В Уфе плохо пахнет

Согласно информации МЧС, ПДК сероводорода в населённых пунктах составляет 0,008 мг/куб м. Таким образом, концентрация вещества на 9 июля в районе наблюдения составляла 0,012 мг/куб м. Отметим, что ощутимый запах сероводорода можно почуять начиная лишь с 1,4—2,3 мг/куб м.