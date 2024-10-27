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Posted 27 октября, 08:43

Published 27 октября, 08:43

Modified 27 октября, 11:37

Updated 27 октября, 11:37

Уфа превращается в Мордор

Уфа превращается в Мордор

27 октября 2024, 08:43
Фото: Warner Bros. Games
Устрашающую картину снял житель башкирской столицы — городской пейзаж стал утром воскресенья, 27 октября, стал напоминать виды из фильмов, снятых по произведениям писателя Толкина.

Кадры были сделаны с противоположного берега реки Белой. Уфимцу показались пугающими «необычно чёрные» облака над промышленной зоной — жути нагоняли и стаи чёрных ворон, кружившие в местности.

Горожанин отметил, что к картине «коптящих заводов» он уже привык, однако в этот раз отходов в атмосферу выбрасывалось, как показалось уфимцу, гораздо больше.

— Какой-то апокалипсис. Какой-то Мордор. Смотрите, как Черниковка коптит сегодня. И небо всё такое серое-серое <…> Надеюсь, это всё какой-нибудь пар, — комментирует оператор.
Видео: БашДТП / Telegram.
Усатый вредитель угрожает Башкирии
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии стали нарастать опасения из-за нашествия насекомых-вредителей — усачей.

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