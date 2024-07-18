Иван-чай: полезные свойства, секреты сбора, заготовки и использования

Несмотря на многочисленные целебные качества, некоторым людям следует употреблять отвар с осторожностью. Это касается лиц с аллергиями, склонных к образованию тромбов или принимающих соответствующие препараты, поскольку витамин К, содержащийся в большом количестве в иван-чае, усиливает свертываемость крови. Кроме того, сдержанность в употреблении такого напитка рекомендуется беременным и кормящим женщинам, а также людям с низким кровяным давлением.