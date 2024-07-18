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Иван-чай: полезные свойства и секреты сбора, заготовки и использования

Иван-чай: полезные свойства, секреты сбора, заготовки и использования

18 июля 2024, 06:38
Фото: Изображение Midjourney
Иван-чай: полезные свойства и секреты сбора, заготовки и использования
Кипрей узколистный, также известный как иван-чай, не только вкусен, но и обладает многочисленными полезными свойствами. Чем же обусловлена исключительность иван-чая и почему стоит обратить на него внимание?

Иван-чай — это многолетнее растение, которое можно встретить на лесных опушках, лугах и вдоль рек. В июне и июле он начинает цвести, в этот период его листья накапливают наибольшее количество питательных веществ.

Главные полезные свойства иван-чая

Сухая трава в виде чая, богата витаминами и микроэлементами, такими как витамин С, витамины группы В, железо, медь и марганец. Она обладает противовоспалительными, успокаивающими и антиоксидантными свойствами. Вот несколько ключевых преимуществ:

  1. Успокаивающее действие: флавоноиды и аминокислоты обладают успокаивающим действием на нервную систему. Это свойство особенно ценно в период стресса и повышенного нервного напряжения. Регулярное употребление чая может способствовать улучшению качества сна и снижению вероятности развития тревожных расстройств.
  2. Улучшение обмена веществ: стимулирует работу щитовидной железы, которая отвечает за регулирование метаболизма в организме. Это может привести к повышению энергозатрат и, как следствие, способствовать снижению веса, особенно в сочетании с правильным питанием и физической активностью.
  3. Противовоспалительные свойства: благодаря высокому содержанию антиоксидантов и других биологически активных компонентов, обладает противовоспалительными свойствами. Это делает его полезным для профилактики и лечения различных воспалительных заболеваний, таких как артрит, астма и даже некоторые виды рака.
  4. Антиоксидантная активность: антиоксиданты, присутствующие в иван-чае, защищают клетки организма от повреждения свободными радикалами, которые могут вызвать различные хронические заболевания, такие как сердечно-сосудистые патологии, диабет и нейродегенеративные нарушения.
Как правильно собирать и заготавливать иван-чайКак правильно собирать и заготавливать иван-чай
Как правильно собирать и заготавливать иван-чай
Фото: Изображение Midjourney

Как правильно собирать и заготавливать Иван-чай

Оптимальный период для сбора иван-чая — период цветения, приходящийся на июнь и июль, когда растение достигает пика своей полезности. Собирать следует молодые, нетронутые листья. Сбор рекомендуется проводить в сухую погоду, в утренние или вечерние часы, чтобы сохранить аромат и целебные свойства растения. Сушка собранных листьев должна осуществляться в хорошо вентилируемом, сухом помещении, защищенном от прямых солнечных лучей.

— Иван-чай широко распространен и его можно собирать в небольших количествах с одного места, но важно оставлять нижние листья, чтобы растение могло продолжать расти и развиваться. Перед сбором и заготовкой травы рекомендуется ознакомиться с Красной Книгой и справочником-определителем, чтобы не случайно собрать редкое или защищенное растение, — поделился министерства экологии и природопользования Московской области, Тихон Фирсов.

3 способа ферментации Иван-чая

Ферментация — важный этап подготовки иван-чая, который влияет на его вкус и аромат. Есть несколько способов ферментации:

  1. Простой способ: Листья и цветки слегка подвяливают, затем мнут руками и плотно набивают в банку, которую закрывают влажной тканью и оставляют на 36 часов для ферментации.
  2. Забытый способ: Листья разложить на влажной ткани, свернуть в рулет и тщательно размять. Скрутку оставляют на 2-3 часа, затем листья укладывают в емкость для полной ферментации на 36-40 часов.
  3. Ферментация под гнётом: Листья заливают соком кипрея и оставляют под гнётом на три дня, затем сушат при температуре около 90 градусов по Цельсию.
Как заваривать иван-чайКак заваривать иван-чай
Как заваривать иван-чай
Фото: Изображение Midjourney

Как заваривать чай

Ключевым моментом в приготовлении иван-чая, раскрывающим его целебные свойства, является грамотное заваривание:

  1. Взять 1-2 чайные ложки высушенного иван-чая.
  2. Залить 200 мл кипятка.
  3. Выдержать в течение 10-15 минут.
  4. Профильтровать и по желанию подсластить медом или добавить ломтик лимона.

Для начала рекомендуется ограничиться небольшими порциями (30–50 мл). При отсутствии аллергических реакций или расстройств пищеварения такой травяной напиток можно употреблять регулярно, однако не превышая 2-3 чашек в день. Курс приема не должен длиться более одного месяца, после чего следует перерыв на 2-3 недели.

Чем вреден Иван-чай

Несмотря на многочисленные целебные качества, некоторым людям следует употреблять отвар с осторожностью. Это касается лиц с аллергиями, склонных к образованию тромбов или принимающих соответствующие препараты, поскольку витамин К, содержащийся в большом количестве в иван-чае, усиливает свертываемость крови. Кроме того, сдержанность в употреблении такого напитка рекомендуется беременным и кормящим женщинам, а также людям с низким кровяным давлением.

Где найти Иван-чай в Уфе

Для жителей Уфы есть несколько вариантов, где можно найти иван-чай:

Места для сбора: растение можно найти на сухих песчаных местах, в лесу вдоль железнодорожных насыпей, на вырубках и пожарищах. Также иван-чай часто растет на лесных опушках и лугах, в том числе в лесопарковых зонах Уфы и пригородных лугах.

Места для покупки: готовый иван-чай можно приобрести в местных магазинах натуральной продукции, на рынках и в некоторых аптеках. Также можно заказать чай через интернет-магазины, специализирующиеся на продаже натуральных продуктов.

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#Ольга Харина#Общество#Лес#Чайник#Здоровый образ жизни#Здоровое питание#Чай#Иван-чай
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