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Posted Сегодня, 14:49

Published Сегодня, 14:49

Modified Сегодня, 14:51

Updated Сегодня, 14:51

Читайте в нашем материале, что известно о симптомах, рисках и мерах профилактики новых штаммов, а также мнение экспертов о степени их опасности.

Новый штамм гриппа стремительно распространяется по России

24 мая 2024, 14:49
Фото: Изображение Midjourney
Читайте в нашем материале, что известно о симптомах, рисках и мерах профилактики новых штаммов, а также мнение экспертов о степени их опасности.
В России выявлено 178 случаев заражения новыми штаммами COVID-19 группы FLiRT. Читайте в нашем материале, что известно о симптомах, рисках и мерах профилактики новых штаммов, а также мнение экспертов о степени их опасности.

В начале мая, Роспотребнадзор, главное ведомство, ответственное за здравоохранение и эпидемиологическую безопасность в Российской Федерации, заявило, что в стране не было зафиксировано случаев заражения новой группой штаммов COVID-19, известной как FLiRT. Однако, уже к 22 мая ситуация изменилась. Роспотребнадзор официально подтвердил выявление 178 случаев заражения различными подштаммами группы FLiRT. Распределение заражений по подштаммам выглядит следующим образом:

  • KP.2: зафиксировано 3 случая заражения этим подштаммом.
  • KP.1.1: выявлено 5 случаев инфекции.
  • KS.1: наибольшее количество заражений пришлось на подштамм KS.1 — 170 случаев.

Эти данные указывают на то, что группа штаммов FLiRT начала активно распространяться по территории России за относительно короткий период времени.

Сравнение с предыдущими данными Роспотребнадзора и анализ ситуации

По информации, предоставленной Роспотребнадзором 15 мая, в России не было зарегистрировано ни одного случая заражения штаммами группы FLiRT. Этот значительный рост может свидетельствовать о нескольких факторах:

  1. Улучшение методов диагностики: возможно, совершенствование лабораторных технологий позволило более точно идентифицировать подштаммы вируса, в том числе и те, которые ранее могли оставаться незамеченными.

  2. Ускоренное распространение вируса: новые подштаммы могут обладать повышенной заразностью, что способствует быстрому увеличению числа инфицированных.

  3. Увеличение тестирования: возможно, увеличение объемов тестирования населения привело к обнаружению большего числа случаев заражения, включая те, которые ранее оставались недиагностированными.

Выявлено 178 случаев заражения новыми штаммами COVID-19 группы FLiRT в РоссииВыявлено 178 случаев заражения новыми штаммами COVID-19 группы FLiRT в России
Выявлено 178 случаев заражения новыми штаммами COVID-19 группы FLiRT в России
Фото: Изображение Midjourney

Родство с вариантом JN.1 и семейством Omicron

Штаммы группы FLiRT являются родственниками доминирующего варианта JN.1 и входят в семейство Omicron. Это означает, что они имеют общие генетические характеристики и происходят от одного общего предка.

Семейство Omicron, включая JN.1 и FLiRT, характеризуется следующими особенностями:

  1. Высокая заразность: варианты Omicron, включая JN.1 и FLiRT, обладают высокой передачей и могут быстро распространяться среди населения.
  2. Короткий инкубационный период: инкубационный период, то есть время между заражением и появлением первых симптомов, для вариантов Omicron обычно составляет от 2 до 4 дней.
  3. Более легкое течение заболевания: по сравнению с предыдущими вариантами коронавируса, включая Alpha и Delta, варианты Omicron, включая JN.1 и FLiRT, часто вызывают более легкое течение заболевания с меньшим риском развития тяжелых осложнений.

Симптомы: лихорадка, кашель, боль в горле, слабость

Симптомы штаммов группы FLiRT в целом схожи с симптомами других вариантов Omicron и могут включать:

  1. Лихорадка: обычно выше 37,5°C.
  2. Кашель: сухой или влажный кашель.
  3. Боль в горле: ощущение раздражения или боли в горле при глотании.
  4. Слабость: усталость или общая слабость, которая может сопровождаться снижением энергии и силы.
  5. Головная и мышечная боли: боли в голове и мышцах, которые могут быть легкими или тяжелыми.
  6. Потеря вкуса и/или обоняния.
Оценка экспертов по поводу опасности новой группы штаммовОценка экспертов по поводу опасности новой группы штаммов
Оценка экспертов по поводу опасности новой группы штаммов
Фото: Изображение Midjourney

Оценка экспертов по поводу опасности новой группы штаммов

Все опрошенные вирусологи сходятся во мнении, что новая группа штаммов FLiRT отличается высокой заразностью, но при этом не представляет серьезной угрозы для здоровья населения.

