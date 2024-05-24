Новый штамм гриппа стремительно распространяется по России

Posted Сегодня, 14:49
Published Сегодня, 14:49
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Updated Сегодня, 14:51
В начале мая, Роспотребнадзор, главное ведомство, ответственное за здравоохранение и эпидемиологическую безопасность в Российской Федерации, заявило, что в стране не было зафиксировано случаев заражения новой группой штаммов COVID-19, известной как FLiRT. Однако, уже к 22 мая ситуация изменилась. Роспотребнадзор официально подтвердил выявление 178 случаев заражения различными подштаммами группы FLiRT. Распределение заражений по подштаммам выглядит следующим образом:
Эти данные указывают на то, что группа штаммов FLiRT начала активно распространяться по территории России за относительно короткий период времени.
По информации, предоставленной Роспотребнадзором 15 мая, в России не было зарегистрировано ни одного случая заражения штаммами группы FLiRT. Этот значительный рост может свидетельствовать о нескольких факторах:
Улучшение методов диагностики: возможно, совершенствование лабораторных технологий позволило более точно идентифицировать подштаммы вируса, в том числе и те, которые ранее могли оставаться незамеченными.
Ускоренное распространение вируса: новые подштаммы могут обладать повышенной заразностью, что способствует быстрому увеличению числа инфицированных.
Увеличение тестирования: возможно, увеличение объемов тестирования населения привело к обнаружению большего числа случаев заражения, включая те, которые ранее оставались недиагностированными.
Штаммы группы FLiRT являются родственниками доминирующего варианта JN.1 и входят в семейство Omicron. Это означает, что они имеют общие генетические характеристики и происходят от одного общего предка.
Семейство Omicron, включая JN.1 и FLiRT, характеризуется следующими особенностями:
Симптомы штаммов группы FLiRT в целом схожи с симптомами других вариантов Omicron и могут включать:
Все опрошенные вирусологи сходятся во мнении, что новая группа штаммов FLiRT отличается высокой заразностью, но при этом не представляет серьезной угрозы для здоровья населения.
Анатолий Альтштейн, вирусолог: FLiRT обладает низкой патогенностью, несмотря на высокую заразность. Это означает, что штаммы FLiRT могут легко передаваться от человека к человеку, но вызывают менее тяжелое течение заболевания по сравнению с предыдущими вариантами коронавируса. Эксперт не видит во FLiRТе серьезной опасности для населения, поскольку он не приводит к тяжелым осложнениям.
Алексей Аграновский, вирусолог: FLiRT — очередной вариант «омикрона», который хоть и заразен, но не причиняет серьезного вреда организму. Вирусолог отмечает, что симптомы, вызываемые FLiRT, в целом схожи с симптомами других вариантов Omicron и обычно не приводят к госпитализации или смерти.
Андрей Ломоносов, научный консультант АО «Р-Фарм»: FLiRT может проявить себя в России в период отпусков, когда люди будут больше путешествовать и контактировать друг с другом. Однако пока нет данных о том, что FLiRT представляет особую опасность. Эксперт также считает FLiRT интересным для разработчиков вакцин, поскольку он имеет некоторые отличия от предыдущих вариантов коронавируса, и существующие вакцины могут быть менее эффективны против него.
Ольга Карпова, доктор биологических наук: ковид останется с человечеством навсегда, и новые варианты «омикрона» будут появляться в периоды вспышек ОРЗ, такие как осень и весна. Это связано с тем, что в эти периоды ослабление иммунитета, что создает благоприятные условия для распространения вирусов.
В целом, опрошенные вирусологи сходятся во мнении, что FLiRT является высокозаразным, но менее опасным вариантом коронавируса по сравнению с предыдущими штаммами.
Для предотвращения заражения штаммами группы FLiRT и другими вариантами коронавируса Роспотребнадзор рекомендует следующие меры: