Взрослый спорт сделали бесплатным в Башкирии

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Posted 8 ноября, 08:27

Published 8 ноября, 08:27

Modified 8 ноября, 10:10

Updated 8 ноября, 10:10

В Башкирии приняли закон о поддержке спорта

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8 ноября 2024, 08:27
Фото: 1MI.

В Башкирии приняли закон о поддержке спорта

Глава Республики Башкортостан подписал закон о развитии военно-прикладного и любительского спорта, сообщает в пятницу, 8 ноября, пресс-служба Госсобрания-Курултая.

В рамках обновленного Закона «О физической культуре и спорте в Республике Башкортостан» теперь предусмотрены изменения, направленные на развитие военно-прикладного, служебно-прикладного и массового спорта.

Военно-прикладной спорт — это виды спорта, которые развивают навыки, необходимые в военной службе. К ним относятся такие дисциплины как стрельба, рукопашный бой и различные тактические тренировки.

Как отметил Председатель Государственного Собрания Константин Толкачев, новая редакция закона предоставит государственным органам правовые основания для финансирования военно-прикладных видов спорта за счет бюджета. Организаторы спортивных мероприятий смогут рассчитывать на помощь от местных властей: помещения и объекты будут предоставляться безвозмездно или по льготным условиям.

— Закон будет способствовать более широкому вовлечению жителей региона в спорт, популяризации здорового и активного образа жизни, — прокомментировал Председатель Государственного Собрания Константин Толкачев.
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