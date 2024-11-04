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Posted 4 ноября, 09:55

Published 4 ноября, 09:55

Modified 4 ноября, 10:30

Updated 4 ноября, 10:30

Уфимцы отказываются от пиццы

Уфимцы отказываются от пиццы

4 ноября 2024, 09:55
Фото: mkset.ru.
Городская сфера общественного питания меняет ориентиры, сообщает пресс-служба сервиса 2ГиС в понедельник, 4 ноября.

На основе данных от предприятий общественного питания, авторы обзора 2ГиС подсчитали, что октября 2023 года число заведений общественного питания в крупнейших городах России возросло на 5%. Флагманские форматы и уходящие модели бизнеса в общепите определили и для столицы Башкирии. Уфа теперь делает ставку на трезвенников и поклонников здорового питания, для которых пицца — не самый лучший выбор.

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В Уфе за год, с октября 2023 по октябрь 2024 года, наибольший рост показали заведения, предлагающие безалкогольные напитки, их число увеличилось на 17% и достигло 76. Кофейни также продемонстрировали значительный прирост (+14%). Так, в Уфе в октябре 2024 года функционирует 171 заведение, уверенно занимая позиции популярных мест для скорого перекуса, встреч и работы. На третьем месте по количеству находятся суши-бары, которые увеличились на 8%, теперь их насчитывается 79.

А вот сладости, условно вредная пища и алкоголь начинают терять позиции в Уфе. За год в столице Башкирии закрылись по 6% кондитерских и пиццерий. Теперь их в Уфе 30 и 73, соответственно. На 7% снизилось присутствие на рынке баров: сегодня открыта 150 заведений.

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