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Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

Житель Уфы обратился к медикам после романтического ужина

Съеденный на ужин моллюск привел уфимца в больницу

14 мая 2024, 12:04
Фото: 1MI

Житель Уфы обратился к медикам после романтического ужина

Инородное тело оказалось в пищеводе мужчины после трапезы с экзотическими продуктами, сообщил министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин.

Съеденный во время ужина моллюск заставил уфимца отправиться в больницу. В приёмное отделение ГКБ №21 обратился 46-летний мужчина — в своем горле он ощущал наличие инородного тела.

Отолорингологу не удалось обнаружить его в гортани, после чего мужчину направили мужчину на ФГДС. Как выяснилось, поперек пищевода пациента встал фрагмент панциря мидии около 1.5 см в размере. Примечательно, что незадолго до этого мужчина ужинал — трапеза, помимо прочего, включала в себя пасту с морепродуктами.

Во избежание повреждений слизистой устья пищевода застрявшую в пищеводе часть раковины моллюска вывели в просвет желудка. По прошествии нескольких часов инородное тело растворилось в соляной кислоте желудка.

Напомним, ранее медицинское вмешательство потребовалось ребенку, проглотившему рыбу. Во время игр мальчик проглотил игрушку в виде рыбки на магните. Ребенка госпитализировали в отделение детской хирургии для проведения операции.

Кроме того, магниты ранее обнаружили в желудке взрослого мужчины. Как стало известно, мужчина намеренно употреблял размельченные неодимовые магниты, занимаясь самолечением. От таких манипуляций состояние его здоровья лишь ухудшилось.

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