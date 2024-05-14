Съеденный на ужин моллюск привел уфимца в больницу

Отолорингологу не удалось обнаружить его в гортани, после чего мужчину направили мужчину на ФГДС. Как выяснилось, поперек пищевода пациента встал фрагмент панциря мидии около 1.5 см в размере. Примечательно, что незадолго до этого мужчина ужинал — трапеза, помимо прочего, включала в себя пасту с морепродуктами.