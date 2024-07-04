В Уфе закрыли доступ на самый ядовитый завод

Речь идёт об участке на Путейской, 25. Ранее территория принадлежала скандальному «Уфахимпрому» — история предприятия связана с аварией 1989 года, когда 90 кубометров фенола попали в реку Шугуровку. Последствия инцидента пытаются устранить до сих пор. Завод после скандала получил негласный титул самого ядовитого в Уфе.