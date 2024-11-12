Здоровое питание

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Ноябрь
Самые полезные продукты осени в Башкирии
12 ноября, 04:55
Уфимцы отказываются от пиццы
4 ноября, 09:55
Август
Башкирию кормят неизвестно чем
27 августа, 08:27
Июль
Эти 7 сезонных ягод могут изменить вашу жизнь! Вся правда о суперфруктах лета
19 июля, 11:25
Иван-чай: когда собирать и как ферментировать
18 июля, 06:38
Как выбрать арбуз без нитратов в июле: советы и хитрости
11 июля, 12:03
Май
Продукты, которые рекомендуется добавить в рацион в июне уфимцам
24 мая, 14:51
Бананы выросли, огурцы упали: динамика цен на продукты в магазинах Башкирии
21 мая, 10:05
Съеденный на ужин моллюск привел уфимца в больницу
14 мая, 12:04
Март
Как восполнить дефицит витаминов весной — 5 суперпродуктов для здоровья
22 марта, 17:40
Ешьте сладкое и худейте — 3 самых простых рецепта ПП-десертов
22 марта, 16:29
Постные блюда на ужин — 4 простейших и невероятно вкусных рецепта
22 марта, 12:22

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