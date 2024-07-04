В Уфе закрыли доступ на самый ядовитый завод

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
Документ гласит, что постановление о необходимости таких мер Орджоникидзевский райсуд Уфы вынес ещё в январе 2019 года. Власти должны будут «ограничить доступ» на территорию или «установить контроль за въездом» на неё.
Речь идёт об участке на Путейской, 25. Ранее территория принадлежала скандальному «Уфахимпрому» — история предприятия связана с аварией 1989 года, когда 90 кубометров фенола попали в реку Шугуровку. Последствия инцидента пытаются устранить до сих пор. Завод после скандала получил негласный титул самого ядовитого в Уфе.
Напомним, до конца года также должны начаться работы по рекультивации территорий.
Как сообщал Mkset, в апреле 2024 года глава Башкирии Радий Хабиров указал на то, что самостоятельно региону решить эту задачу «не под силу».