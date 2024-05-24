Продукты, которые рекомендуется добавить в рацион в июне уфимцам

Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
Modified Сегодня, 14:53
Updated Сегодня, 14:53
Шпинат, листовой овощ из семейства амарантовых, является исключительно питательным. Богат белком, витаминами, минералами и антиоксидантами, он обеспечивает множество преимуществ для здоровья:
Укрепляет иммунитет: шпинат полон витамина С, который помогает телу бороться с простудой и другими инфекциями.
Хорошо для глаз: в шпинате есть вещества под названием лютеин и зеаксантин. Они помогают защитить глаза от вредного солнечного света и предотвращают возникновение таких проблем, как плохое зрение с возрастом, которое может привести к катаракте или другим серьезным заболеваниям глаз.
Помогает в пищеварении: шпинат богат клетчаткой, которая как раз то, что нужно для хорошей работы нашего желудка и кишечника. Она помогает нам чувствовать себя сытыми дольше, что может помочь контролировать вес, и делает процесс пищеварения более гладким.
Защищает сердце: в шпинате много калия и фолиевой кислоты. Калий помогает поддерживать нормальное давление, а фолиевая кислота помогает снизить уровень вещества, называемого гомоцистеин, который может повредить сердце.
Укрепляет кости: шпинат содержит много витамина К и кальция. Эти вещества очень важны для того, чтобы наши кости были крепкими и здоровыми, как у супергероев. Без них наши кости могут стать слабыми и легко ломаться.
Шпинат безопасен для употребления большинством людей. Однако людям с проблемами с почками следует ограничить потребление шпината.
«Большое количество пищевых волокон в шпинате может вызвать диарею, поэтому продукт лучше есть небольшими порциями. При проблемах с щитовидной железой шпинат рекомендуется употреблять после консультации со специалистом. Насыщенность овоща йодом может плохо сказаться на течении болезни», — рассказали эксперты Роспотребнадзора.
Если у вас нет шпината или вы хотите разнообразить свой рацион, вот несколько заменителей:
Освежающие и питательные овощи, которые являются хорошим источником витаминов, минералов и антиоксидантов.
Гидратация: состоят на 95% из воды, они помогут восполнить жидкость в организме.
Укрепление костей: огурцы содержат витамин К, который необходим для здоровья костей. Витамин К помогает организму усваивать кальций, минерал, который важен для формирования и поддержания крепких костей.
Улучшение пищеварения: содержат клетчатку, которая помогает регулировать пищеварение. Клетчатка также способствует чувству сытости и может помочь контролировать вес.
Снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний: огурцы содержат калий, который помогает регулировать кровяное давление. Они также содержат антиоксиданты, которые могут защитить от повреждения сердца.
Укрепление иммунитета: содержат витамин С, который является антиоксидантом, защищающим клетки от повреждений. Витамин С также необходим для производства коллагена, белка, который важен для здоровья кожи, костей и суставов.
Вкусная и питательная ягода, которая пользуется популярностью во всем мире. Она является хорошим источником витаминов, минералов и антиоксидантов.
Укрепление иммунитета: ягода богата витамином С, который является антиоксидантом, защищающим клетки от повреждений. Витамин С также необходим для производства коллагена, белка, который важен для здоровья кожи, костей и суставов.
Защита от рака: в клубнике есть вещества, называемые антиоксидантами, которые могут помочь защитить нас от некоторых видов рака, таких как рак легких, молочной железы и толстой кишки.
Улучшение здоровья сердца: содержит антоцианы, антиоксиданты, которые могут снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Снижение воспаления: клубника содержит противовоспалительные соединения, которые могут помочь уменьшить воспаление в организме.
Улучшение когнитивных функций: содержит флавоноиды, антиоксиданты, которые могут улучшить когнитивные функции и защитить от возрастного снижения умственных способностей.
Кабачки, универсальные и питательные овощи, пользуются популярностью во всем мире. Они являются отличным источником клетчатки, витаминов, минералов и антиоксидантов.
Согласно врачу-эндокринологу Елене Сюракшиной, кабачки можно употреблять ежедневно в умеренных количествах (400-500 г для взрослого здорового человека).
Улучшение пищеварения: благодаря высокому содержанию клетчатки, которая регулирует пищеварение, способствует чувству сытости и помогает контролировать вес.
Снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний: содержат калий для регулирования кровяного давления и антиоксиданты для защиты сердца от повреждений.
Укрепление костей: богаты витамином К, который необходим для усвоения кальция, важного для здоровья костей.
Защита от рака: содержат антиоксиданты, которые могут защитить от некоторых видов рака, таких как рак легких, желудка и толстой кишки.
Улучшение когнитивных функций: содержат фолиевую кислоту, которая важна для здоровья мозга, предотвращает дефекты нервной трубки у новорожденных и снижает риск развития болезни Альцгеймера и других форм деменции.