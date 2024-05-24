Продукты, которые рекомендуется добавить в рацион в июне уфимцам

Укрепляет иммунитет: шпинат полон витамина С, который помогает телу бороться с простудой и другими инфекциями.

Хорошо для глаз: в шпинате есть вещества под названием лютеин и зеаксантин. Они помогают защитить глаза от вредного солнечного света и предотвращают возникновение таких проблем, как плохое зрение с возрастом, которое может привести к катаракте или другим серьезным заболеваниям глаз.

Помогает в пищеварении: шпинат богат клетчаткой, которая как раз то, что нужно для хорошей работы нашего желудка и кишечника. Она помогает нам чувствовать себя сытыми дольше, что может помочь контролировать вес, и делает процесс пищеварения более гладким.

Защищает сердце: в шпинате много калия и фолиевой кислоты. Калий помогает поддерживать нормальное давление, а фолиевая кислота помогает снизить уровень вещества, называемого гомоцистеин, который может повредить сердце.