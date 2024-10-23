Врач-диетолог из Башкирии: «Здоровое питание опасно для жизни»

Posted 23 октября, 08:53
Published 23 октября, 08:53
Modified 23 октября, 11:54
Updated 23 октября, 11:54
В Уфе, в парках и на набережной города можно встретить людей, занимающихся спортом. Бег, финская ходьба с палками, прогулки на велосипеде, йога, лечебная физкультура — на улицах столицы Башкирии все больше физически активных людей. Тысячи жителей республики становятся участниками ежегодного Уфимского международного марафона. В городе появляются новые спортивные объекты и благоустроенные места для активного отдыха.
Здоровый образ жизни становится нормой для многих уфимцев. ЗОЖ также предполагает правильное питание. В магазинах города и на маркетплейсах масса продуктов для правильного питания: кофе без кофеина, молоко без лактозы, супер бады, смузи, продукты без глютена и пр. Про них любят рассказывать популярные блогеры. И многие, особенно молодые, люди верят им на слово, зачастую даже не задумываясь, что в этих рекомендациях правильно, а что навязанный маркетологами миф.
Более половины (58%) подростков выбирают здоровую еду — это данные исследования российского Центра социального проектирования «Платформа». В опросе приняли участие 1 тыс. юношей и девушек из разных регионов РФ в возрасте от 12 до 17 лет, а также более тысячи взрослых: родители, производители пищевых продуктов, представители розничных сетей, диетологи.
Это очень хороший показатель, если речь идет о действительно грамотном рационе. Но насколько правильное питание — «ПП» от гуру-знатоков из социальных сетей соответствуют своему названию? Мамы подростков часто жалуются на изменение пищевого поведения у детей. Наслушаются — насмотрятся модных блогеров пытаются им подражать.
— В начале октября мой сын объявил себя веганом. «Теперь лишь растительные продукты в рационе» — заявил он. Объяснить, что это не просто, неудобно, да и вредно для подростка нам с мужем не удалось. Пришлось пойти на встречу: растительное молоко, крупы, котлеты, салаты из овощей, фрукты. Через неделю стал раздражительным, синяки под глазами, усталый. А еще через неделю передумал. Откуда возникла идея? Блогер веган-Рома из запрещенной соц.сети стал объектом для подражания, — рассказала Регина, мама 16 летнего Азата из Уфы.
— Моя дочь, постоянно говорит о ПП, стройности и ЗОЖ. Безглютеновая диета, кето-диета, интервальное голодание и прочие новомодные способы питания, из социальных сетей, как единственно верные, заявляются у нас регулярно. Супер полезные продукты: смузи, матча, комбуча — все и не вспомню. Приходится доказывать, объяснять, что новые веяния не всегда полезны. А иногда — это просто забытое старое. Например, комбуча — бабушкин чайный гриб, вид которого в обычной трехлитровой банке, отбил желание покупать «модный, суперполезный продукт», — делится мама 17-ти летней Ани, Уфа.
Модным веяниям подвержены не только подростки, но взрослые люди. Курсы и интенсивы по быстрому похудению, детокс-диеты, «уникальные» марафоны правильного питания онлайн, от блогеров с большим количеством подписчиков. Все за немалые деньги. А каковы результаты и влияние на здоровье после?
Отзыв участницы онлайн «Марафона похудения» от популярного блогера.
— Занятия проходили онлайн в основном записи, а не в прямом эфире три раза в неделю. Из раза в раз пережевывали одни и те же темы: зашлакованность, детокс, отказ от глютена и сахара, психология похудения. Прислали меню на каждый день. Не поленилась посчитала суточный калораж рациона. Оказалось, что он составляет 800 ккал. Ну что сказать? Снижение калорий конечно снизит вес, а что потом? Деньги на ветер, — поделилась своим опытом Зарина из Уфы.
Мы решили рассмотреть несколько распространенных убеждений о продуктах питания и спросили у экспертов, так ли это на самом деле.
На прилавках магазинов Уфы можно встретить продкуты с надписью «без глютена». Для кого они предназначены, мнение врача терапевта Олега Кострова:
«Целиакия — серьезнейшее аутоиммунное заболевание, при котором у взрослого человека в тонком кишечнике не вырабатываются определенные ферменты, отвечающие за расщепление глютена пшеницы и других злаков. Именно для людей с таким заболеванием нужны безглютеновые продукты. Это болезнь встречается, примерно, у 0,5—1% населения. Это лечебный, не диетический продукт. Калорий в таком хлебе может быть больше, чем в обычном. А вкус, мягко говоря, на любителя».
Производители маркируют продукцию значками «без глютена» — люди считают, что глютен что-то вредное. Глютен — это белок, который содержит в себе пшеница, рожь и ячмень. Поэтому «безглютеновая» овсяная или гречневая каша — это спекуляция, в ней по определению нет глютена, там другие белки.
