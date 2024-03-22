Как восполнить дефицит витаминов весной — 5 суперпродуктов для здоровья

Posted 22 марта, 17:40
Published 22 марта, 17:40
Modified Сегодня, 07:44
Updated Сегодня, 07:44
Весной даже сильный и здоровый организм испытывает недостаток полезных витаминов и микроэлементов. Так и хочется зайти в аптеку и купить баночку с витаминным комплексом. Но врачи не рекомендуют это делать, ведь дефицит можно восполнить с помощью обычных продуктов.
Просто добавьте их в рацион и уже в скором времени вы заметите изменения! К тому же, их легко купить в магазине.
Обязательно обратите внимание на зелень — это просто кладезь полезных веществ. Кроме того, это большое количество клетчатки, которая благотворно влияет на пищеварение. Если вы не хотите покупать зелень в магазине, посадите небольшой огород на подоконнике.
Можно смело употреблять укроп, петрушку, кресс-салат, рукколу, зеленый лук, базилик. А если есть дачный участок, сорвите молодые побеги крапивы — их можно добавлять в суп или салат.
Из всех видов капусты, брокколи является рекордсменом по количеству полезных веществ. Главное преимущество — вещество сульфорафан, обладающее антибактериальными и противораковыми свойствами. Врачи не зря советуют добавлять брокколи в рацион для профилактики онкологии. Также она способна снизать количество аллергических реакций и укрепить иммунитет.
Среди всех видов рыбы сельдь бесспорно считается кладезем витаминов и минералов. Диетологи отмечают, что она богата большим количеством легкоусвояемого белка и ненасыщенными жирами. Это крайне полезно для сердца, сосудов и кожи. Только стоит учитывать, что в соленом виде селедку лучше ограничивать. А вот запеченную или тушеную можно смело добавлять в рацион.
Поддержать здоровье кожи, волос и ногтей можно с помощью орехов. Отлично подойдет миндаль, фундук, кешью, фисташки, грецкие и кедровые орехи. Они содержат большое количество антиоксидантов, замедляют старость и укрепляют иммунитет. Только помните, что их лучше употреблять не в соленом и не жареном виде.
Пока на прилавках нет свежих яблок, груш, персиков и других сезонных фруктов, можно смело налегать на цитрусы. Они содержат не только большое количество витамина С, но и другие полезные вещества. Цитрусы помогают выводить токсины, повышают иммунитет и благотворно влияют на кровеносную систему.
Врачи уверены, что баночки с БАДами и витаминами не принесут пользу для здоровья. Кроме того, можно с легкостью вызвать передозировку и нарушить баланс в организме.
«Аптечные витамины могут быть опасны. Так, витамин А способствует остеопорозу и в больших дозах может вызвать повреждение плода. Витамин С может способствовать образованию камней в почках, избыток витамина Д приводит к неврологическим проявлениям. Не оправдались ожидания от селениума, витаминов группы B, фолиевой кислоты. Вывод — получайте все витамины и минералы из сбалансированной правильной диеты, и будет вам счастье!» — отметил доктор Александр Мясников.