В Башкирии сообщили об опасных веществах в воздухе после атаки беспилотника

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
Со слов начальника управления Романа Болотова, в Салавате превышения предельно допустимой концентрации химических веществ не зафиксировано. Руководитель отделения ведомства также отметил, что ранее на объекте принимались меры для снижения вреда экологии.
«Работа в этом направлении идет, ситуация там штатная», — цитирует Болотова издание.
Напомним, атака БПЛА на нефтяное предприятие города произошла сегодня утром. Очевидцы услышали взрыв и заметили густой дым. Глава региона Радий Хабиров назвал произошедшее «попыткой опорочить» День Победы. В городе после налета беспилотника отменили вечерний концерт.