Сахар калорийный и вредный, а сахарозаменитель нет. Это тоже распространенный миф. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) недавно выпустила руководство по использованию сахарозаменителей, где указано, что искусственные подсластители не помогают снизить или даже контролировать вес. Также, многие подсластители имеют серьезные побочные эффекты, а их регулярное потребление усиливает аппетит. Зачем здоровому человеку переплачивать за продукты созданные для людей с ожирением, с сахарным диабетом, и иными патологиями, при которых важно избегать «инсулиновых пиков»? Эксперты положительно относятся к натуральному подсластителю из стевии, но цена ее значительно дороже сахара.
Хлеб из пшеничной муки высшего сорта подвергается жесткой критике. Мы обратились к эксперту, с вопросом насколько вреден белый хлеб и нужно ли отказать от продукта навсегда?
— Правильное питание — это не диета, не набор разрешенных продуктов. Грамотное правильное питание сбалансированное и разнообразное меню. Любой хлеб содержит углеводы и необходимую нам клетчатку, но регулярное его потребление в больших количествах, повышает риск сахарного диабета. Наиболее богат полезными веществами и клетчаткой хлеб из цельнозерновой муки. Если нравится белый, оставьте его в рационе в небольшом количестве. Любые запреты приводят к срывы и расстройства в пищевом поведении, — пояснила врач, диетолог Альфия Бачурина.
Археологи утверждают, что дрожжи использовались еще в древнем Египте при пивоварении. В 17-м веке голландские торговцы стали продавать дрожжи для выпечки хлеба. Бабушки и мамы пекли и пекут пирожки из дрожжевого теста, кто-то делает сам, кто-то покупает готовое. Дрожжи вполне привычный для нас продукт. В многочисленных пекарнях Уфы можно купить хлеб на хмелю, закваске или дрожжах. Как обычные дрожжи, которые добавляют в хлеб могут навредить здоровью?
Мнение диетолога по этому поводу.
— Никак не могут навредить. Разве вы станете есть их в сыром или в сухом виде. Во время выпечки хлебобулочных изделий температура варьируется от 120-200 градусов. Белки дрожжей погибают при температуре 60 градусов, а некоторые устойчивые витамины группы В — остаются. Дрожжи являются дополнительным источником витаминов, — рассказала врач, диетолог Альфия Бачурина.
Дрожжи содержатся в пищевых добавках, пробиотиках, квасе, кисломолочной продукции и алкогольных напитках. Про них почему-то так много не говорят.
Большой популярностью пользуется растительное молоко, особенно среди молодежи. В кофейнях Уфы популярен Флэт Уайт — напиток, который на треть состоит из эспрессо, а остальной объем стакана заполняет молоко обычное или растительное. Растительное, по словам уфимского бариста, заказывают довольно часто. Выбор большой: миндальное, банановое, овсяное, соевое, кешью. Маркетологи позиционируют эти напитки исключительно полезными и заменяющими обычный продукт животного происхождения.
По мнению врача-терапевта, диетолога, аллерголога-иммунолога Антонины Саволюк — натуральное растительное молоко — напиток, полученный при промывании измельченных орехов, семян злаков и бобовых. Вкус у него нейтральный и аромат практически отсутствует. Поэтому для улучшения вкуса и запаха, производители добавляют ароматические добавки, усилители вкуса, стабилизаторы, сахар, рапсовое масло и соль. Это увеличивает калорийность продуктов их употребление может вызвать повышение веса. Наименее диетическим, можно назвать кокосовое молоко — 170 Калл на 100 мл, но в то же время растительные масла кокосового молока содержат микроэлементы, витамины, полиненасыщенные жирные кислоты. По содержанию белков с животным напитком схоже только молоко из бобовых — источник качественного растительного протеина. Еще один отрицательный фактор в напитках используют консерванты. Этого невозможно избежать так как технология приготовления не позволяет стерилизовать продукт при помощи высоких температур. По словам врача, на нашем рынке ей пока не встретилось ни одно растительное молоко с исключительно полезным составом — без каких-либо вредных добавок. Поэтому, не стоит им увлекаться.
Существует мнение, что полезные продукты стоят дорого, поэтому питаться полезно могут позволить себе не все.
«Полезная еда — простая еда», — так говорят эксперты Российской академии наук (РАН).
Обычные продукты могут заменить расхваленные и дорогостоящие суперфуды:
— киноа — гречневая крупа, пшено, овсянка;
— лосось — скумбрия, сельдь;
— авокадо — тыквенные семечки;
— семена чиа — кунжут;
–папайя — тыква;
— кленовый сироп — башкирский мед;
–ягоды годжи — ягоды которые растут в наших климатических условиях, например, шиповник, клюква.
В Уфе наступило время сельскохозяйственных ярмарок, вот где можно купить качественные натуральные и полезные продукты. Не стоит переплачивать за продукты, которые созданы для людей с серьезными заболеваниями и верить страшилкам необразованных блогеров. Их цель получить деньги за рекламу, а не сделать нас и наших детей здоровыми. Назначить правильную индивидуальную диету с учетом возраста, состояния здоровья, физической активности и многих других факторов может только врач — специалист с высшим медицинском образованием. Советы же и рекомендации для здорового образа жизни, профилактики различных заболеваний и поддержания общего благополучия лучше брать на официальных сайтах Минздрава России и Башкирии.