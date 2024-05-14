Съеденный на ужин моллюск привел уфимца в больницу

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
Съеденный во время ужина моллюск заставил уфимца отправиться в больницу. В приёмное отделение ГКБ №21 обратился 46-летний мужчина — в своем горле он ощущал наличие инородного тела.
Отолорингологу не удалось обнаружить его в гортани, после чего мужчину направили мужчину на ФГДС. Как выяснилось, поперек пищевода пациента встал фрагмент панциря мидии около 1.5 см в размере. Примечательно, что незадолго до этого мужчина ужинал — трапеза, помимо прочего, включала в себя пасту с морепродуктами.
Во избежание повреждений слизистой устья пищевода застрявшую в пищеводе часть раковины моллюска вывели в просвет желудка. По прошествии нескольких часов инородное тело растворилось в соляной кислоте желудка.
Напомним, ранее медицинское вмешательство потребовалось ребенку, проглотившему рыбу. Во время игр мальчик проглотил игрушку в виде рыбки на магните. Ребенка госпитализировали в отделение детской хирургии для проведения операции.
Кроме того, магниты ранее обнаружили в желудке взрослого мужчины. Как стало известно, мужчина намеренно употреблял размельченные неодимовые магниты, занимаясь самолечением. От таких манипуляций состояние его здоровья лишь ухудшилось.