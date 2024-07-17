В Уфе пахнет газом

Массовые обращения в 112 начали поступать из микрорайона Черниковка. Уфимцы утверждают, что на улицах стал витать запах, напоминающий бытовой газ. По-прежнему остаётся свежей в памяти жителей региона и недавняя трагедия со взрывом газа в Стерлитамаке, что также добавляет уфимцам немало поводов для беспокойства.