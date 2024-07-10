mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 07:50

Published Сегодня, 07:50

Modified Сегодня, 07:53

Updated Сегодня, 07:53

В Уфе плохо пахнет

В Уфе плохо пахнет

10 июля 2024, 07:50
Фото: 1MI
Высокую концентрацию токсичного вещества зафиксировали в башкирской столице, сообщает региональное управление Гидрометцентра.

Превышение нормы сероводорода 9 июля заметили метеорологи в Черниковке — в районе мечети «Ляля-Тюльпан». Концентрация вещества оказалась в 1,5 раза больше предельно допустимых значений (ПДК). На других пунктах отклонений от нормы не наблюдалось.

Согласно информации МЧС, ПДК сероводорода в населённых пунктах составляет 0,008 мг/куб м. Таким образом, концентрация вещества на 9 июля в районе наблюдения составляла 0,012 мг/куб м. Отметим, что ощутимый запах сероводорода можно почуять начиная лишь с 1,4—2,3 мг/куб м.

Метеорологи также поделились прогнозом загрязнения атмосферы в ближайшие дни. Как гласит сообщение Башгидрометцентра, 10–11 июля в городе будут сохраняться метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей. Таким образом,

Читайте также:
В Уфе нашли опасные вещества в воздухеВ Уфе закрыли доступ на самый ядовитый заводКлимат Уфы станет краснодарским
#Общество#Уфа#Погода#Башкортостан#Новости Башкирии#Завод#Природа#Загрязнение#Воздух#Вещества#Токсичные выбросы
Подпишитесь
Мэрия Уфы выдала рецепт от пробок из-за моста в Шакшу
Сегодня, 05:22
В Башкирии мальчика затянуло в шлюз: в сети появились кадры с места происшествия
Сегодня, 06:25
Директора башкирской стройфирмы обвинили в многотысячных махинациях
Сегодня, 06:32
Певица-иноагент из Уфы заплатит ₽200 000 за долги по ЖКХ
Сегодня, 05:38
Климат Уфы станет краснодарским
Сегодня, 04:31
В рейтинг застройщиков из Башкортостана попали ключевые девелоперы региона
Вчера, 09:13