Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
Modified Сегодня, 06:40
Updated Сегодня, 06:40
Иван-чай — это многолетнее растение, которое можно встретить на лесных опушках, лугах и вдоль рек. В июне и июле он начинает цвести, в этот период его листья накапливают наибольшее количество питательных веществ.
Сухая трава в виде чая, богата витаминами и микроэлементами, такими как витамин С, витамины группы В, железо, медь и марганец. Она обладает противовоспалительными, успокаивающими и антиоксидантными свойствами. Вот несколько ключевых преимуществ:
Оптимальный период для сбора иван-чая — период цветения, приходящийся на июнь и июль, когда растение достигает пика своей полезности. Собирать следует молодые, нетронутые листья. Сбор рекомендуется проводить в сухую погоду, в утренние или вечерние часы, чтобы сохранить аромат и целебные свойства растения. Сушка собранных листьев должна осуществляться в хорошо вентилируемом, сухом помещении, защищенном от прямых солнечных лучей.
— Иван-чай широко распространен и его можно собирать в небольших количествах с одного места, но важно оставлять нижние листья, чтобы растение могло продолжать расти и развиваться. Перед сбором и заготовкой травы рекомендуется ознакомиться с Красной Книгой и справочником-определителем, чтобы не случайно собрать редкое или защищенное растение, — поделился министерства экологии и природопользования Московской области, Тихон Фирсов.
Ферментация — важный этап подготовки иван-чая, который влияет на его вкус и аромат. Есть несколько способов ферментации:
Ключевым моментом в приготовлении иван-чая, раскрывающим его целебные свойства, является грамотное заваривание:
Для начала рекомендуется ограничиться небольшими порциями (30–50 мл). При отсутствии аллергических реакций или расстройств пищеварения такой травяной напиток можно употреблять регулярно, однако не превышая 2-3 чашек в день. Курс приема не должен длиться более одного месяца, после чего следует перерыв на 2-3 недели.
Несмотря на многочисленные целебные качества, некоторым людям следует употреблять отвар с осторожностью. Это касается лиц с аллергиями, склонных к образованию тромбов или принимающих соответствующие препараты, поскольку витамин К, содержащийся в большом количестве в иван-чае, усиливает свертываемость крови. Кроме того, сдержанность в употреблении такого напитка рекомендуется беременным и кормящим женщинам, а также людям с низким кровяным давлением.
Для жителей Уфы есть несколько вариантов, где можно найти иван-чай:
Места для сбора: растение можно найти на сухих песчаных местах, в лесу вдоль железнодорожных насыпей, на вырубках и пожарищах. Также иван-чай часто растет на лесных опушках и лугах, в том числе в лесопарковых зонах Уфы и пригородных лугах.
Места для покупки: готовый иван-чай можно приобрести в местных магазинах натуральной продукции, на рынках и в некоторых аптеках. Также можно заказать чай через интернет-магазины, специализирующиеся на продаже натуральных продуктов.