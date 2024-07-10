В Уфе плохо пахнет

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Превышение нормы сероводорода 9 июля заметили метеорологи в Черниковке — в районе мечети «Ляля-Тюльпан». Концентрация вещества оказалась в 1,5 раза больше предельно допустимых значений (ПДК). На других пунктах отклонений от нормы не наблюдалось.
Согласно информации МЧС, ПДК сероводорода в населённых пунктах составляет 0,008 мг/куб м. Таким образом, концентрация вещества на 9 июля в районе наблюдения составляла 0,012 мг/куб м. Отметим, что ощутимый запах сероводорода можно почуять начиная лишь с 1,4—2,3 мг/куб м.
Метеорологи также поделились прогнозом загрязнения атмосферы в ближайшие дни. Как гласит сообщение Башгидрометцентра, 10–11 июля в городе будут сохраняться метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей. Таким образом,