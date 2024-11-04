Уфимцы отказываются от пиццы

В Уфе за год, с октября 2023 по октябрь 2024 года, наибольший рост показали заведения, предлагающие безалкогольные напитки, их число увеличилось на 17% и достигло 76. Кофейни также продемонстрировали значительный прирост (+14%). Так, в Уфе в октябре 2024 года функционирует 171 заведение, уверенно занимая позиции популярных мест для скорого перекуса, встреч и работы. На третьем месте по количеству находятся суши-бары, которые увеличились на 8%, теперь их насчитывается 79.



А вот сладости, условно вредная пища и алкоголь начинают терять позиции в Уфе. За год в столице Башкирии закрылись по 6% кондитерских и пиццерий. Теперь их в Уфе 30 и 73, соответственно. На 7% снизилось присутствие на рынке баров: сегодня открыта 150 заведений.