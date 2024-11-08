Взрослый спорт сделали бесплатным в Башкирии

Как отметил Председатель Государственного Собрания Константин Толкачев, новая редакция закона предоставит государственным органам правовые основания для финансирования военно-прикладных видов спорта за счет бюджета. Организаторы спортивных мероприятий смогут рассчитывать на помощь от местных властей: помещения и объекты будут предоставляться безвозмездно или по льготным условиям.