Анатолий Альтштейн, вирусолог: FLiRT обладает низкой патогенностью, несмотря на высокую заразность. Это означает, что штаммы FLiRT могут легко передаваться от человека к человеку, но вызывают менее тяжелое течение заболевания по сравнению с предыдущими вариантами коронавируса. Эксперт не видит во FLiRТе серьезной опасности для населения, поскольку он не приводит к тяжелым осложнениям.

Алексей Аграновский, вирусолог: FLiRT — очередной вариант «омикрона», который хоть и заразен, но не причиняет серьезного вреда организму. Вирусолог отмечает, что симптомы, вызываемые FLiRT, в целом схожи с симптомами других вариантов Omicron и обычно не приводят к госпитализации или смерти.

Андрей Ломоносов, научный консультант АО «Р-Фарм»: FLiRT может проявить себя в России в период отпусков, когда люди будут больше путешествовать и контактировать друг с другом. Однако пока нет данных о том, что FLiRT представляет особую опасность. Эксперт также считает FLiRT интересным для разработчиков вакцин, поскольку он имеет некоторые отличия от предыдущих вариантов коронавируса, и существующие вакцины могут быть менее эффективны против него.

Ольга Карпова, доктор биологических наук: ковид останется с человечеством навсегда, и новые варианты «омикрона» будут появляться в периоды вспышек ОРЗ, такие как осень и весна. Это связано с тем, что в эти периоды ослабление иммунитета, что создает благоприятные условия для распространения вирусов.

В целом, опрошенные вирусологи сходятся во мнении, что FLiRT является высокозаразным, но менее опасным вариантом коронавируса по сравнению с предыдущими штаммами.

Меры профилактики и рекомендации РоспотребнадзораМеры профилактики и рекомендации Роспотребнадзора
Меры профилактики и рекомендации Роспотребнадзора
Фото: Изображение Midjourney

Меры профилактики и рекомендации Роспотребнадзора

Для предотвращения заражения штаммами группы FLiRT и другими вариантами коронавируса Роспотребнадзор рекомендует следующие меры:

Соблюдение правил гигиены (мытье рук, дезинфекция)

  • Часто мойте руки с мылом и водой в течение не менее 20 секунд, особенно после посещения общественных мест, перед едой и после туалета. Убедитесь, что вы тщательно моете все части рук, включая ладони, пальцы и промежутки между пальцами.
  • Используйте спиртосодержащий антисептик для рук, если нет возможности вымыть руки. Нанесите достаточное количество антисептика на ладонь и тщательно растирайте его по всей поверхности рук, включая ладони, пальцы и промежутки между пальцами, пока руки не высохнут.

Проветривание помещений

  • Регулярно проветривайте помещения, открывая окна и двери. Проветривание помещений помогает обновить воздух и снизить концентрацию вируса внутри помещения.
  • Используйте кондиционеры и вентиляторы для циркуляции воздуха. Убедитесь, что кондиционеры и вентиляторы находятся в хорошем состоянии и регулярно очищаются.

Избегание контактов с больными

  • Избегайте близкого контакта с людьми, которые кашляют, чихают или имеют другие симптомы.
  • Держитесь на расстоянии не менее 1,5 метров от таких людей.
  • Носите медицинскую маску или маску из двух слоев ткани, чтобы предотвратить распространение вируса и защитить себя и окружающих.

Обращение к врачу при появлении симптомов

  • Если у вас появились симптомы респираторного заболевания, такие как лихорадка, кашель или боль в горле, обратитесь к врачу. Не занимайтесь самолечением, так как это может привести к негативным последствиям для здоровья.
  • Следуйте рекомендациям врача и соблюдайте режим лечения, если вам был поставлен диагноз COVID-19 или другого респираторного заболевания.
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#Ольга Харина#Общество#Коронавирус COVID-19#Больница#Здравоохранение#Здоровье#Вирус#Болезнь#Министерство здравоохранения РФ#Вирусы#Здоровье детей#COVID-19#Здоровый образ жизни
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