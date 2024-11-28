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Загрязнение

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Ноябрь
Салават из-за смога ввел особый режим
28 ноября, 06:48
Ядовитый туман накрыл Стерлитамак
27 ноября, 13:55
Погода в Башкирии застанет врасплох
10 ноября, 14:36
Три города Башкирии дышат ядами
4 ноября, 12:47
Октябрь
Уфа превращается в Мордор
27 октября, 08:43
Август
Капитан ХК «Салават Юлаев» опозорился в Сети
26 августа, 14:44
Нефть Башкирии спасёт жизни людей
5 августа, 07:16
Июль
«Несёт химией». Запах газа в Уфе начал проникать в новые районы
20 июля, 05:52
В Уфе дурно пахнет
Жители башкирской столицы бьют тревогу из-за ужасной вони, сообщили в Управлении гражданской защиты города.
17 июля, 14:33
В Уфе плохо пахнет
10 июля, 07:50
Котельная в Уфе оказалась вредной
8 июля, 06:47
В Уфе закрыли доступ на самый ядовитый завод
4 июля, 12:05
Июнь
В Уфе нашли опасные вещества в воздухе
27 июня, 16:19
Май
В Башкирии сообщили об опасных веществах в воздухе после атаки беспилотника
Роспотребнадзор Башкирии сообщил данные о результатах исследования воздуха в районе удара беспилотника, пишет ИА «Башинформ».
9 мая, 12:53
Апрель
В Татарстане случился прорыв нефти почти на тысячу «квадратов»
Прорыв нефтетрубы произошел в Аксубаевском районе Татарстана, сообщает Mash.
13 апреля, 09:34

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