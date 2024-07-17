mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:33

Published Сегодня, 14:33

Modified Сегодня, 14:35

Updated Сегодня, 14:35

В Уфе пахнет газом

В Уфе пахнет газом

17 июля 2024, 14:33
Фото: УГЗ г. Уфы
Жители башкирской столицы бьют тревогу из-за ужасной вони, сообщили в Управлении гражданской защиты города.

Массовые обращения в 112 начали поступать из микрорайона Черниковка. Уфимцы утверждают, что на улицах стал витать запах, напоминающий бытовой газ. По-прежнему остаётся свежей в памяти жителей региона и недавняя трагедия со взрывом газа в Стерлитамаке, что также добавляет уфимцам немало поводов для беспокойства.

Между тем спасатели утверждают, что аномального содержания опасных веществ в воздухе обнаружено не было. Заявки жителей передали в компетентные органы — в микрорайоне продолжают отбирать пробы воздуха.

Читайте также:
«Жигули» раздавили ноги ребенку в БашкирииПосле взрыва газа в Стерлитамаке его отключат у 1500 человекКотельная в Уфе оказалась вредной
#Общество#Экология#Уфа#Башкортостан#Спасатели#Газ#Загрязнение#Атмосферный воздух
Подпишитесь
Цены на проезд в Уфе в августе поднимут дважды
Сегодня, 10:54
Уфимцев обманули с автомобилями
Сегодня, 08:43
Пешеход сорвал движение транспорта в Уфе
Сегодня, 08:48
«Я работаю только ради проезда?»: уфимец в ярости от цен на «Восточный выезд»
Сегодня, 08:18
«Квадрат» в Уфе стоит ₽150 000
Сегодня, 07:46
Ипотечный бум произошел в Башкирии
Сегодня, 07:37