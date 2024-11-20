Как витамины помогают коже и волосам зимой

Posted 20 ноября, 08:38
Published 20 ноября, 08:38
Modified 20 ноября, 10:15
Updated 20 ноября, 10:15
Поздней осенью и зимой поддерживать внешний становится сложнее. Волосы могут измениться, стать сухими, ломкими, выпадать. Почему это происходит?
Негативно сказываются факторы внешней среды. На улице минусовая температура. В помещениях сухой теплый воздух.
Летом волосы находятся в активной фазе роста, а через 2-3 месяца происходит естественное выпадение этих волос. Этот механизм был отработан в процессе эволюции, и противостоять ему сложно. В среднем для взрослого человека норма выпадения волос в день — от 50 до 100. Летом меньше, осенью — больше. Умеренная потеря волос— это естественный процесс.
Анжела Ринатовна Гайдук врач-дерматовенеролог, косметолог, трихолог, клиники Реалайн Уфа пояснила, когда нужно обратиться к специалисту и какие основные моменты важны для красивых волос зимой.
— К трихологу нужно обращаться тогда, когда появляется повышенная чувствительность кожи головы. Отмечается зуд кожи головы. И когда кажется, что есть повышенное выпадение волос. По поводу ухода за волосами зимой. Обязательно нужно носить шапку. Когда мы выходим на улицу, минусовая температура способствует спазму сосудов кожи головы и сосудов, питающих корни волос. Из-за этого волосы склонны к выпадению. Головной убор нужно носить всегда, как-то только появляется минус на градуснике. Никогда нельзя выходить на улицу с влажными волосами. После мытья должны хорошо высохнуть. Иначе нарушаются связи в корковом слое волос. От этого они становятся ломкими, безжизненными, они теряют пигмент, цвет волос становится тусклым, — ответила Анжела Ринатовна.
Если вы замечаете, что теряете больше волос, чем обычно, или на расческе остаются целые пряди — это повод для беспокойства. Способствовать потере волос могут заболевания щитовидной железы, анемия, аутоиммунные заболевания. Поэтому в некоторых случаях необходимо обследование и назначение лечения со стороны разных специалистов: трихолога, эндокринолога.
Зимой часто не только ухудшается качество волос, также происходят изменения волосяного стержня и кожи головы.
Это может быть вызвано тесными головными уборами, шапками из синтетических волокон. Что вызывает раздражение и избыточную работу потовых и сальных желез. И, как следствие, усиленное размножение микроорганизмов, приводящее к зуду, перхоти и даже к себорейному дерматиту.
Сухой воздух в помещениях неблагоприятно влияет на состояние волос. Отопительные батареи, электрические обогреватели сушат воздух. Это негативно воздействует на волосы и кожу. В здоровых волосах содержится около 15-16% воды, то сухой воздух и повышенная температура уменьшают это количество до 7-10%. От этого волосы становятся сухими, ломкими и безжизненным.
Сушка горячим воздухом серьезно травмирует волосяной покров и кожу головы.
Жесткие расчёски, утюжки, плойки, горячие бигуди, а также частая укладка повреждает волосы. Увлечение окрашиванием, осветлением и химическая завивка нарушает структуру волос. Частое использование химических продуктов травмируют кожу головы, что может стать причиной выпадения волос.
Недостаток солнца и его влияние
В наших климатических условиях многие сталкиваются с нехваткой витамина D. Особенно в регионах с недостатком солнечного света. Основным источником витамина D для организма являются ультрафиолетовые лучи, стимулирующие его синтез в коже. Зимой мы проводим длительное время в помещениях с искусственным освещением. Это снижает возможность получения необходимого количества микроэлемента. Да и солнечных дней зимой не так уж и много. Недостаток витамина D — одна из причин выпадения волос.
Витамин E для кожи
Витамин Е защищает, а также необходим для красоты и защиты волос от воздействий ультрафиолетовых лучей, их укрепления и роста. Снимает воспаления и способствует заживлению ранок кожи головы. Ежедневная норма в день витамина Е- 15 мг.
Витамины группы B
В1, В3 В5, В7, В12, важны для роста, пышности красоты волос.
В1 (тиамин) укрепляет и дает блеск. Суточная норма — 1,5 мг.
В3 (никотиновая кислота) активизирует микроциркуляцию, способствует пробуждению спящих фолликул. Суточная норма — 20 мг.
В5 (пантенол) поддерживает выработку кератина — строительного материала волос. Суточная норма 5 -10 мг.
В7 (биотин) ускоряет рост, препятствует алопеции. Суточная норма В7 — 0,050 мг.
B12 (цианокобаламин) способствует восстановлению поврежденных волос В12 — 1-2 мг.
Ежедневное поступление суточной нормы 90-100 мг. Поступление витамина в организм способствует укреплению и нормальному питанию волосяных фолликулов, препятствует выпадению волос, придает им жизненную силу, блеск и прочность.
Кроме того, витамин С стимулирует выработку коллагена, дающего прочность и упругость волосам.
Можно ли пить витамины самостоятельно, без назначения врача. Ответила
— Когда есть повышенные или умственные нагрузки, то общеукрепляющая витаминотерапия может проходить и без назначения врача. После тяжелой болезни можно пропить в течение двух недель общеукрепляющие витамины. В других случаях лучше довериться врачу, — пояснила Анжела Ринатовна Гайдук врач-дерматовенеролог, косметолог, трихолог, Клиника косметологии Реалайн, Уфа.
Сбалансированный, разнообразный рацион питания круглый год — важнейшее условие для здоровья кожи и волос.
Красное мясо, морская рыба, орехи, яйца, овощи, зелень и молочные продукты. Если волосы не получают необходимую суточную норму витаминов и минералов, они становятся ломкими, сухими, истонченными. Выпадают. Лучше исключить из рациона жирную, соленую, сладкую пищу и алкоголь.
Для здоровья кожи и волос важно ежедневно пить достаточное количество воды. Чистая вода обеспечивает баланс влаги для волосяных фолликул и увлажняет кожу.
По мнению экспертов, чтобы сохранить здоровье волос нужно следовать простым правилам.
Обязательно всегда носить головной убор при минусовой температуре.
Чтобы избежать сухости и ломкости волос, нужно избегать горячего фена. Сушить волосы следует лишь теплым воздухом до легкого увлажненного состояния.
При укладке головы феном, утюжком, плойкой нужно использовать термозащитные средства.
Использовать спреи для расчесывания волос. Особенно тем, у кого они длинные.
Чтобы сделать воздух в отапливаемых помещениях менее сухим, нужно использовать бытовые увлажнители воздуха.
Ежедневный массаж головы поможет увеличивать микроциркуляцию в волосяных фолликулах, что поможет укрепить и уменьшить выпадение волос.
Отказаться от курения. Сигаретный дым и никотин вредит коже, волосам и всему организму.