Взрослый спорт сделали бесплатным в Башкирии

Posted 8 ноября, 08:27
Published 8 ноября, 08:27
Modified 8 ноября, 10:10
Updated 8 ноября, 10:10
В рамках обновленного Закона «О физической культуре и спорте в Республике Башкортостан» теперь предусмотрены изменения, направленные на развитие военно-прикладного, служебно-прикладного и массового спорта.
Военно-прикладной спорт — это виды спорта, которые развивают навыки, необходимые в военной службе. К ним относятся такие дисциплины как стрельба, рукопашный бой и различные тактические тренировки.
Как отметил Председатель Государственного Собрания Константин Толкачев, новая редакция закона предоставит государственным органам правовые основания для финансирования военно-прикладных видов спорта за счет бюджета. Организаторы спортивных мероприятий смогут рассчитывать на помощь от местных властей: помещения и объекты будут предоставляться безвозмездно или по льготным условиям.
— Закон будет способствовать более широкому вовлечению жителей региона в спорт, популяризации здорового и активного образа жизни, — прокомментировал Председатель Государственного Собрания Константин Толкачев.
Как ранее сообщал Mkset, депутаты Башкирии решили взять под контроль шумные развлечения в жилых домах.