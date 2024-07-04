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Posted Сегодня, 12:05

Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

В Уфе закрыли доступ на самый ядовитый завод

В Уфе закрыли доступ на самый ядовитый завод

4 июля 2024, 12:05
Фото: Изображение Midjourney
Посторонним запретили проход на территорию скандального «Химпрома», Mkset изучил соответствующее постановление мэрии башкирской столицы.

Документ гласит, что постановление о необходимости таких мер Орджоникидзевский райсуд Уфы вынес ещё в январе 2019 года. Власти должны будут «ограничить доступ» на территорию или «установить контроль за въездом» на неё.

Речь идёт об участке на Путейской, 25. Ранее территория принадлежала скандальному «Уфахимпрому» — история предприятия связана с аварией 1989 года, когда 90 кубометров фенола попали в реку Шугуровку. Последствия инцидента пытаются устранить до сих пор. Завод после скандала получил негласный титул самого ядовитого в Уфе.

Напомним, до конца года также должны начаться работы по рекультивации территорий.

Как сообщал Mkset, в апреле 2024 года глава Башкирии Радий Хабиров указал на то, что самостоятельно региону решить эту задачу «не под силу».

«Республике это не под силу»: Радий Хабиров рассказал о ситуации с «Уфахимпромом»
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