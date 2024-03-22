Постные блюда на ужин — 4 простейших и невероятно вкусных рецепта

Идеальным вариантом для ужина станет перловая крупа с овощами в горшочках. Вы и не заметите, что в блюде нет ни грамма мяса. Вам потребуется: 300 грамм любых грибов, 1 стакан перловой крупы, 1 морковь, 1 луковица, растительное масло, соль и специи по вкусу.

Перловку заранее замочите, а затем хорошо промойте. А пока нашинкуйте овощи и обжарьте на растительном масле вместе с солью и специями. Затем засыпьте перловку и немного потушите вместе с зажаркой. Разложите массу по горшочкам на 2/3, влейте воду на высоту 2 сантиметра от крупы.

Поставьте все в духовку, разогретую до 220 градусов и дождитесь закипания. Уменьшите огонь до 180 градусов и оставьте томиться еще на час.