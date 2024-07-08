Котельная в Уфе оказалась вредной

Были выявлены и другие нарушения. К примеру, у предприятия не было плана мероприятий по снижению количества выбросов в периоды неблагоприятных метеоусловий. Его она должна была разработать и согласовать с региональным Министерством природопользования и экологии. Также нарушения нашли в программе производственного экологического контроля.