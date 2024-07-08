Котельная в Уфе оказалась вредной

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
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Updated Сегодня, 07:12
Проверку провели в жилом многоквартирном доме по улице Софьи Перовской. По её итогам сотрудники ведомства выявили девять источников выбросов загрязняющих веществ, притом что в соответствующем реестре предприятие указало лишь один. Это, по мнению ведомства, свидетельствует о ненадлежащем учете выбросов веществ, которые загрязняют воздух.
Были выявлены и другие нарушения. К примеру, у предприятия не было плана мероприятий по снижению количества выбросов в периоды неблагоприятных метеоусловий. Его она должна была разработать и согласовать с региональным Министерством природопользования и экологии. Также нарушения нашли в программе производственного экологического контроля.
Прокуратура внесла представление об устранении выявленных нарушений природоохранного законодательства. В отношении должностных лиц возбуждены административные дела.