Уфа превращается в Мордор

Posted 27 октября, 08:43
Published 27 октября, 08:43
Modified 27 октября, 11:37
Updated 27 октября, 11:37
Кадры были сделаны с противоположного берега реки Белой. Уфимцу показались пугающими «необычно чёрные» облака над промышленной зоной — жути нагоняли и стаи чёрных ворон, кружившие в местности.
Горожанин отметил, что к картине «коптящих заводов» он уже привык, однако в этот раз отходов в атмосферу выбрасывалось, как показалось уфимцу, гораздо больше.
— Какой-то апокалипсис. Какой-то Мордор. Смотрите, как Черниковка коптит сегодня. И небо всё такое серое-серое <…> Надеюсь, это всё какой-нибудь пар, — комментирует оператор.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии стали нарастать опасения из-за нашествия насекомых-вредителей — усачей.