марта, 16:12

Modified Сегодня, 07:36

Updated Сегодня, 07:36

Убирайтесь дома и худейте — топ самых эффективных тренировок без усилий

Убирайтесь дома и худейте — топ самых эффективных тренировок без усилий

22 марта 2024, 16:12
Фото: Изображение Midjourney
Убирайтесь дома и худейте — топ самых эффективных тренировок без усилий

Фитнесс-тренер поделилась методом похудения во время домашней уборки

Даже дома можно активно худеть и при этом не тратить время и деньги на покупку тренажеров. Достаточно проявить немного фантазии!

Многие женщины с неохотой принимаются за домашние дела. Ведь время, потраченное на эту рутину, можно использовать иначе. Например, посмотреть сериал или… сходить в спортзал. Но ведь во время домашней работы сжигается огромное количество калорий!

Британские специалисты даже подсчитали, что на ежедневные хлопоты по дому тратится 140 тысяч калорий в год. А это, между прочим, 280 шоколадок! Домохозяйка из Техаса даже провела эксперимент и сбросила 35 килограмм, просто выполняя привычные обязанности. Итак, какое же занятие самое эффективное и как сделать рутину еще полезнее?

Пылесос

Одним из самых эффективных видов уборки считается работа с пылесосом — так можно сжечь около 200 калорий в час. Во время процесса активно задействуются все группы мышц и повышается уровень физической активности за день.

А чтобы сделать занятие еще эффективнее, во время процесса можно добавить выпады вперед, а пылесосить под кроватями и тумбочками в приседе. Такой же принцип используйте и при мытье пола со шваброй.

Снизить вес можно во время домашней работыСнизить вес можно во время домашней работы
Снизить вес можно во время домашней работы
Фото: Изображение Midjourney

Мытье пола

А если не лениться и взять в руки тряпку, можно значительно повысить эффективность от мытья полов. За час активной работы сжигается около 240 ккал. А кроме того, мытье пола — отличная растяжка всего тела.

Вы можете и сами сделать процесс эффективнее, поочередно растягивая группы мышц в промежутке между маханием тряпки. А полоскание и отжим тряпки — это ведь обычные наклоны! Попробуйте еще добавить наклоны в сторону, тогда получится настоящая разминка.

Как эффективно похудеть во время уборки домаКак эффективно похудеть во время уборки дома
Как эффективно похудеть во время уборки дома
Фото: Изображение Midjourney

Мытье посуды/глажка белья/приготовление пищи

Эти домашние хлопоты менее активные, но и их тоже можно использовать во благо. Во время обычного мытья посуды сжигается от 40 до 70 ккал. Но можно провести сделать это занятие эффективнее. Например, включить энергичную зажигательную музыку и пританцовывать. Кстати, еще и настроение поднимется!

Также можно делать приседания. Еще один крутой способ — во время глажки или нарезки овощей выполняйте упражнение вакуум.

Копка грядок и прополка

Не зря любители дачных работ называют их отличной жиросжигательной тренировкой. Только копая гряды, можно сжечь за час 320 калорий! Даже на прополку вы потратите 240 ккал и хорошо проработаете разные группы мышц. Добавим к этому работу на свежем воздухе, который благотворно влияет на сердечно-сосудистую и нервную систему, и получится оздоровительное комбо.

Домашняя работа позволяет эффективность снизить весДомашняя работа позволяет эффективность снизить вес
Домашняя работа позволяет эффективность снизить вес
Фото: Изображение Midjourney


Мнение эксперта

«Во время домашних дел можно сжечь до 300 ккал в час. Например, вертикально мыть поверхность и выполнять фронтальные приседания, пылесосить вместе с выпадами (для отчаянных домохозяек можно попробовать болгарскую вариацию), мыть пол в планке с продвижением. Достаточно подключить фантазию и составить свой „уборочный“ сет, который не только поможет избавиться от мусора дома, но и будет дополнительно убирать нежеланные жировые отложения», — подтверждает фитнес-тренер Марина Долецкая.
Читайте также:
Известна судьба руководителей ХК «Салават Юлаев» после вылета команды из плей-оффВоздухоплаватели из Уфы выиграли Всероссийскую зимнюю гонку аэростатовЖители Башкирии требуют отправить в отставку тренера и руководство «Салавата Юлаева»
#Общество#Спорт#Эмилия Шпилева#Здоровый образ жизни#Похудение
Подпишитесь
Жители 100-летнего дома в Уфе остались без канализации
Сегодня, 07:40
Наказание за 20 миллионов в Кумертау
Сегодня, 05:36
В Башкирском селе из-за паводка заблокированы 300 человек
Вчера, 15:27
Стало известно место мэра Уфы в рейтинге коллег среди других городов
Сегодня, 05:06
Уфимцы полтора часа избивали соседа на глазах его семьи
Вчера, 15:46
Заработная плата хоккеиста «Салавата Юлаева» удивила даже самых богатых уфимцев
Сегодня, 04:39
"