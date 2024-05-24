Новый штамм гриппа стремительно распространяется по России

Андрей Ломоносов, научный консультант АО «Р-Фарм»: FLiRT может проявить себя в России в период отпусков, когда люди будут больше путешествовать и контактировать друг с другом. Однако пока нет данных о том, что FLiRT представляет особую опасность. Эксперт также считает FLiRT интересным для разработчиков вакцин, поскольку он имеет некоторые отличия от предыдущих вариантов коронавируса, и существующие вакцины могут быть менее эффективны против него.