Как витамины помогают коже и волосам зимой

В наших климатических условиях многие сталкиваются с нехваткой витамина D. Особенно в регионах с недостатком солнечного света. Основным источником витамина D для организма являются ультрафиолетовые лучи, стимулирующие его синтез в коже. Зимой мы проводим длительное время в помещениях с искусственным освещением. Это снижает возможность получения необходимого количества микроэлемента. Да и солнечных дней зимой не так уж и много. Недостаток витамина D — одна из причин выпадения волос.