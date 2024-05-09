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Posted Сегодня, 12:53

Published Сегодня, 12:53

Modified Сегодня, 12:56

Updated Сегодня, 12:56

В Башкирии сообщили об опасных веществах в воздухе после атаки беспилотника

В Башкирии сообщили об опасных веществах в воздухе после атаки беспилотника

9 мая 2024, 12:53
Фото: FreePik
Роспотребнадзор Башкирии сообщил данные о результатах исследования воздуха в районе удара беспилотника, пишет ИА «Башинформ».

Со слов начальника управления Романа Болотова, в Салавате превышения предельно допустимой концентрации химических веществ не зафиксировано. Руководитель отделения ведомства также отметил, что ранее на объекте принимались меры для снижения вреда экологии.

«Работа в этом направлении идет, ситуация там штатная», — цитирует Болотова издание.
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Напомним, атака БПЛА на нефтяное предприятие города произошла сегодня утром. Очевидцы услышали взрыв и заметили густой дым. Глава региона Радий Хабиров назвал произошедшее «попыткой опорочить» День Победы. В городе после налета беспилотника отменили вечерний концерт.

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