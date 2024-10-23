Врач-диетолог из Башкирии: «Здоровое питание опасно для жизни»

По мнению врача-терапевта, диетолога, аллерголога-иммунолога Антонины Саволюк — натуральное растительное молоко — напиток, полученный при промывании измельченных орехов, семян злаков и бобовых. Вкус у него нейтральный и аромат практически отсутствует. Поэтому для улучшения вкуса и запаха, производители добавляют ароматические добавки, усилители вкуса, стабилизаторы, сахар, рапсовое масло и соль. Это увеличивает калорийность продуктов их употребление может вызвать повышение веса. Наименее диетическим, можно назвать кокосовое молоко — 170 Калл на 100 мл, но в то же время растительные масла кокосового молока содержат микроэлементы, витамины, полиненасыщенные жирные кислоты. По содержанию белков с животным напитком схоже только молоко из бобовых — источник качественного растительного протеина. Еще один отрицательный фактор в напитках используют консерванты. Этого невозможно избежать так как технология приготовления не позволяет стерилизовать продукт при помощи высоких температур. По словам врача, на нашем рынке ей пока не встретилось ни одно растительное молоко с исключительно полезным составом — без каких-либо вредных добавок. Поэтому, не стоит им увлекаться.